Детский, лечебный и ипотечный вычеты: что изменится в 2027 году

Что предлагает законопроект и на каком он этапе
Законопроект № 617-9 внесло правительство 30 сентября 2026 года. Совет Госдумы 1 октября назначил ответственный комитет — по бюджету и налогам. Отзывы и предложения принимаются до 15 октября, а плановая дата рассмотрения в первом чтении — 29 октября.
Проект предлагает поправки в три статьи Налогового кодекса:
По обзорам, нормы заработают через месяц после официального опубликования, но не раньше 1 января 2027 года; в доступном тексте проекта заключительные положения не раскрыты, поэтому срок стоит проверять по принятой редакции.
Детский вычет: размеры те же, меняется порядок
Размеры вычета проект не затрагивает. С 1 января 2025 года они такие: 1 400 рублей на первого ребенка, 2 800 — на второго, 6 000 — на третьего и каждого последующего, 12 000 рублей — на ребенка-инвалида до 18 лет или инвалида I и II группы до 24 лет при очном обучении; опекунам и попечителям — те же 12 000 рублей.
Что предлагают изменить:
Вычет сможет предоставлять не только работодатель, но и «наниматель» налогоплательщика, а также налоговый агент, указанный в абз. 1 п. 7.1 ст. 226 НК, — это касается военнослужащих.
Примечание: полагаем, под «нанимателем» власти подразумевают заказчика по договору ГПХ.
Вторая: вычет будут давать без заявления, если у налогового агента уже есть сведения о детях.
Третья: меняется расчет того дохода, после которого право на вычет прекращается, — об этом ниже.
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Лимит 450 000 рублей и проценты по вкладам
Лимит 450 000 рублей остается неизменным: Его размер установлен с 1 января 2025 года. Предоставление вычета по-прежнему прекращается с того месяца, в котором доход, рассчитанный нарастающим итогом, этот порог превысил.
Планируют изменить состав доходов, которые засчитываются в лимит. Сейчас это основная налоговая база — прежде всего зарплата. Проект добавляет к ней еще две: налоговую базу по процентам по вкладам и выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Практический смысл в том, что у человека с вкладом порог в 450 000 рублей может быть достигнут раньше.
Второе новшество касается обратной ситуации — когда вычетов больше, чем доходов. Если использовать стандартные, социальные и имущественные вычеты (по жилью и ипотечным процентам) в полном объеме не удалось из-за недостатка доходов, неиспользованную часть предложено направлять на уменьшение налоговой базы по процентам по вкладам — вплоть до нуля. На следующий год неиспользованный остаток перенести нельзя. Исключение: имущественные вычеты.
Вычет на лечение: добавляются медицинские изделия
Общий лимит социальных вычетов проект не меняет: это 150 000 рублей за год на лечение, лекарства, свое обучение, фитнес и другие расходы из перечня. Обучение детей и дорогостоящее лечение считают отдельно: на обучение каждого ребенка — до 110 000 рублей, а дорогостоящее лечение принимают в фактических расходах без ограничения.
Новое — в составе расходов на лечение. В сумму, уплаченную за медицинские услуги, предлагают включать и стоимость медицинских изделий, которые использовали при оказании этой услуги, в том числе если у медицинской организации их не было.
Текущими правилами включение в сумму вычета расходов на медицинские изделия не предусмотрено: Минфин в письме от 10.07.2024 № 03-04-05/64568 объяснял, что оплата изделия в вычет не входит, а сами изделия упомянуты только в перечне дорогостоящих видов лечения.
Чтобы расходы приняли, должно совпасть несколько условий: договор на оказание медицинской услуги предусматривает приобретение изделий за счет гражданина, медицинская организация включает эти суммы в свои расходы на услугу, а у человека есть документы об оплате.
Ипотечный вычет: проценты при рефинансировании
Лимиты имущественного вычета остаются прежними: 2 000 000 рублей на покупку или строительство жилья и 3 000 000 рублей на уплаченные проценты, причем вычет по процентам дают только по одному объекту недвижимости.
Сейчас проценты по рефинансированию учитывают, только если заем выдан по государственным программам помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.
