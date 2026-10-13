Онлайн курсы вернулись
Купить подписку
Управленческий учет
Читать 2 мин
Эксклюзив
Куда пропали 1 300 килограммов: расследование по массовому балансу

Куда пропали 1 300 килограммов: расследование по массовому балансу

Бухгалтерия видела только общий процент потерь за месяц и привычно списывала его «на производство». Мы разложили тот же месяц по этапам и нашли, что три четверти сверхнормативных потерь сидят в одном месте. Показываем прием, который работает на любом производстве с несколькими переделами.

154 просмотра11 открытий
Автор

Пример собирательный: он построен на типичной ситуации производства с несколькими переделами. Цифры условные, реальные предприятия не названы.

Дело о пропавших килограммах

На производстве три передела: первичная обработка, переработка и фасовка. За месяц в работу пошло 10 000 кг сырья, готовой продукции получили 8 700 кг. Потери: 1 300 кг, или 13%. Технологи говорят, что по нормам должно быть около 9%. Бухгалтер получает вопрос от руководителя: почему себестоимость выше плана? Ответ «сверхнормативные потери» не помогает: непонятно, где они и что с ними делать.

Шаг 1. Выстройте массовый баланс по этапам

Для каждого передела нужны три цифры: сколько поступило, сколько передано дальше и какова норма потерь. Данные берутся из документов передачи между этапами. Если таких документов нет, вот и первая находка: без них расследовать нечего.

  • Этап 1, первичная обработка. Вход 10 000 кг, выход 9 650 кг, потери 350 кг (3,5%). Норма 3%, то есть 300 кг. Сверх нормы: 50 кг.

  • Этап 2, переработка. Вход 9 650 кг, выход 9 200 кг, потери 450 кг (4,7%). Норма 4%, то есть 386 кг. Сверх нормы: 64 кг.

  • Этап 3, фасовка. Вход 9 200 кг, выход 8 700 кг, потери 500 кг (5,4%). Норма 2%, то есть 184 кг. Сверх нормы: 316 кг.

Итого сверх нормы 430 кг. Из них 316 кг, то есть 73%, приходится на фасовку, где технологи ожидали самые маленькие потери.

Шаг 2. Переведите килограммы в деньги

Если сырье стоит 300 руб./кг (условная цена), сверхнормативные потери за месяц составляют 129 000 руб., из них 94 800 руб. на фасовке. Деньги заставляют говорить о проблеме всех, и разговор сразу идет предметнее.

Шаг 3. Идите на участок с вопросами, а не с обвинениями

Цифры сами по себе не объясняют причину. Нужно выйти на участок фасовки и проверить версии:

  • Перевес при фасовке. Если упаковщики кладут «с запасом», потеря появляется там, где ее не ждешь. Проверьте фактический вес упаковки на выборке.

  • Брак упаковки и возвраты, которые не оформляются актами и поэтому нигде не видны.

  • Недоучтенный выход: часть продукции передана на склад без документа и не попала в выпуск.

  • Неверная норма: технология изменилась, а норма осталась прежней.

В нашем условном примере выяснилось две причины: перевес при фасовке и неоформленный брак упаковки. Обе исправимы без остановки производства.

Шаг 4. Закрепите результат

  • Введите ежедневную фиксацию выхода на каждом этапе и документ передачи между этапами.

  • Установите допустимый перевес при фасовке и контролируйте его выборочными взвешиваниями.

  • Оформляйте брак упаковки актом.

  • Пересмотрите нормы потерь по этапам, если технология менялась.

  • Считайте массовый баланс каждый месяц и смотрите динамику, а не только итог.

Ограничения метода

Массовый баланс хорошо работает там, где масса продукции сопоставима с массой сырья. Если в процессе добавляют воду, соль, специи или происходит усушка и выпаривание, сравнивать килограммы напрямую нельзя: нужно учитывать добавки и технологические изменения массы. Тогда баланс строят по сухому веществу, по стандартным коэффициентам выхода или в сопоставимых единицах.

Кроме того, отклонение от нормы еще не доказывает вину конкретных людей: сначала нужно проверить данные, нормы и документы.

Что в итоге

Общий процент потерь скрывает, где именно они возникают. Массовый баланс по этапам превращает «потери 13%» в конкретный адрес, сумму и список проверок. Это занимает несколько часов в месяц, а дает то, чего не дает отчет по общей себестоимости: понимание, где искать деньги.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка