Что случилось и почему пострадала именно аналитика

С 8 по 11 октября 2026 года инфраструктура Яндекса трижды была атакована. В ночь на 8 октября был серьезно поврежден и полностью остановлен дата-центр в Сасове, утром 9 октября вышла из строя часть оборудования в Калуге, а в ночь на 11 октября был остановлен дата-центр во Владимире. Компания пока не называет сроки восстановления: в заявлении сказано, что сейчас оценить их сложно.

Повреждения во Владимире оказались самыми серьезными. По данным «Ведомостей», в этом дата-центре физически находилась зона доступности ru-central1-a облака Yandex Cloud, и после остановки платформу перевели в аварийный режим.

Неизвестно, какие сервисы восстанавливают в первую очередь. Отдельных заявлений о работе Метрики и Вебмастера Яндекс не публиковал, но их личные кабинеты пока недоступны.

Изображение: скриншот Яндекс Метрика

Сайты-агрегаторы жалоб («Сбой.рф» или Downdetector) показывают лишь число обращений пользователей. Они подтверждают, что проблема есть, но не отвечают на вопрос, какие именно данные потеряны. Об этом станет известно только после восстановления.