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КУБ дня. Про перевыпуск УКЭП на сайте налоговой

ИП пытается перевыпустить УКЭП на сайте ФНС, но сервис выдает ошибку.

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КУБ дня. Про перевыпуск УКЭП на сайте налоговой
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Наша подписчица спрашивает:

«Может я не одинока, кто-то еще сталкивался с проблемой перевыпуска КЭП для ИП через личный кабинет налоговой? Выдает ошибку, а при проверке КЭП на этом же сайте так вообще пишет интересное: “Сведения о владельце не прошли проверку в АИС Налог-3“. Подробности об ошибке: несовпадение данных ИП с данными ЕГРН ОГРНИП 32ХХХХХХХХХХХХ не найден ФИД ИП 10018ХХХХХХХХв ЕГРН. Озадачена, что это такое?»

Комментаторы советуют ИП лично посетить налоговую, так как сбои могут быть связаны с работой сайта.

Скриншот комментариев из КУБа
Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, можно ли решить проблему без посещения налоговой?

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