Детский, лечебный и ипотечный вычеты: что изменится в 2027 году

Лимит 450 000 рублей и проценты по вкладам

Лимит 450 000 рублей остается неизменным: Его размер установлен с 1 января 2025 года. Предоставление вычета по-прежнему прекращается с того месяца, в котором доход, рассчитанный нарастающим итогом, этот порог превысил.

Планируют изменить состав доходов, которые засчитываются в лимит. Сейчас это основная налоговая база — прежде всего зарплата. Проект добавляет к ней еще две: налоговую базу по процентам по вкладам и выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Практический смысл в том, что у человека с вкладом порог в 450 000 рублей может быть достигнут раньше.

Второе новшество касается обратной ситуации — когда вычетов больше, чем доходов. Если использовать стандартные, социальные и имущественные вычеты (по жилью и ипотечным процентам) в полном объеме не удалось из-за недостатка доходов, неиспользованную часть предложено направлять на уменьшение налоговой базы по процентам по вкладам — вплоть до нуля. На следующий год неиспользованный остаток перенести нельзя. Исключение: имущественные вычеты.