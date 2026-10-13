Страховые взносы‑2027: кто платит меньше и как посчитать

СОНКО: тарифы и условия льготы

СОНКО на УСН в 2027 году платят взносы по сниженным ставкам:

15% — пока выплаты работнику не превысили единую предельную величину базы (ЕПВБ);

7,6% — с суммы сверх ЕПВБ.

На 2027 год ЕПВБ установлена на уровне 3 311 000 рублей на каждого сотрудника.

Что нужно, чтобы применять льготу:

Деятельность попадает в льготные направления: соцобслуживание, образование, наука, здравоохранение, культура, массовый спорт.

Не менее 70% доходов за год, предшествующий применению льготы, — целевые поступления, гранты или доходы от уставной деятельности.

Применение УСН.

Пример. Работнику ежемесячно начисляют 100 000 рублей. С начала года совокупные выплаты еще не достигли 3 311 000 рублей — значит, взносы считают по 15%:

100 000 × 15% = 15 000 рублей в месяц.

Как только годовой доход сотрудника превысит ЕПВБ, с суммы превышения тариф снизится до 7,6%. Если по итогам года доля целевых доходов окажется ниже 70%, взносы придется пересчитать по общему тарифу (30% в пределах базы и 15,1% сверх нее) с начала года.