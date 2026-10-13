Куда пропали 1 300 килограммов: расследование по массовому балансу

Дело о пропавших килограммах

На производстве три передела: первичная обработка, переработка и фасовка. За месяц в работу пошло 10 000 кг сырья, готовой продукции получили 8 700 кг. Потери: 1 300 кг, или 13%. Технологи говорят, что по нормам должно быть около 9%. Бухгалтер получает вопрос от руководителя: почему себестоимость выше плана? Ответ «сверхнормативные потери» не помогает: непонятно, где они и что с ними делать.

Шаг 1. Выстройте массовый баланс по этапам

Для каждого передела нужны три цифры: сколько поступило, сколько передано дальше и какова норма потерь. Данные берутся из документов передачи между этапами. Если таких документов нет, вот и первая находка: без них расследовать нечего.

Этап 1, первичная обработка. Вход 10 000 кг, выход 9 650 кг, потери 350 кг (3,5%). Норма 3%, то есть 300 кг. Сверх нормы: 50 кг.

Этап 2, переработка. Вход 9 650 кг, выход 9 200 кг, потери 450 кг (4,7%). Норма 4%, то есть 386 кг. Сверх нормы: 64 кг.

Этап 3, фасовка. Вход 9 200 кг, выход 8 700 кг, потери 500 кг (5,4%). Норма 2%, то есть 184 кг. Сверх нормы: 316 кг.

Итого сверх нормы 430 кг. Из них 316 кг, то есть 73%, приходится на фасовку, где технологи ожидали самые маленькие потери.