Госсектор в 2026 году: как учет подружился с «Электронным бюджетом»

Ключевой тренд — технологическая интеграция. Все учреждения (казенные, бюджетные, автономные, а также органы власти и местного самоуправления) обязаны автоматически передавать учетные данные в Государственную интегрированную информационную систему «Электронный бюджет» (ГИИС ЭБ). Работать теперь нужно в общей цифровой экосистеме: учет ведется непосредственно в ГИИС ЭБ либо через сертифицированные программные продукты, которые с ней интегрированы («1С:Бюджет», «Парус», «Электронный бюджет-Учреждение» и др.). Ручной ввод проводок вне системы невозможен — каждая операция должна быть подтверждена документами и согласована в системе.
Что еще изменилось в учете
Отмена старых инструкций. С 1 января 2026 года утратили силу Инструкции № 174н (для казенных и бюджетных учреждений) и № 183н (для автономных учреждений). Им на смену пришли федеральные стандарты бухгалтерского учета для государственного сектора (ФСБУ БУ). Среди утвержденных стандартов — «Концептуальные основы», «Активы», «Обязательства», «Доходы», «Расходы», «Отчетность» и другие.
Единая планово-счетная структура (ПСС). Введена новая унифицированная система счетов для всех участников бюджетного процесса. Уходит привычная структура с «нулевыми» аналитическими счетами. Вместо нее — гибкая, многоуровневая ПСС, где классификация строится на экономической сущности операций (виды активов, обязательств, доходов и расходов), а не на формальных признаках (вроде жесткой привязки к КОСГУ и КВР).
Новый подход к проводкам. Теперь проводки строятся по экономическому содержанию операции в соответствии с ФСБУ БУ, а не по формальному коду. Например, при списании невостребованной кредиторской задолженности операция отражается как прекращение обязательства и признание прочего дохода, а не через старые формальные коды.
Усиленный контроль. Все операции проходят встроенные контрольные правила (БКК — бюджетно-кассовые контрольные соотношения). Система не позволит провести проводку, если нет основания (договор, счет, акт), нарушена классификация, превышен лимит бюджетных обязательств (ЛБО) или отсутствует утвержденное обязательство.
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Работа с первичными документами. Документы нужно принимать к учету оперативно, как правило, не позднее следующего дня после подписания и поступления в бухгалтерию. Если документ поступил после закрытия отчетного периода и выгрузки данных в ГИИС ЭБ, исправлять ошибку «задним числом» нельзя. В этом случае ошибку текущего года исправляют методом «красное сторно» или дополнительной записью в текущем периоде. Чтобы снизить риски, рекомендуется формировать резервы (например, счет 401 60) для предстоящих расходов, по которым документы могут поступить позже.
Упрощение КОСГУ для материальных запасов. С 2026 года отменяется обязательная детализация подстатей КОСГУ 341–349 (поступление) и 441–449 (выбытие). Учреждения могут вести учет по группировочным статьям 340 и 440. Решение о детализации нужно закрепить в учетной политике.
Нормативная база
Распоряжение Правительства № 1569-р от 20.06.2024 — утвердило Концепцию технологической интеграции, заложило основу для перехода на единую платформу.
Приказ Минфина от 29.08.2025 № 120н — утверждает Порядок размещения информации об активах, обязательствах и операциях в ГИИС «Электронный бюджет». Документ детально прописывает, как и в какие сроки нужно размещать данные (оперативные — подекадно, отчетные — раз в месяц, квартал, год).
Приказы Минфина от 29.08.2025 № 118н (Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета) и № 119н (Правила применения Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений) — закрепляют новые планы счетов и перечни базовых корреспонденций счетов. Важно: изначально эти приказы планировали ввести с 1 января 2026 года, но в процессе госрегистрации в Минюсте возникли сложности. В итоге Минфин выпустил приказ от 26.01.2026 № 16, который позволил применять планы счетов в 2026 году, а детализацию проводок ведомство стало актуализировать через методические рекомендации.
Практические советы
Изучите новые ФСБУ БУ, особенно стандарты по активам, обязательствам, доходам и расходам.
Проверьте настройки вашей учетной системы (например, «1С:БГУ») — должна быть включена опция интеграции с МСД (Модулем сбора данных) подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС ЭБ.
Следите за обновлениями от Минфина — ведомство периодически публикует новые списки типовых проводок.
Перед выгрузкой отчетных данных проводите «Технологический анализ» в учетной системе, чтобы выявить и исправить ошибки до того, как система зафиксирует «Дату запрета редактирования» для этого периода.
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