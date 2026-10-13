Как уменьшать налог на УСН с разными объектами налогообложения

Можно ли уменьшить налоговую базу на УСН 15%

На УСН 15% налог не уменьшается, только налоговая база. Страховые взносы и торговый сбор (как и при УСН 6%) считаются расходами. Полный перечень содержится в ст. 346.16 НК, но с 2026 года перечень расходов стал открытым, поэтому можно принимать все расходы, которые учитывают для налога на прибыль (указано в ст. 270 НК).

Особенности учета расходов есть в п. 2 ст. 346.17 НК. Покупные товары идут в расходы только после их реализации, при условии, что они оплачены поставщику.

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