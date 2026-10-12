Материал актуален на 12 октября 2026 года. Ситуация меняется ежедневно: статусы сервисов сверяйте с официальными сообщениями Яндекса.
Что случилось и почему пострадала именно аналитика
С 8 по 11 октября 2026 года инфраструктура Яндекса трижды была атакована. В ночь на 8 октября был серьезно поврежден и полностью остановлен дата-центр в Сасове, утром 9 октября вышла из строя часть оборудования в Калуге, а в ночь на 11 октября был остановлен дата-центр во Владимире. Компания пока не называет сроки восстановления: в заявлении сказано, что сейчас оценить их сложно.
Повреждения во Владимире оказались самыми серьезными. По данным «Ведомостей», в этом дата-центре физически находилась зона доступности ru-central1-a облака Yandex Cloud, и после остановки платформу перевели в аварийный режим.
Неизвестно, какие сервисы восстанавливают в первую очередь. Отдельных заявлений о работе Метрики и Вебмастера Яндекс не публиковал, но их личные кабинеты пока недоступны.
Сайты-агрегаторы жалоб («Сбой.рф» или Downdetector) показывают лишь число обращений пользователей. Они подтверждают, что проблема есть, но не отвечают на вопрос, какие именно данные потеряны. Об этом станет известно только после восстановления.
Что теряет бизнес, пока сервисы недоступны
Недоступность Метрики и Вебмастера лишает бизнес привычных инструментов контроля.
Видимость трафика и продаж
Метрика для многих компаний служит единственным источником данных о посетителях. Исчезает ответ на базовые вопросы: сколько заявок пришло, какой канал их дал, не упала ли конверсия после обновления сайта.
Даты сбоя стоит отметить в отчетах и сводках, иначе через месяц никто не вспомнит, откуда взялась «яма» на графиках.
По данным W3Techs, Метрика стоит примерно на 6,5% сайтов, у которых определен сервис аналитики (данные 2025 года). Этот сегмент сосредоточен в русскоязычном интернете, где у Метрики нет доминирующей замены: Google Analytics в России использует заметно меньшая часть бизнеса, и многие компании строят отчетность только на Метрике.
SEO без обратной связи
Вебмастер показывает, что поисковик думает о сайте: какие страницы в индексе, где ошибки, какие запросы приводят людей, нет ли нарушений.
Из-за сбоя в нем:
нельзя быстро проверить индексацию новых страниц;
нет уведомлений об ошибках;
невозможно отправить страницы на переобход через интерфейс;
сложнее разбираться с региональностью и дублями.
Само ранжирование от недоступности Вебмастера не страдает: это инструмент наблюдения, а не фактор выдачи. Но за время недоступности сервиса есть риск пропустить собственную техническую ошибку и не узнать о ней вовремя.
Договоренности и ответственность
Правовые условия взаимодействия с экосистемой Яндекса получили существенные изменения. Яндекс утвердил новую редакцию общего пользовательского соглашения. В перечень обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) были официально включены атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ракетные удары и их последствия.
Данная формулировка в рамках договора означает, что наступление указанных событий признается законным основанием для освобождения исполнителя от ответственности за неисполнение обязательств. Требовать компенсацию или неустойку за простой коммерческой инфраструктуры в период сбоев, вызванных подобными инцидентами, юридически не получится.
Директ без Метрики: где рвется цепочка
Цели, по которым оптимизируется реклама, настраиваются в Метрике, а счетчик подключается в параметрах кампании. К ссылкам объявлений автоматически добавляется метка yclid, по ней Метрика связывает визит с конкретным кликом. Отчеты «Директ, сводка» и «Директ, расходы» тоже есть в Метрике, и данные в них поступают с задержкой в несколько часов даже в обычное время.
В официальных заявлениях Яндекса не сказано, как именно ведет себя Директ при недоступной Метрике.
Ниже разобраны возможные действия при сбоях Метрики.
Что в Директе опирается на Метрику
Чем рискует рекламодатель при сбое
Что разумно сделать
Автостратегии («Максимум конверсий» и другие)
Алгоритм получает меньше конверсий или не получает их вовсе, прогноз вероятности целей становится неточным, ставки могут вести себя непредсказуемо
Следить за расходом ежедневно, на время сбоя ограничить недельный бюджет, не менять цели и цену конверсии без необходимости
Обучение стратегии
Провал в данных может затормозить или сбросить накопленное
Не запускать новые автостратегии в период сбоя, не переключать цели
Корректировки по вероятности конверсии
Директ предсказывает конверсии хуже без свежих данных по ключевым целям
Проверить, что корректировки не ушли в нелогичные значения
Ретаргетинг и аудитории на основе целей и сегментов
Списки перестают пополняться или обновляются с задержкой
Использовать загруженные ранее списки, не пересобирать условия
Отчеты и оптимизация
Нет данных о ценности заказа и эффективности фраз, нельзя перераспределить бюджет
Собирать конверсии из CRM, колл-трекинга, заявок почтой и мессенджеров
Если сбой короткий (до пары суток), лучшая тактика при ограниченном бюджете – ждать: алгоритм переживет короткий провал. Если Метрика недоступна неделю и дольше, то автостратегия становится рискованной, и имеет смысл рассмотреть ручное управление.
Для работы с бюджетом следует фиксировать ежедневные расходы по кабинету Директа, который отражает затраты независимо от Метрики. Затем сопоставьте их с заявками из собственных источников: CRM, телефонии, формы на сайте. Для заполнения разрыва в данных пригодится выгрузка офлайн-конверсий после восстановления сервиса: по описанию в справке Метрики, ее можно использовать, чтобы вернуть алгоритму потерянные события.
География: затронута не только Россия
Масштабный технический сбой, произошедший 11 октября, затронул не только российских пользователей. Сбой в работе приложения «Яндекс Go» был официально зафиксирован сразу в четырех государствах:
Казахстан
Сербия
Армения
Узбекистан
Масштаб проблемы в ближнем и дальнем зарубежье обусловлен сильным присутствием компании в этих регионах:
Казахстан: Страна является одним из ключевых зарубежных рынков. Доля «Яндекс Поиска» здесь превышает 25%, а локальные серверы обрабатывают около 8 миллионов запросов ежедневно (из них 27% — на казахском языке). Инфраструктура «Яндекс Go» в стране полностью локализована — в 2023 году серверы сервиса были официально перенесены на территорию Казахстана.
Беларусь и Кыргызстан: В этих республиках развернута полноценная коммерческая инфраструктура. Для белорусских рекламодателей в «Яндекс Директе» выделена отдельная служба поддержки, а подразделение «Yandex Ads» регулярно проводит официальные партнерские мероприятия в Бишкеке.
Турция и Китай: Направление интернет-рекламы «Яндекса» активно работает и на дальнее зарубежье. Вся официальная справочная документация для рекламодателей «Яндекс Директа» полностью переведена и поддерживается на турецком и китайском языках для привлечения местных партнеров.
План действий для владельца сайта
В первые 24 часа. Отметьте в отчетах дни сбоя. Проверьте, что на сайте установлен код Метрики в асинхронном режиме и он не замедляет загрузку страниц. Откройте логи веб-сервера и убедитесь, что поисковый робот заходит на сайт: активность YandexBot видна по User-Agent. Не меняйте robots.txt, структуру адресов и карту сайта без крайней необходимости.
В первую неделю. Подключите резервную аналитику: Google Analytics или Matomo, который можно развернуть на собственном сервере. Для продвижения новых страниц воспользуйтесь протоколом IndexNow, который Яндекс поддерживает. Настройте учет заявок в CRM, чтобы не зависеть от счетчика. В Директе включите ежедневный контроль расходов и ограничьте недельный бюджет.
После восстановления. Сверьте данные Метрики с данными CRM и серверными логами, зафиксируйте разрыв в отчетах. Проверьте, что цели в кампаниях Директа остались подключены и стратегия снова получает конверсии. Если обучение сбросилось, дайте ей время и не вносите изменений бюджета.
Если вы клиент Yandex Cloud. Подготовьте запасной план. Яндекс договорился с VK Cloud, Selectel и K2Cloud об ускоренном переносе пострадавших клиентов на упрощенных условиях.
Частые вопросы
Ответили на популярные вопросы по теме:
Почему не работает Яндекс Метрика?
После атак на дата-центры Яндекса в Сасове, Калуге и Владимире часть сервисов компании работает с перебоями. К ним относится аналитика. Отдельных официальных сроков восстановления Метрики и Вебмастера нет.
Потеряются ли данные за дни сбоя?
Это неизвестно. Часть визитов за период недоступности могла не записаться. Сверяйте цифры с CRM и серверными логами и помечайте эти дни в отчетах.
Влияет ли недоступность Вебмастера на позиции сайта?
Нет, Вебмастер лишь показывает данные об индексации и ошибках и сам на выдачу не влияет.
Что делать с рекламой в Директе?
Контролировать расход по кабинету, ограничить недельный бюджет, не менять цели и цену конверсии без нужды и сверять заявки по CRM. Официально не сказано, как Директ ведет себя при недоступной Метрике, поэтому смотрите на динамику кампании в личном кабинете.
Затронуты ли другие страны?
Да. Сбои фиксировались в сервисах Яндекса в Казахстане, Сербии, Армении и Узбекистане. Для рекламодателей и вебмастеров из СНГ риск тот же, что и в России, если их аналитика построена сервисах Яндекса.