Маркировка растительного масла в 2026 году: поэкземплярный учет с 1 ноября

Что такое поэкземплярный учет растительного масла
Сейчас в оптовых поставках действует объемно-сортовой учет (ОСУ). В УПД достаточно указать GTIN товара и количество упаковок, а отдельные коды не перечисляются. Поэкземплярный учет убирает это послабление: в документе нужно показать коды маркировки каждой единицы, а в систему уходит информация об обороте конкретной упаковки.
Простой пример. Сегодня поставщик пишет в УПД «подсолнечное масло, GTIN такой-то, 1 200 бутылок». После 1 ноября 2026 года в том же документе появится список из 1 200 уникальных кодов каждой бутылки.
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Сроки: все этапы маркировки растительного масла
Правила действуют на основании постановления Правительства от 27.05.2024 № 676. Этапы маркировки растительного масла выглядят так:
Дата
Какой этап маркировки
1 октября 2024
Обязательная маркировка для производителей и импортеров масла в стеклянной и полимерной упаковке
1 февраля 2025
Маркировка масла в упаковке других видов
1 ноября 2025
Передача данных о выводе из оборота на кассах, обязательный ЭДО, объемно-сортовой учет (GTIN и количество)
1 ноября 2026
Поэкземплярный учет: УПД с кодами каждой единицы, передача данных по каждой упаковке
Кого касается переход на поэкземплярный учет
Поэкземплярный учет затронет всех, кто работает с растительным маслом:
производителей и импортеров;
оптовых компаний и дистрибьюторов;
розничных магазинов;
продавцов на маркетплейсах.
Отдельно стоит отметить смежные отрасли: кондитерские производства, кафе и рестораны, косметические компании. Они покупают масло и маргарин как сырье, но тоже считаются участниками оборота.
Для них схема работы выглядит так: при приемке по ЭДО они получают УПД с кодами на каждую упаковку, а затем отправляют в «Честный ЗНАК» сведения о выводе товара из оборота с причиной «производственные цели».
Что маркируют, а что не требуется
Маркировке подлежат пищевые растительные масла и жиры: подсолнечное, соевое, рапсовое, оливковое, пальмовое, кокосовое, кукурузное, льняное, кунжутное и другие, а также маргарин, спреды, какао-масло и соусы на растительных маслах. Точный перечень привязан к кодам ТН ВЭД и ОКПД2 и размещен на сайте «Честного ЗНАКА».
Не подлежат маркировке:
БАДы со свидетельством о госрегистрации;
товары животного или микробиологического происхождения;
масло, разлитое или расфасованное прямо в розничном магазине;
упаковки массой нетто 30 граммов и меньше;
масла и жиры для технического и промышленного применения.
Маркировать товар, который уже был в обороте до введения требований, не нужно. При этом по спорным ситуациям (например, оптовая поставка, произведенная до старта, а проданная после) лучше запросить письменный ответ у техподдержки «Честного ЗНАКа» или у оператора ЭДО.
Если вы сомневаетесь, нужно ли маркировать отдельный товар, проверьте его ТН ВЭД и ОКПД2 через «Честный ЗНАК».
Что изменится в работе склада, бухгалтерии и розницы
Приемка и отгрузка. Каждый код нужно считывать сканером и сверять с УПД. Это заметно удлиняет операцию, а ошибка в одной строке может привести к отказу контрагента принять документ.
Пересортица. Главный риск нового этапа. Если в УПД попали одни коды, а на склад приехали другие, товар придется переоформлять. Рекомендуем указывать коды в документе уже после сканирования отгружаемого товара. Тогда в УПД попадет только то, что действительно отгрузили.
Агрегация. Чтобы не сканировать каждую бутылку при движении паллет и коробов, их объединяют в групповую упаковку со своим кодом. Дальше система сама раскрывает состав. Есть три сценария: складская, полуавтоматическая и автоматическая промышленная агрегация, и выбирают их в зависимости от количества товара.
Касса. Продажа в рознице по-прежнему подтверждается сканированием кода на кассе. С 1 ноября 2025 года коды выводятся из оборота при продаже, поэтому для магазинов новый этап маркировки добавляет требования к приемке.
Учетная система. Программа должна уметь хранить коды по каждой единице и передавать их в УПД. Если ваша система работает только с количеством, нужна доработка или интеграция с сервисом маркировки.
Чек-лист подготовки: что сделать до 1 ноября 2026 года
Чтобы избежать штрафов и подготовиться к новому этапу маркировки, рекомендуем действовать по алгоритму:
Проверьте регистрацию в «Честном ЗНАКе» и добавлена ли в личный кабинет товарная группа «Растительные масла». Отсутствие регистрации само по себе может повлечь штраф.
Настройте ЭДО. Он обязателен с 1 ноября 2025 года. Убедитесь, что ваш оператор интегрирован с учетной системой и сервисом маркировки.
Закупите или проверьте сканеры. Нужны 2D-сканеры или терминалы сбора данных, которые могут считывать Data Matrix. Для склада без стабильного интернета важна работа офлайн.
Определите, как данные будут идти от склада к бухгалтерии. Кто сканирует, кто формирует УПД, как исправляются расхождения.
Обучите работников. Кладовщики, водители, бухгалтеры и кассиры должны пройти хотя бы один тестовый цикл.
Проведите пробную поставку с кодами в УПД до 1 ноября 2026 года. Протестируйте работу с маркировкой заранее, чтобы избежать возможных неполадок и устранить их.
Решите вопрос с агрегацией, если отгружаете паллетами и коробами.
Импортерам стоит определить схему нанесения кодов: на зарубежном заводе, на консолидированном складе за границей или на таможенном складе в России. Код должен быть нанесен способом, при котором его нельзя снять без повреждений.
Штрафы за нарушение правил маркировки масла
Ответственность за продажу без маркировки и нарушение правил работы в системе установлена ст. 15.12 и 15.12.1 КоАП.
Нарушение
Должностные лица
Юридические лица
Оборот масла без маркировки
от 5 000 до 10 000 руб. и конфискация
от 50 000 до 300 000 руб. и конфискация
Отсутствие регистрации в системе, передача товара без отправки сведений, нарушение сроков передачи данных, товар не введен в оборот
от 1 000 до 10 000 руб. или предупреждение
от 50 000 до 100 000 руб.
Крупные нарушения могут повлечь уголовную ответственность по ч. 1 и ч. 2 ст. 171.1 УК:
штраф до 300 тыс. руб. (или в размере зарплаты осужденного за период до 2-х лет), либо принудительные работы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок со штрафом до 80 тыс. руб. (или в размере зарплаты осужденного за период до 6 месяцев);
при совершении преступления организованной группой или в особо крупном размере будет штраф от 200 до 500 тыс. руб. (или в размере зарплаты осужденного за период от 1 до 3-х лет), либо принудительные работы сроком до 5 лет либо лишение свободы до 6 лет с дополнительным штрафом до 1 млн руб. (или в размере зарплаты за период до 5 лет) или без него.
Но практический ущерб обычно больше формального штрафа. Маркетплейсы и сети ужесточают приемку и не принимают продукцию без корректных кодов, а контрагент вправе отказаться от УПД с ошибкой. Остановленная поставка бьет по выручке быстрее любого штрафа.
Частые вопросы о поэкземплярном учете масла
Когда начинается поэкземплярный учет растительного масла?
С 1 ноября 2026 года.
Чем поэкземплярный учет отличается от объемно-сортового?
При ОСУ в документе указывают GTIN и количество. При поэкземплярном учете перечисляют коды маркировки каждой упаковки.
Нужно ли маркировать масло, которое я разливаю в магазине?
Нет, такое масло из требований исключено.
Нужен ли ЭДО?
Да. Он обязателен для обмена документами по маркированному маслу с 1 ноября 2025 года.
Что делать, если коды в УПД не совпали с фактической поставкой?
Нужно исправить документ до принятия товара. Чтобы снизить риск, отгружайте с формированием УПД после сканирования.
Можно ли начать заранее?
Да, и это стоит сделать. Пробный обмен кодами через ЭДО до 1 ноября 2026 года позволяет найти слабые места.