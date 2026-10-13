Кадровик мобилка
Купить подписку
Страховые взносы
Читать 2 мин

Страховые взносы‑2027: кто платит меньше и как посчитать

В 2027 году СОНКО, религиозные организации и субъекты МСП могут применять пониженные тарифы страховых взносов. Рассказываем, какие ставки действуют, какие условия нужно соблюсти и как правильно рассчитать взносы с примерами.

3 просмотра2 открытия
Автор

СОНКО: тарифы и условия льготы

СОНКО на УСН в 2027 году платят взносы по сниженным ставкам:

  • 15% — пока выплаты работнику не превысили единую предельную величину базы (ЕПВБ);

  • 7,6% — с суммы сверх ЕПВБ.

На 2027 год ЕПВБ установлена на уровне 3 311 000 рублей на каждого сотрудника.

Что нужно, чтобы применять льготу:

  • Деятельность попадает в льготные направления: соцобслуживание, образование, наука, здравоохранение, культура, массовый спорт.

  • Не менее 70% доходов за год, предшествующий применению льготы, — целевые поступления, гранты или доходы от уставной деятельности.

  • Применение УСН.

Пример. Работнику ежемесячно начисляют 100 000 рублей. С начала года совокупные выплаты еще не достигли 3 311 000 рублей — значит, взносы считают по 15%:

100 000 × 15% = 15 000 рублей в месяц.

Как только годовой доход сотрудника превысит ЕПВБ, с суммы превышения тариф снизится до 7,6%. Если по итогам года доля целевых доходов окажется ниже 70%, взносы придется пересчитать по общему тарифу (30% в пределах базы и 15,1% сверх нее) с начала года.

Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе — вполне

В подписке Клерк.Школа собрана база из 80+ курсов, более 10000+ уроков, которые можно проходить в своем темпе, откладывать и возвращаться, когда есть время. Все программы регулярно обновляют и добавляют новые, под рукой всегда актуальная база без необходимости каждый раз перепроверять, не устарела ли информация.

Узнать больше о подписке

Религиозные организации: особый режим

Централизованные религиозные организации и входящие в их структуру юрлица на УСН платят:

  • 7,6% — в пределах ЕПВБ (3 311 000 руб.);

  • 0% — с выплат сверх этой базы.

Условия: применение УСН и соответствие деятельности уставным целям.

МСП: дифференцированный тариф

Для МСП тариф зависит от размера выплаты и вида деятельности. Общий принцип такой:

  • С части зарплаты в пределах 1,5 МРОТ — 30%.

  • С суммы свыше 1,5 МРОТ — пониженный тариф:

    • 15% — для приоритетных отраслей (по перечню из распоряжения № 4125‑р).

    • 7,6% — для обрабатывающих производств (по перечню № 3689‑р).

Допустим, МРОТ на 1 января 2027 года — 20 000 рублей, тогда 1,5 МРОТ = 30 000 рублей.

Пример расчета. Зарплата сотрудника — 150 000 рублей:

  1. С 30 000 рублей (в пределах 1,5 МРОТ) — 30% : 30 000 × 30% = 9 000 рублей.

  2. С оставшихся 120 000 рублей — 15% (если компания в приоритетной отрасли): 120 000 × 15% = 18 000 рублей.

  3. Итого: 9 000 + 18 000 = 27 000 рублей взносов за месяц.

Если компания относится к обрабатывающим производствам, вместо 15% будет 7,6%:

120 000 × 7,6% = 9 120 рублей, а общая сумма взносов составит 9 000 + 9 120 = 18 120 рублей.

Условия для льготы МСП:

  • Статус субъекта МСП (компания в реестре МСП).

  • Основной ОКВЭД включен в соответствующий правительственный перечень.

  • Доля доходов от основного вида деятельности — не менее 70%. При расчете доли в числителе учитывают доходы только по основному ОКВЭД, в знаменателе — все доходы компании.

Частые ошибки и важные нюансы

  • Потеря права на льготу. Если компания исключена из реестра МСП, ОКВЭД перестал соответствовать перечню или доля доходов по льготному виду упала ниже 70%, льготный тариф нельзя применять с 1‑го числа месяца, когда это произошло. С этого момента взносы считают по общему тарифу.

  • Взносы «на травматизм». Они не входят в единый тариф и начисляются отдельно по своим ставкам (в зависимости от класса профессионального риска). Предельной базы для них нет — тариф применяют ко всей сумме выплат.

  • Проверка перечней. Списки льготных ОКВЭД и приоритетных отраслей могут обновляться — перед расчетом взносов сверяйте актуальный перечень.

Главное в одном списке

  • СОНКО на УСН: 15% до ЕПВБ и 7,6% сверх нее при условии ≥70% целевых доходов.

  • Религиозные организации на УСН: 7,6% до ЕПВБ и 0% сверх нее.

  • МСП: 30% с части до 1,5 МРОТ; 15% или 7,6% с превышения — в зависимости от отрасли и доли доходов.

  • Взносы на травматизм — всегда отдельно.

В нашей базе консультаций уже более 800 ответов экспертов по вопросам страховых взносов

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка