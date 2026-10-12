Перевыпуск КЭП для ИП: система «Налог-3» не подтверждает данные. Дайджест КУБа за 12 октября 2026

🔹 Алименты из больничного: как отразить в 1С и убрать «невыплаченные» суммы. У работника исполнительный лист по алиментам, но он несколько месяцев подряд на больничном. Бухгалтер удерживает алименты из пособия проводкой 70–76 и правит ведомость в банк вручную, иначе она не подтягивается в платежку: в начислении зарплаты скорректированные больничные висят как невыплаченные. Как избавиться от этих сумм?
🔹 Платежи по СБП от физлиц: разносить по ФИО или как поступления по картам. Компания с первого числа стала плательщиком УСН и НДС по ставке 5% и ведет розницу. На расчетный счет приходят платежи через СБП, в выписке видны ФИО покупателей. Бухгалтер не понимает, закрывать их отчетом о розничных продажах по каждому ФИО или оформлять как поступления по платежным картам, и попадут ли ФИО в КУДиР. Как правильно?
🔹 Перевыпуск КЭП для ИП: система «Налог-3» не подтверждает данные. ИП перевыпускает электронную подпись через личный кабинет налоговой и получает ошибку: проверка владельца в системе «Налог-3» не проходит — ОГРНИП не найден, идентификатора физлица в ЕГРН нет. То же самое происходит с подписями других ИП, поэтому бухгалтер не исключает проблему на своем рабочем месте. Что это значит и что делать?
🔹 Информационное сообщение ИФНС 3_104: реагировать или можно не отвечать. Организации пришло сообщение из инспекции с просьбой проверить сведения из документов; в письме указано, что оно носит информационный характер. Бухгалтер документы проверил и подтвердил: поставщик действительно прислал некорректный документ. Грозят ли последствия, если не отвечать?
Что такое «Красный уголок бухгалтера»
КУБ — «Красный уголок бухгалтера» — сообщество, где бухгалтеры задают вопросы, делятся опытом и помогают друг другу разобраться с налогами, отчетностью, кадрами и 1С. Здесь также выходят новости, которые можно обсудить с коллегами.
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