Для тех, кто родился в 1969 году, пенсионный возраст еще впереди: для женщин он наступит в 2029 году, для мужчин в 2034. Законодательство предусматривает несколько оснований для досрочного назначения страховой пенсии. Разбираемся, что можно сделать самостоятельно, в каком порядке и какие подводные камни встречаются.
Сколько вам осталось до пенсии и какой у вас статус
Женщины 1969 г. р.
Мужчины 1969 г. р.
Общий пенсионный возраст
60 лет (2029 год)
65 лет (2034 год)
Предпенсионный статус
уже есть
с 2029 года
Самый ранний выход по длительному стажу
58 лет (2027 год), нужно 37 лет стажа
63 года (2032 год), нужно 42 года стажа
Выход через центр занятости
с 58 лет (2027 год)
с 63 лет (2032 год)
Предпенсионером считается человек, которому до пенсионного возраста остается не больше пяти лет. В 2026 году статус предпенсионера уже имеют женщины 1968–1971 годов рождения (включая 1969). Мужчинам 1969 года рождения он станет доступен в 2029 году.
Подавать заявление на статус не нужно: СФР передает данные другим ведомствам сам.
Способ 1. Многодетным матерям: пенсия уже в 57 лет
Это самый «быстрый» вариант для женщин 1969 года рождения, и о нем часто не знают. Право на досрочную пенсию зависит от числа детей:
трое детей — с 57 лет;
четверо детей — с 56 лет;
пятеро и более — с 50 лет.
Условия, которые должны выполняться все сразу:
детей нужно воспитать до 8 лет;
страховой стаж не менее 15 лет;
не менее 30 пенсионных баллов (ИПК);
нет лишения родительских прав и отмены усыновления.
Право распространяется и на приемных родителей.
Что важно знать:
Время ухода за детьми до 1,5 лет засчитывается в стаж. С 1 января 2026 года ограничение по общей длительности (раньше не более 6 лет) снято. Если вы считали, что стажа «не хватает», пересчитайте с учетом нового правила.
За каждый полный календарный год ухода начисляются баллы: 1,8 — за первого ребёнка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и последующих. За полтора года это 2,7 / 5,4 / 8,1 балла соответственно. С 2026 года лимит общей длительности ухода снят.
Пенсия по этому основанию назначается по заявлению, автоматически она не оформляется.
Женщины с двумя и более детьми, имеющие 20 лет стажа и проработавшие 12 лет в районах Крайнего Севера (или 17 лет в приравненных местностях), могут выйти на пенсию в 50 лет.
Если вам уже или скоро исполнится 57, а детей трое, проверьте право сейчас. Заявление обычно принимают не раньше чем за месяц до возникновения права, но подготовить документы можно заранее.
Способ 2. Длительный стаж: на два года раньше
Женщины со стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года могут уйти на пенсию на два года раньше общего возраста. Для женщины 1969 года рождения это 58 лет, то есть 2027 год.
С какими сложностями можно столкнуться:
В длительный стаж входят в основном периоды работы с уплатой взносов. Учеба и многие нестраховые периоды не учитываются;
нужно набрать и необходимое число баллов, а не только отработать годы;
именно здесь чаще всего возникают споры: фонд насчитывает меньше, чем человек. Проверяйте по выписке, каких периодов не хватает.
Способ 3. Через центр занятости: на два года раньше при потере работы
Если вы потеряли работу в предпенсионном возрасте, пенсию можно получить не раньше чем за два года до общего пенсионного возраста. Для женщин 1969 года рождения это с 58 лет, для мужчин с 63 лет. Это не автоматическая выплата: назначить ее может СФР только по предложению центра занятости.
Что должно совпасть:
вы официально признаны безработным;
работа потеряна из-за сокращения штата или ликвидации организации (или прекращения деятельности ИП);
страховой стаж не менее 20 лет (женщины) / 25 лет (мужчины) или соответствующий специальный стаж;
центр занятости не смог предложить подходящую работу;
вы не отказывались от обучения по направлению центра;
хватает стажа и баллов.
О чем надо подумать до согласия:
пособие по безработице и эта пенсия одновременно не выплачиваются; при назначении пенсии вас снимают с учета как безработного;
если вы устроитесь на работу, выплата досрочной пенсии прекращается;
пока вы получаете такую пенсию, новые баллы не копятся, поэтому размер будущей пенсии по возрасту может быть меньше, чем если бы вы продолжали работать.
Сравнивайте варианты в цифрах: размер досрочной пенсии, пособие, шансы найти работу.
Способ 4. Особые условия: льготный стаж
Если вы работали во вредных или тяжелых условиях, в педагогике, медицине, на Севере, право на досрочный выход может возникнуть раньше возраста, о котором вы думаете. Такие периоды нужно подтверждать документально.
Что проверить в первую очередь: выписка из индивидуального лицевого счета
Выписка показывает, как СФР учел ваш стаж и баллы. Заказать ее можно на «Госуслугах», в клиентской службе или МФЦ. На что смотреть:
Периоды работы 1990-х. Здесь чаще всего пропуски: организации закрылись, архивы утеряны.
Работодатели, не платившие взносы. При «серой» зарплате баллов меньше, чем вы рассчитывали.
Периоды ИП и самозанятости. Учитываются только те, за которые уплачены страховые взносы.
