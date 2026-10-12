«Пять частых ошибок при переходе на новые ФСБУ: чек‑лист для аудитора»

Почему эти ошибки критичны
ФСБУ — это не «косметические» правки: стандарты меняют логику признания активов, обязательств и доходов. Ошибки искажают ключевые финансовые показатели (чистую прибыль, валюту баланса, коэффициенты ликвидности), а для аудитора это прямые признаки существенных искажений. В 2026 году фокус смещается на качество раскрытий, обоснованность упрощений и согласованность методов учета между разными стандартами.
Ошибка 1. Учетная политика «для галочки»
В чем суть. Компания берет старую учетную политику, меняет дату и добавляет фразу «учет ведется по ФСБУ». При этом не зафиксированы конкретные методы учета, не выбран способ перехода (ретроспективно, перспективно, упрощенно), не подтверждено право на упрощенный учет.
Почему это ошибка. Аудитор обязан убедиться, что учетная политика соответствует применяемым ФСБУ и реально применяется. Отсутствие четких правил — основание для оговорки в заключении.
Пример. В политике написано: «ОС учитываются по ФСБУ 6/2020». Но не указано:
лимит стоимости ОС;
способ амортизации (линейный, уменьшаемого остатка);
порядок переоценки (если применяется);
способ перехода на ФСБУ (ретроспективный или упрощенный).
Что проверить аудитору (чек‑лист):
Есть ли в политике отдельные разделы под каждый ФСБУ?
Выбран и обоснован ли способ перехода?
Подтверждено ли право на упрощенный учет (для малых предприятий, НКО и т. п.)?
Соответствуют ли выбранные методы требованиям стандарта и не противоречат ли друг другу?
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Ошибка 2. Лимит стоимости ОС без экономического обоснования
В чем суть. В учетной политике установлен лимит стоимости ОС (например, 100 000 руб.), но нет обоснования, почему выбрана именно эта цифра.
Почему это ошибка. Лимит — это существенная учетная оценка. Если он выбран произвольно, это искажает структуру активов и расходов (часть объектов может быть неправомерно списана в расходы периода).
Пример. Компания установила лимит 100 000 руб. для всех ОС, хотя в отрасли типичен лимит 40 000–60 000 руб., а часть оборудования имеет срок службы 2–3 года. Аудитор видит, что решение не отражает экономическую суть использования активов.
Что проверить:
Есть ли обоснование лимита (отраслевые практики, расчет оборачиваемости, срок полезного использования)?
Не противоречит ли лимит другим учетным решениям (например, классификации по группам ОС)?
Зафиксированы ли исключения (специфические группы активов)?
Ошибка 3. Аренда: деление на «операционную» и «финансовую» и отсутствие дисконтирования
В чем суть. У арендатора продолжают делить аренду на операционную и финансовую и списывать платежи равномерно. При этом не признают ППА (право пользования активом) и обязательство по аренде, не применяют дисконтирование.
Нормативная база. ФСБУ 25/2018 не предусматривает для арендатора классификацию аренды на операционную/финансовую. Для арендатора действует единая модель признания ППА и обязательства.
Изменения 2026 года. Особое внимание — на пересмотр обязательств при изменении условий договора (в т. ч. из‑за изменения ставки НДС или сроков платежей).
Пример. Аренда склада на 3 года, ежемесячный платеж 200 000 руб. Компания списывает 200 000 руб. в расходы ежемесячно. Аудитор проверяет:
Признано ли ППА и обязательство?
Применена ли ставка дисконтирования?
Пересчитано ли обязательство при изменении НДС в середине срока?
Если нет — расходы завышены, обязательства искажены, коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки неверны.
Чек‑лист аудитора:
Все ли договоры аренды проверены на предмет признания ППА?
Применяется ли дисконтирование будущих платежей?
Обновляются ли обязательства при изменении условий?
Раскрыты ли существенные допущения (ставка дисконтирования, сроки, переменные платежи)?
Ошибка 4. ФСБУ 4/2023: неполные или формальные раскрытия в пояснениях
В чем суть. Пояснения к отчетности оформлены «по шаблону»: общие фразы без конкретики, нет ссылок на номера пояснений в формах отчетности, существенные статьи не расшифрованы.
Требования ФСБУ 4/2023. Пояснения должны раскрывать учетную политику, существенные допущения, риски и неопределенности, а также расшифровки существенных показателей (обычно более 5% от валюты баланса). Даже малые предприятия обязаны давать минимальный набор раскрытий.
Пример. В балансе есть строка «Прочие внеоборотные активы» на 12% валюты баланса, но в пояснениях — только фраза «учет по ФСБУ». Аудитор требует расшифровку: что именно там учтено (депозиты, авансы, отложенные налоговые активы и т. д.) и почему это классифицировано как внеоборотное.
Что проверить:
Сопоставлены ли номера строк отчетности с номерами пояснений?
Расшифрованы ли существенные статьи?
Есть ли раскрытие допущений и рисков (например, по обесценению, валютным курсам, судебным искам)?
Если были отступления от правил стандарта — есть ли обоснование?
Ошибка 5. Несогласованность учета доходов и расходов при применении новых стандартов
В чем суть. Компания досрочно применяет ФСБУ 9/2025 (выручка по передаче контроля), но продолжает учитывать расходы по старым правилам (ПБУ 10/99), не синхронизируя их с моментом признания доходов.
Почему это критично. Разрыв логики приводит к искажению финансового результата: доходы признаются в одном периоде, а связанные с ними расходы — в другом.
Пример. По договору подряда контроль передается поэтапно. Доходы признаются по этапам (по ФСБУ 9). Но расходы списываются равномерно по календарным месяцам. Аудитор фиксирует, что себестоимость не соответствует признанной выручке, и требует корректировки.
Чек‑лист:
Синхронизированы ли методы учета доходов и расходов?
Применяются ли одинаковые критерии для распределения выручки и затрат (по этапам, по времени, по объему)?
Есть ли документальное обоснование распределения (график этапов, акты, калькуляции)?
Практические рекомендации для аудитора
Начните с учетной политики. Это фундамент: если она слабая, остальные проверки будут давать ложные результаты.
Фиксируйте влияние ошибок на существенность. Для каждой ошибки определите, как она влияет на ключевые показатели (прибыль, активы, коэффициенты).
Проверяйте не только факт, но и обоснование. Аудитору важно видеть не просто «сделано», а «почему именно так».
Учитывайте изменения 2026 года. Фокус на раскрытиях, пересмотре обязательств по аренде и согласованности методов учета.
Документируйте выводы. Для каждого пункта чек‑листа укажите: факт, нормативное основание, влияние на отчетность и рекомендации.
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