Госсектор в 2026 году: как учет подружился с «Электронным бюджетом»

Работа с первичными документами. Документы нужно принимать к учету оперативно, как правило, не позднее следующего дня после подписания и поступления в бухгалтерию. Если документ поступил после закрытия отчетного периода и выгрузки данных в ГИИС ЭБ, исправлять ошибку «задним числом» нельзя. В этом случае ошибку текущего года исправляют методом «красное сторно» или дополнительной записью в текущем периоде. Чтобы снизить риски, рекомендуется формировать резервы (например, счет 401 60) для предстоящих расходов, по которым документы могут поступить позже.