Уход за детьми до 1,5 лет. Проверьте, что периоды учтены полностью, особенно после изменения закона с 2026 года.
Служба в армии и уход за пожилыми или инвалидами. Эти периоды дают баллы: 1,8 за год.
Общее число баллов и стажа относительно требований: в 2026 году для обычной пенсии нужно 15 лет стажа и 30 баллов.
Если нашли ошибку или пропуск:
подайте в СФР заявление об уточнении сведений и приложите подтверждающие документы;
подтверждением служат трудовая книжка, сведения о трудовой деятельности, архивные справки, свидетельства о рождении детей, военный билет, договоры;
если организация ликвидирована, запрос направляют в архив по месту ее нахождения.
Считаем будущую пенсию
Размер страховой пенсии складывается из двух частей:
Пенсия = баллы (ИПК) × стоимость балла + фиксированная выплата
В 2026 году, по данным, опубликованным после индексации, стоимость балла составляет 156,76 ₽, а фиксированная выплата 9 584,69 ₽. Эти значения меняются при индексации.
Пример: если у вас будет 100 баллов, то 100 × 156,76 = 15 676 ₽, и вместе с фиксированной выплатой выходит примерно 25 260 ₽ в сегодняшних величинах.
Точный расчет по вашим данным дает калькулятор на сайте СФР или в личном кабинете.
Если вы работаете: что изменилось
Раньше работающим пенсионерам пенсию не индексировали. С 1 января 2025 года индексация возобновлена в общем порядке. С января 2026 года страховые пенсии выросли на 7,6%, и работающим пенсионерам тоже. Обращаться в фонд для этого не нужно.
Льготы предпенсионерам: что можно использовать уже сейчас
Если вы женщина 1969 года рождения, вы уже предпенсионерка. Что это дает:
Два оплачиваемых рабочих дня в год на диспансеризацию. Работодатель обязан их предоставить, нужно написать заявление.
Защита на рынке труда. Незаконный отказ в приеме на работу или увольнение из-за предпенсионного возраста влечет ответственность работодателя.
Центр занятости. Бесплатное обучение и переобучение, повышенное пособие по безработице и возможность досрочной пенсии по предложению центра.
Налоговые льготы. Предпенсионеры пользуются льготами по налогам на имущество и землю, как пенсионеры. Проверьте налоговое уведомление: если льгота не применена, обратитесь в налоговую инспекцию с заявлением.
Мужчинам 1969 года рождения эти меры станут доступны в 2029 году.
Накопительная часть пенсии: у вас она может быть
Выплата накоплений сейчас идет для мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения. У родившихся позже взносы на накопительную часть могли перечисляться до заморозки накоплений в 2014 году.
Накопления сохраняются и могут быть выплачены при назначении пенсии. Проверьте на «Госуслугах» или запросите справку в СФР, где хранятся ваши накопления: в СФР или в негосударственном пенсионном фонде. Накопления наследуются, если выплаты еще не начались.
Типичные ошибки
Ждать пенсионного возраста и только потом проверять стаж. Если не хватает документов, времени на их поиск уже не будет.
Считать, что выписка точна. Она содержит только то, что передали работодатели.
Согласиться на досрочную пенсию через центр занятости, не посчитав. Она может оказаться меньше, чем при продолжении работы.
Не подать заявление многодетной матери. Право на пенсию с 57 лет само по себе не оформляется.
План действий на 30 дней
Закажите выписку из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах».
Сверьте периоды работы с трудовой книжкой, отметьте пропуски.
Проверьте, учтен ли уход за детьми, служба в армии, другие нестраховые периоды.
Если у вас трое и более детей, оцените право на досрочный выход.
Если у вас 37 (женщинам) или 42 (мужчинам) года стажа, проверьте возможность выхода на два года раньше.
Выясните, есть ли у вас пенсионные накопления и где они хранятся.
Посчитайте ожидаемую пенсию на калькуляторе СФР.
Если вы предпенсионер, проверьте, применяются ли налоговые льготы, и воспользуйтесь днями на диспансеризацию.
Обратитесь в клиентскую службу СФР с вопросами, которые остались после проверки.
Частые вопросы
Ответы на частые вопросы.
Когда на пенсию родившимся в 1969 году?
Женщинам в 60 лет (2029 год), мужчинам в 65 лет (2034 год). Раньше можно выйти по специальным основаниям: многодетным матерям, при большом стаже, по предложению центра занятости, при льготном стаже.
Можно ли выйти на пенсию в 57 лет?
Да, женщинам, родившим и воспитавшим троих детей до 8 лет, при стаже 15 лет и 30 баллах.
Нужно ли подавать заявление на предпенсионный статус?
Нет, он присваивается автоматически. Но налоговую льготу стоит проверить.
Работающему пенсионеру индексируют пенсию?
Да, с 1 января 2025 года.
Сколько нужно баллов и стажа?
В 2026 году: 15 лет стажа и 30 баллов.
Что делать, если стажа не хватает?
Продолжать работать официально, подтвердить пропущенные периоды документами или рассмотреть добровольные взносы. Условия добровольных взносов уточняйте в СФР.
Можно ли получать пособие по безработице и досрочную пенсию?
Нет, одновременно эти выплаты не назначаются.