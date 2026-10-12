Осенняя распродажа
Купить подписку
Маркировка товаров Честный знак
Читать 5 мин
Маркировка растительного масла в 2026 году: поэкземплярный учет с 1 ноября

Маркировка растительного масла в 2026 году: поэкземплярный учет с 1 ноября

С 1 ноября 2026 года участники рынка растительных масел перестают отчитываться «литрами и штуками» и начинают передавать в «Честный ЗНАК» данные по каждой упаковке. Для производителя, оптовика, магазина или кафе это значит одно: каждая бутылка масла и пачка маргарина должны быть учтены по своему коду Data Matrix.

519 просмотров20 открытий
Автор

Что такое поэкземплярный учет растительного масла

Сейчас в оптовых поставках действует объемно-сортовой учет (ОСУ). В УПД достаточно указать GTIN товара и количество упаковок, а отдельные коды не перечисляются. Поэкземплярный учет убирает это послабление: в документе нужно показать коды маркировки каждой единицы, а в систему уходит информация об обороте конкретной упаковки.

Простой пример. Сегодня поставщик пишет в УПД «подсолнечное масло, GTIN такой-то, 1 200 бутылок». После 1 ноября 2026 года в том же документе появится список из 1 200 уникальных кодов каждой бутылки.

Вести учет реализации и возвратов в торговле научим на курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле» . На нем вы узнаете, как работать с ЭДО и онлайн-кассами, проводить инвентаризацию, проводить операции в 1С, составлять отчетность и рассчитывать налоги. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации, которое внесем в ФИС ФРДО.

Цена курса со скидкой 49%: 12 711 руб. вместо 24 900 руб. Срок акции ограничен.

Сроки: все этапы маркировки растительного масла

Правила действуют на основании постановления Правительства от 27.05.2024 № 676. Этапы маркировки растительного масла выглядят так:

Дата

Какой этап маркировки

1 октября 2024

Обязательная маркировка для производителей и импортеров масла в стеклянной и полимерной упаковке

1 февраля 2025

Маркировка масла в упаковке других видов

1 ноября 2025

Передача данных о выводе из оборота на кассах, обязательный ЭДО, объемно-сортовой учет (GTIN и количество)

1 ноября 2026

Поэкземплярный учет: УПД с кодами каждой единицы, передача данных по каждой упаковке

Кого касается переход на поэкземплярный учет

Поэкземплярный учет затронет всех, кто работает с растительным маслом:

  • производителей и импортеров;

  • оптовых компаний и дистрибьюторов;

  • розничных магазинов;

  • продавцов на маркетплейсах.

Отдельно стоит отметить смежные отрасли: кондитерские производства, кафе и рестораны, косметические компании. Они покупают масло и маргарин как сырье, но тоже считаются участниками оборота.

Для них схема работы выглядит так: при приемке по ЭДО они получают УПД с кодами на каждую упаковку, а затем отправляют в «Честный ЗНАК» сведения о выводе товара из оборота с причиной «производственные цели».

Что маркируют, а что не требуется

Маркировке подлежат пищевые растительные масла и жиры: подсолнечное, соевое, рапсовое, оливковое, пальмовое, кокосовое, кукурузное, льняное, кунжутное и другие, а также маргарин, спреды, какао-масло и соусы на растительных маслах. Точный перечень привязан к кодам ТН ВЭД и ОКПД2 и размещен на сайте «Честного ЗНАКА».

Не подлежат маркировке:

  • БАДы со свидетельством о госрегистрации;

  • товары животного или микробиологического происхождения;

  • масло, разлитое или расфасованное прямо в розничном магазине;

  • упаковки массой нетто 30 граммов и меньше;

  • масла и жиры для технического и промышленного применения.

Маркировать товар, который уже был в обороте до введения требований, не нужно. При этом по спорным ситуациям (например, оптовая поставка, произведенная до старта, а проданная после) лучше запросить письменный ответ у техподдержки «Честного ЗНАКа» или у оператора ЭДО.

Если вы сомневаетесь, нужно ли маркировать отдельный товар, проверьте его ТН ВЭД и ОКПД2 через «Честный ЗНАК».

Скриншот сервиса проверки в «Честном ЗНАКе»
Скриншот сервиса проверки в «Честном ЗНАКе»

Что изменится в работе склада, бухгалтерии и розницы

Приемка и отгрузка. Каждый код нужно считывать сканером и сверять с УПД. Это заметно удлиняет операцию, а ошибка в одной строке может привести к отказу контрагента принять документ.

Пересортица. Главный риск нового этапа. Если в УПД попали одни коды, а на склад приехали другие, товар придется переоформлять. Рекомендуем указывать коды в документе уже после сканирования отгружаемого товара. Тогда в УПД попадет только то, что действительно отгрузили.

