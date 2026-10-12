«Пять частых ошибок при переходе на новые ФСБУ: чек‑лист для аудитора»

Ошибка 1. Учетная политика «для галочки»

В чем суть. Компания берет старую учетную политику, меняет дату и добавляет фразу «учет ведется по ФСБУ». При этом не зафиксированы конкретные методы учета, не выбран способ перехода (ретроспективно, перспективно, упрощенно), не подтверждено право на упрощенный учет.

Почему это ошибка. Аудитор обязан убедиться, что учетная политика соответствует применяемым ФСБУ и реально применяется. Отсутствие четких правил — основание для оговорки в заключении.

Пример. В политике написано: «ОС учитываются по ФСБУ 6/2020». Но не указано:

лимит стоимости ОС;

способ амортизации (линейный, уменьшаемого остатка);

порядок переоценки (если применяется);

способ перехода на ФСБУ (ретроспективный или упрощенный).

Что проверить аудитору (чек‑лист):

Есть ли в политике отдельные разделы под каждый ФСБУ?

Выбран и обоснован ли способ перехода?

Подтверждено ли право на упрощенный учет (для малых предприятий, НКО и т. п.)?

Соответствуют ли выбранные методы требованиям стандарта и не противоречат ли друг другу?