Зарубежные счета: какие данные получает ФНС при автоматическом обмене

Налоговая может узнать об остатках на иностранных счетах, дивидендах, процентах и поступлениях от продажи ценных бумаг. Полная история операций в стандартный обмен CRS не входит.

Автоматический обмен финансовой информацией по стандарту Common Reporting Standard (CRS) позволяет ФНС получать сведения о зарубежных счетах российских налоговых резидентов. Банки, брокеры и другие финансовые организации передают информацию налоговым органам своей страны, которые обмениваются ею с российской стороной.

В состав сведений входят:

Данные владельца счета: имя, адрес, налоговое резидентство, налоговый номер и другие идентификационные сведения.

Реквизиты счета и финансовой организации: номер счета или его аналог, название и идентификатор организации.

Остаток денег или стоимость активов на конец отчетного года — обычно на 31 декабря. Если счет закрыт, передается информация о закрытии.

Общие суммы определенных выплат и поступлений за год с указанием валюты. Состав данных зависит от вида счета.

Для обозначения выплат используются технические коды:

Код Какие сведения передаются CRS501 Дивиденды CRS502 Проценты CRS503 Валовая сумма поступлений от продажи или погашения финансовых активов CRS504 Другие выплаты, подлежащие отражению по правилам CRS

В стандартный пакет CRS не входят банковская выписка со всеми операциями и брокерский отчет с каждой сделкой. Расходы на покупку ценных бумаг отдельным показателем также не передаются.

Поэтому сумма продажи ценных бумаг в данных автообмена не равна прибыли инвестора: стоимость их приобретения из этого показателя не вычитается.

При этом банк или брокер не обязательно является источником дохода. Например, дивиденды выплачивает компания — эмитент акций, а брокер учитывает их поступление на счет клиента и отражает в отчетности.

Перечень государств и территорий, с которыми Россия автоматически обменивается финансовой информацией, утвержден приказом ФНС от 14.10.2025 № ЕД-7-17/883@.