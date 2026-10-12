Маркировка растительного масла в 2026 году: поэкземплярный учет с 1 ноября

Что изменится в работе склада, бухгалтерии и розницы

Приемка и отгрузка. Каждый код нужно считывать сканером и сверять с УПД. Это заметно удлиняет операцию, а ошибка в одной строке может привести к отказу контрагента принять документ.

Пересортица. Главный риск нового этапа. Если в УПД попали одни коды, а на склад приехали другие, товар придется переоформлять. Рекомендуем указывать коды в документе уже после сканирования отгружаемого товара. Тогда в УПД попадет только то, что действительно отгрузили.

Агрегация. Чтобы не сканировать каждую бутылку при движении паллет и коробов, их объединяют в групповую упаковку со своим кодом. Дальше система сама раскрывает состав. Есть три сценария: складская, полуавтоматическая и автоматическая промышленная агрегация, и выбирают их в зависимости от количества товара.

Касса. Продажа в рознице по-прежнему подтверждается сканированием кода на кассе. С 1 ноября 2025 года коды выводятся из оборота при продаже, поэтому для магазинов новый этап маркировки добавляет требования к приемке.

Учетная система. Программа должна уметь хранить коды по каждой единице и передавать их в УПД. Если ваша система работает только с количеством, нужна доработка или интеграция с сервисом маркировки.