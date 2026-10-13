Страховые взносы‑2027: кто платит меньше и как посчитать

СОНКО: тарифы и условия льготы
СОНКО на УСН в 2027 году платят взносы по сниженным ставкам:
15% — пока выплаты работнику не превысили единую предельную величину базы (ЕПВБ);
7,6% — с суммы сверх ЕПВБ.
На 2027 год ЕПВБ установлена на уровне 3 311 000 рублей на каждого сотрудника.
Что нужно, чтобы применять льготу:
Деятельность попадает в льготные направления: соцобслуживание, образование, наука, здравоохранение, культура, массовый спорт.
Не менее 70% доходов за год, предшествующий применению льготы, — целевые поступления, гранты или доходы от уставной деятельности.
Применение УСН.
Пример. Работнику ежемесячно начисляют 100 000 рублей. С начала года совокупные выплаты еще не достигли 3 311 000 рублей — значит, взносы считают по 15%:
100 000 × 15% = 15 000 рублей в месяц.
Как только годовой доход сотрудника превысит ЕПВБ, с суммы превышения тариф снизится до 7,6%. Если по итогам года доля целевых доходов окажется ниже 70%, взносы придется пересчитать по общему тарифу (30% в пределах базы и 15,1% сверх нее) с начала года.
Знать все и сразу невозможно, а вот учиться в комфортном темпе — вполне
В подписке Клерк.Школа собрана база из 80+ курсов, более 10000+ уроков, которые можно проходить в своем темпе, откладывать и возвращаться, когда есть время. Все программы регулярно обновляют и добавляют новые, под рукой всегда актуальная база без необходимости каждый раз перепроверять, не устарела ли информация.
Религиозные организации: особый режим
Централизованные религиозные организации и входящие в их структуру юрлица на УСН платят:
7,6% — в пределах ЕПВБ (3 311 000 руб.);
0% — с выплат сверх этой базы.
Условия: применение УСН и соответствие деятельности уставным целям.
МСП: дифференцированный тариф
Для МСП тариф зависит от размера выплаты и вида деятельности. Общий принцип такой:
С части зарплаты в пределах 1,5 МРОТ — 30%.
С суммы свыше 1,5 МРОТ — пониженный тариф:
15% — для приоритетных отраслей (по перечню из распоряжения № 4125‑р).
7,6% — для обрабатывающих производств (по перечню № 3689‑р).
Допустим, МРОТ на 1 января 2027 года — 20 000 рублей, тогда 1,5 МРОТ = 30 000 рублей.
Пример расчета. Зарплата сотрудника — 150 000 рублей:
С 30 000 рублей (в пределах 1,5 МРОТ) — 30% : 30 000 × 30% = 9 000 рублей.
С оставшихся 120 000 рублей — 15% (если компания в приоритетной отрасли): 120 000 × 15% = 18 000 рублей.
Итого: 9 000 + 18 000 = 27 000 рублей взносов за месяц.
Если компания относится к обрабатывающим производствам, вместо 15% будет 7,6%:
120 000 × 7,6% = 9 120 рублей, а общая сумма взносов составит 9 000 + 9 120 = 18 120 рублей.
Условия для льготы МСП:
Статус субъекта МСП (компания в реестре МСП).
Основной ОКВЭД включен в соответствующий правительственный перечень.
Доля доходов от основного вида деятельности — не менее 70%. При расчете доли в числителе учитывают доходы только по основному ОКВЭД, в знаменателе — все доходы компании.
Частые ошибки и важные нюансы
Потеря права на льготу. Если компания исключена из реестра МСП, ОКВЭД перестал соответствовать перечню или доля доходов по льготному виду упала ниже 70%, льготный тариф нельзя применять с 1‑го числа месяца, когда это произошло. С этого момента взносы считают по общему тарифу.
Взносы «на травматизм». Они не входят в единый тариф и начисляются отдельно по своим ставкам (в зависимости от класса профессионального риска). Предельной базы для них нет — тариф применяют ко всей сумме выплат.
Проверка перечней. Списки льготных ОКВЭД и приоритетных отраслей могут обновляться — перед расчетом взносов сверяйте актуальный перечень.
Главное в одном списке
СОНКО на УСН: 15% до ЕПВБ и 7,6% сверх нее при условии ≥70% целевых доходов.
Религиозные организации на УСН: 7,6% до ЕПВБ и 0% сверх нее.
МСП: 30% с части до 1,5 МРОТ; 15% или 7,6% с превышения — в зависимости от отрасли и доли доходов.
Взносы на травматизм — всегда отдельно.
В нашей базе консультаций уже более 800 ответов экспертов по вопросам страховых взносов