Куда пропали 1 300 килограммов: расследование по массовому балансу

Пример собирательный: он построен на типичной ситуации производства с несколькими переделами. Цифры условные, реальные предприятия не названы.
Дело о пропавших килограммах
На производстве три передела: первичная обработка, переработка и фасовка. За месяц в работу пошло 10 000 кг сырья, готовой продукции получили 8 700 кг. Потери: 1 300 кг, или 13%. Технологи говорят, что по нормам должно быть около 9%. Бухгалтер получает вопрос от руководителя: почему себестоимость выше плана? Ответ «сверхнормативные потери» не помогает: непонятно, где они и что с ними делать.
Шаг 1. Выстройте массовый баланс по этапам
Для каждого передела нужны три цифры: сколько поступило, сколько передано дальше и какова норма потерь. Данные берутся из документов передачи между этапами. Если таких документов нет, вот и первая находка: без них расследовать нечего.
Этап 1, первичная обработка. Вход 10 000 кг, выход 9 650 кг, потери 350 кг (3,5%). Норма 3%, то есть 300 кг. Сверх нормы: 50 кг.
Этап 2, переработка. Вход 9 650 кг, выход 9 200 кг, потери 450 кг (4,7%). Норма 4%, то есть 386 кг. Сверх нормы: 64 кг.
Этап 3, фасовка. Вход 9 200 кг, выход 8 700 кг, потери 500 кг (5,4%). Норма 2%, то есть 184 кг. Сверх нормы: 316 кг.
Итого сверх нормы 430 кг. Из них 316 кг, то есть 73%, приходится на фасовку, где технологи ожидали самые маленькие потери.
Шаг 2. Переведите килограммы в деньги
Если сырье стоит 300 руб./кг (условная цена), сверхнормативные потери за месяц составляют 129 000 руб., из них 94 800 руб. на фасовке. Деньги заставляют говорить о проблеме всех, и разговор сразу идет предметнее.
Шаг 3. Идите на участок с вопросами, а не с обвинениями
Цифры сами по себе не объясняют причину. Нужно выйти на участок фасовки и проверить версии:
Перевес при фасовке. Если упаковщики кладут «с запасом», потеря появляется там, где ее не ждешь. Проверьте фактический вес упаковки на выборке.
Брак упаковки и возвраты, которые не оформляются актами и поэтому нигде не видны.
Недоучтенный выход: часть продукции передана на склад без документа и не попала в выпуск.
Неверная норма: технология изменилась, а норма осталась прежней.
В нашем условном примере выяснилось две причины: перевес при фасовке и неоформленный брак упаковки. Обе исправимы без остановки производства.
Шаг 4. Закрепите результат
Введите ежедневную фиксацию выхода на каждом этапе и документ передачи между этапами.
Установите допустимый перевес при фасовке и контролируйте его выборочными взвешиваниями.
Оформляйте брак упаковки актом.
Пересмотрите нормы потерь по этапам, если технология менялась.
Считайте массовый баланс каждый месяц и смотрите динамику, а не только итог.
Ограничения метода
Массовый баланс хорошо работает там, где масса продукции сопоставима с массой сырья. Если в процессе добавляют воду, соль, специи или происходит усушка и выпаривание, сравнивать килограммы напрямую нельзя: нужно учитывать добавки и технологические изменения массы. Тогда баланс строят по сухому веществу, по стандартным коэффициентам выхода или в сопоставимых единицах.
Кроме того, отклонение от нормы еще не доказывает вину конкретных людей: сначала нужно проверить данные, нормы и документы.
Что в итоге
Общий процент потерь скрывает, где именно они возникают. Массовый баланс по этапам превращает «потери 13%» в конкретный адрес, сумму и список проверок. Это занимает несколько часов в месяц, а дает то, чего не дает отчет по общей себестоимости: понимание, где искать деньги.