Проект предлагает включать в расходы проценты по кредитам, которые банк выдал исключительно для рефинансирования кредитов на покупку или строительство жилья, — без привязки к программам помощи. Для заемщика это означает, что после перекредитования право на вычет по процентам сохраняется в общем порядке.
Порядок получения тоже не меняется: подтверждение права выдает налоговая, а работодатель предоставляет вычет до конца года по письменному заявлению, которое рассматривают не дольше 30 календарных дней.
Что делать работнику и работодателю до принятия закона
Срочных решений проект не требует: пока он не принят, действуют прежние правила. Что важно проверить и проконтролировать:.
работнику — сохранять документы по расходам на лечение, включая чеки на медицинские изделия: если проект примут, они понадобятся для вычета;
заемщику с рефинансированной ипотекой — хранить кредитный договор и документы об уплате процентов: проект расширяет именно эту категорию расходов;
работодателю — проверить, готов ли учет сведений о детях к беззаявительному порядку, если он будет принят;
обеим сторонам — следить за стадией проекта: первое чтение планируется 29 октября, до этого текст может измениться;
не подавать декларацию «по новым правилам» заранее: вычеты по проекту заявлять нельзя, пока закон не вступит в силу.
Что меняется: три вычета в одной таблице
Сравнение действующих норм и предложений законопроекта № 617-9. Суммы вычетов проект не меняет — только основания и порядок расчета.
Вычет
Сейчас
По законопроекту № 617-9 (если примут)
Детский: размеры
1 400 / 2 800 / 6 000 / 12 000 рублей
не меняются
Детский: предельный доход
450 000 рублей, считается по основной налоговой базе
в тот же лимит добавят проценты по вкладам и выплаты по НПО и НПФ
Детский: кто предоставляет
работодатель — налоговый агент
также «наниматель» и налоговый агент по абз. 1 п. 7.1 ст. 226 НК
Детский: заявление
нужно заявление и документы
вычет предоставят без заявления, если сведения о детях уже есть
Лечение: лимит
150 000 рублей в совокупности с другими социальными вычетами
не меняется
Лечение: состав расходов
медицинские услуги, лекарства, взносы по ДМС
добавят медицинские изделия, использованные при оказании услуги
Ипотека: лимиты
2 000 000 рублей на жилье, 3 000 000 — на проценты
не меняются
Ипотека: рефинансирование
проценты учитывают только по государственным программам помощи заемщикам
добавят проценты по кредитам банков, взятым только для рефинансирования жилищного кредита
Неиспользованный вычет
уменьшает основную налоговую базу в пределах года
предложено направлять на проценты по вкладам, вплоть до нуля
Вопросы и ответы
Законопроект о вычетах уже принят?
Нет. Документ внесен 30 сентября 2026 года, ответственный комитет назначен 1 октября, отзывы принимаются до 15 октября, а первое чтение планируется 29 октября. До принятия закона действуют прежние правила.
Лимит на вычеты 450 000 рублей вырастет?
Нет. Лимит действует с 1 января 2025 года и проектом не меняется. Меняется состав доходов, которые в него засчитывают: к основной налоговой базе добавят проценты по вкладам и выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению.
Увеличатся ли сами детские вычеты?
Размеры останутся прежними: 1 400 рублей на первого ребенка, 2 800 — на второго, 6 000 — на третьего и следующих, 12 000 рублей — на ребенка-инвалида. Проект меняет порядок предоставления и расчет предельного дохода.
Можно ли будет получить вычет за медицинские изделия?
Если проект примут — да, но не как отдельный вычет: стоимость изделий, использованных при оказании медицинской услуги, войдет в расходы на лечение. Понадобится, чтобы это было предусмотрено договором, оплачено гражданином и подтверждено документами.
Что с вычетом по ипотечным процентам после рефинансирования?
Сейчас проценты по рефинансированию принимают только по государственным программам помощи заемщикам. Проект предлагает учитывать проценты по кредитам, полученным в банке исключительно для рефинансирования жилищного кредита. Лимит 3 000 000 рублей не меняется.
Когда нормы заработают?
По обзорам, через месяц после официального опубликования, но не раньше 1 января 2027 года. В доступном тексте проекта заключительные положения не раскрыты, поэтому срок нужно проверять по принятой редакции.