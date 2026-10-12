НДФЛ уплатили, но не учли в уведомлении и в отчете 6-НДФЛ из-за технической ошибки: что делать

Ошибку можно исправить без уточненных уведомлений и 6-НДФЛ за прошлые периоды. Главное — НДФЛ с этой зарплаты уже перечислили, а расхождения возникли из-за технического сбоя в программе. Достаточно внести корректировки только в 1С.

Научим вести учет в 1С без ошибок на курсе повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности. Вы сможете изучить программу с азов и структурировать имеющиеся знания, чтобы автоматизировать часть своих задач, снять лишнюю нагрузку и освободить время на более интересную работу.

После завершения курса мы выдадим удостоверение о повышении квалификации на 72 ак.ч. и внесем его в ФИС ФРДО.