Агрегация. Чтобы не сканировать каждую бутылку при движении паллет и коробов, их объединяют в групповую упаковку со своим кодом. Дальше система сама раскрывает состав. Есть три сценария: складская, полуавтоматическая и автоматическая промышленная агрегация, и выбирают их в зависимости от количества товара.

Касса. Продажа в рознице по-прежнему подтверждается сканированием кода на кассе. С 1 ноября 2025 года коды выводятся из оборота при продаже, поэтому для магазинов новый этап маркировки добавляет требования к приемке.

Учетная система. Программа должна уметь хранить коды по каждой единице и передавать их в УПД. Если ваша система работает только с количеством, нужна доработка или интеграция с сервисом маркировки.

Чек-лист подготовки: что сделать до 1 ноября 2026 года

Чтобы избежать штрафов и подготовиться к новому этапу маркировки, рекомендуем действовать по алгоритму:

  1. Проверьте регистрацию в «Честном ЗНАКе» и добавлена ли в личный кабинет товарная группа «Растительные масла». Отсутствие регистрации само по себе может повлечь штраф.

  2. Настройте ЭДО. Он обязателен с 1 ноября 2025 года. Убедитесь, что ваш оператор интегрирован с учетной системой и сервисом маркировки.

  3. Закупите или проверьте сканеры. Нужны 2D-сканеры или терминалы сбора данных, которые могут считывать Data Matrix. Для склада без стабильного интернета важна работа офлайн.

  4. Определите, как данные будут идти от склада к бухгалтерии. Кто сканирует, кто формирует УПД, как исправляются расхождения.

  5. Обучите работников. Кладовщики, водители, бухгалтеры и кассиры должны пройти хотя бы один тестовый цикл.

  6. Проведите пробную поставку с кодами в УПД до 1 ноября 2026 года. Протестируйте работу с маркировкой заранее, чтобы избежать возможных неполадок и устранить их.

  7. Решите вопрос с агрегацией, если отгружаете паллетами и коробами.

Импортерам стоит определить схему нанесения кодов: на зарубежном заводе, на консолидированном складе за границей или на таможенном складе в России. Код должен быть нанесен способом, при котором его нельзя снять без повреждений.

Штрафы за нарушение правил маркировки масла

Ответственность за продажу без маркировки и нарушение правил работы в системе установлена ст. 15.12 и 15.12.1 КоАП.

Нарушение

Должностные лица

Юридические лица

Оборот масла без маркировки

от 5 000 до 10 000 руб. и конфискация

от 50 000 до 300 000 руб. и конфискация

Отсутствие регистрации в системе, передача товара без отправки сведений, нарушение сроков передачи данных, товар не введен в оборот

от 1 000 до 10 000 руб. или предупреждение

от 50 000 до 100 000 руб.

Крупные нарушения могут повлечь уголовную ответственность по ч. 1 и ч. 2 ст. 171.1 УК

  • штраф до 300 тыс. руб. (или в размере зарплаты осужденного за период до 2-х лет), либо принудительные работы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок со штрафом до 80 тыс. руб. (или в размере зарплаты осужденного за период до 6 месяцев)

  • при совершении преступления организованной группой или в особо крупном размере будет штраф от 200 до 500 тыс. руб. (или в размере зарплаты осужденного за период от 1 до 3-х лет), либо принудительные работы сроком до 5 лет либо лишение свободы до 6 лет с дополнительным штрафом до 1 млн руб. (или в размере зарплаты за период до 5 лет) или без него.

Но практический ущерб обычно больше формального штрафа. Маркетплейсы и сети ужесточают приемку и не принимают продукцию без корректных кодов, а контрагент вправе отказаться от УПД с ошибкой. Остановленная поставка бьет по выручке быстрее любого штрафа.

Частые вопросы о поэкземплярном учете масла

Когда начинается поэкземплярный учет растительного масла?

С 1 ноября 2026 года.

Чем поэкземплярный учет отличается от объемно-сортового?

При ОСУ в документе указывают GTIN и количество. При поэкземплярном учете перечисляют коды маркировки каждой упаковки.

Нужно ли маркировать масло, которое я разливаю в магазине?

Нет, такое масло из требований исключено.

Нужен ли ЭДО?

Да. Он обязателен для обмена документами по маркированному маслу с 1 ноября 2025 года.

Что делать, если коды в УПД не совпали с фактической поставкой?

Нужно исправить документ до принятия товара. Чтобы снизить риск, отгружайте с формированием УПД после сканирования.

Можно ли начать заранее?

Да, и это стоит сделать. Пробный обмен кодами через ЭДО до 1 ноября 2026 года позволяет найти слабые места.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка