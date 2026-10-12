НДФЛ уплатили, но не учли в уведомлении и в отчете 6-НДФЛ из-за технической ошибки: что делать

Можно ли исправить ситуацию без подачи уточненных документов
Ошибку можно исправить без уточненных уведомлений и 6-НДФЛ за прошлые периоды. Главное — НДФЛ с этой зарплаты уже перечислили, а расхождения возникли из-за технического сбоя в программе. Достаточно внести корректировки только в 1С.
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Как исправить ошибку в 1С:Бухгалтерия
Чтобы исправить ошибку в 1С, необходимо действовать по алгоритму:
Восстановите документ. Если расходный кассовый ордер удалили, но реквизиты сохранились, можно повторно создать документ и провести его. Если нарушили последовательность проведения документов, то их стоит удалить и заново провести в верном порядке.
Исправьте регистры учета. В 1С можно вручную внести записи в регистры, чтобы отразить факт выплаты. Для этого можно использовать документ «Операция, введенная вручную» (вид — «Сторно документа») для отмены удаления расходного ордера или для отражения фактической выплаты. Также можно создать документ «Выплата заработной платы» с корректными данными.
Подкорректируйте данные в ведомости. После внесения исправлений в регистры нужно исправить ведомость на выплату. Не меняйте итоговую сумму к выплате, только измените сумму в
расшифровке ведомости и нажмите кнопку «Обновить НДФЛ», чтобы программа пересчитала налоговую базу и сумму налога.
Перепроведите документы. Обязательно перепроведите все связанные документы в правильной последовательности. Это поможет согласовать регистры учета.
После внесения исправлений необходимо сформировать ведомость на выплату и отчет 6-НДФЛ заново, чтобы убедиться, что расхождения устранены. Если все правильно сделали, налоговая база и сумма налога будут соответствовать фактическим данным.
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