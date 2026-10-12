График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2026 с учетом праздника

График выплат пенсий в ноябре 2026 с учетом праздника
Существует четкое правило относительно сроков выплат пенсий, особенно если дата поступления денежных средств попадает на праздники или выходные дни. Например, если привычная дата вашей выплаты совпадает с выходными или праздничными днями — 4 ноября, средства будут зачислены в ближайший предшествующий рабочий день — 3 ноября.
При обычной ситуации, когда выплата запланирована на будний день, например, 5 или 6 ноября, пенсия поступит строго по установленному графику.
Если же дата выплаты пришлась на субботу или воскресенье, деньги также будут отправлены заранее — в последний рабочий день накануне указанных выходных. Этот порядок распространяется как на почтовую доставку, так и на банковские переводы.
Все даты выходных, праздничных и сокращенных дней есть в нашем производственном календаре на пятидневку и шестидневку.
График выплаты пособий в ноябре 2026
В ноябре придут пособия за октябрь. Даты выплат на карту «Мир» выглядят так:
Вид пособия
Дата выплаты
Единое пособие
3 ноября
Выплата из маткапитала
5 ноября
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
6 ноября
Если выплаты переводят через почтовые отделения, то они поступят с 1 по 25 число месяца. Даты зависят от графика работы почты и времени перечисления из СФР.
Научитесь рассчитывать будущую пенсию с новым онлайн-курсом «Пенсия — 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег». На нем вы сможете узнать размер государственной пенсии и способы ее легального увеличения. С курсом вы научитесь управлять пенсионными накоплениями, строить личный капитал и получите персональный пенсионный план.
График выплаты пенсий в ноябре 2026
Выплата пенсии в ноябре пройдет с учетом выходного в честь Дня народного единства 4 ноября. Переносы связаны с тем, что даты перечисления выпадают на выходные дни.
Обычная дата
Фактическая дата выплаты
4 ноября
3 ноября
7—8 ноября
6 ноября
14—15 ноября
13 ноября
21—22 ноября
20 ноября
Способы получения пенсии: какие бывают
Вы вправе выбрать удобный способ доставки своей пенсии:
Через почту — можно получать пенсию дома или в почтовом отделении. Пенсионеры получают пенсию согласно утвержденному графику, предусматривающему фиксированную дату доставки. Однако получение возможно позже назначенной даты, в рамках установленного срока доставки (с 3 по 25 число месяца включительно).
На карту — вы можете забрать свою пенсию лично в отделении банка или воспользоваться банковской картой («Мир») — с июля 2021 года платежи производятся исключительно на национальную платежную систему. Средства поступают на ваш банковский счет не позднее суток после отправки платежа от регионального подразделения Соцфонда. После зачисления снять деньги можно в любое удобное время.
Чтобы изменить способ доставки пенсии или выбрать новый, достаточно подать уведомление в СФР удобным способом:
лично в ближайшем отделении СФР;
в МФЦ;
через Госуслуги.