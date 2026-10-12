График выплаты пенсий и пособий в ноябре 2026 с учетом праздника

График выплат пенсий в ноябре 2026 с учетом праздника

Существует четкое правило относительно сроков выплат пенсий, особенно если дата поступления денежных средств попадает на праздники или выходные дни. Например, если привычная дата вашей выплаты совпадает с выходными или праздничными днями — 4 ноября, средства будут зачислены в ближайший предшествующий рабочий день — 3 ноября.

Скриншот из производственного календаря «Клерка» на 2026 год

При обычной ситуации, когда выплата запланирована на будний день, например, 5 или 6 ноября, пенсия поступит строго по установленному графику.

Если же дата выплаты пришлась на субботу или воскресенье, деньги также будут отправлены заранее — в последний рабочий день накануне указанных выходных. Этот порядок распространяется как на почтовую доставку, так и на банковские переводы.