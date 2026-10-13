Для тех, кто родился в 1969 году, пенсионный возраст еще впереди: для женщин он наступит в 2029 году, для мужчин в 2034. Законодательство предусматривает несколько оснований для досрочного назначения страховой пенсии. Разбираемся, что можно сделать самостоятельно, в каком порядке и какие подводные камни встречаются.

Сколько вам осталось до пенсии и какой у вас статус

Женщины 1969 г. р. Мужчины 1969 г. р. Общий пенсионный возраст 60 лет (2029 год) 65 лет (2034 год) Предпенсионный статус уже есть с 2029 года Самый ранний выход по длительному стажу 58 лет (2027 год), нужно 37 лет стажа 63 года (2032 год), нужно 42 года стажа Выход через центр занятости с 58 лет (2027 год) с 63 лет (2032 год) Предпенсионером считается человек, которому до пенсионного возраста остается не больше пяти лет. В 2026 году статус предпенсионера уже имеют женщины 1968–1971 годов рождения (включая 1969). Мужчинам 1969 года рождения он станет доступен в 2029 году. Подавать заявление на статус не нужно: СФР передает данные другим ведомствам сам.

Способ 1. Многодетным матерям: пенсия уже в 57 лет

Это самый «быстрый» вариант для женщин 1969 года рождения, и о нем часто не знают. Право на досрочную пенсию зависит от числа детей: трое детей — с 57 лет;

четверо детей — с 56 лет;

пятеро и более — с 50 лет. Условия, которые должны выполняться все сразу: детей нужно воспитать до 8 лет;

страховой стаж не менее 15 лет;

не менее 30 пенсионных баллов (ИПК);

нет лишения родительских прав и отмены усыновления. Право распространяется и на приемных родителей. Что важно знать: Время ухода за детьми до 1,5 лет засчитывается в стаж. С 1 января 2026 года ограничение по общей длительности (раньше не более 6 лет) снято. Если вы считали, что стажа «не хватает», пересчитайте с учетом нового правила. За каждый полный календарный год ухода начисляются баллы: 1,8 — за первого ребёнка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и последующих. За полтора года это 2,7 / 5,4 / 8,1 балла соответственно. С 2026 года лимит общей длительности ухода снят. Пенсия по этому основанию назначается по заявлению, автоматически она не оформляется. Женщины с двумя и более детьми, имеющие 20 лет стажа и проработавшие 12 лет в районах Крайнего Севера (или 17 лет в приравненных местностях), могут выйти на пенсию в 50 лет. Если вам уже или скоро исполнится 57, а детей трое, проверьте право сейчас. Заявление обычно принимают не раньше чем за месяц до возникновения права, но подготовить документы можно заранее.

Способ 2. Длительный стаж: на два года раньше

Женщины со стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года могут уйти на пенсию на два года раньше общего возраста. Для женщины 1969 года рождения это 58 лет, то есть 2027 год. С какими сложностями можно столкнуться: В длительный стаж входят в основном периоды работы с уплатой взносов. Учеба и многие нестраховые периоды не учитываются;

нужно набрать и необходимое число баллов, а не только отработать годы;

именно здесь чаще всего возникают споры: фонд насчитывает меньше, чем человек. Проверяйте по выписке, каких периодов не хватает.

Способ 3. Через центр занятости: на два года раньше при потере работы

Если вы потеряли работу в предпенсионном возрасте, пенсию можно получить не раньше чем за два года до общего пенсионного возраста. Для женщин 1969 года рождения это с 58 лет, для мужчин с 63 лет. Это не автоматическая выплата: назначить ее может СФР только по предложению центра занятости. Что должно совпасть: вы официально признаны безработным;

работа потеряна из-за сокращения штата или ликвидации организации (или прекращения деятельности ИП);

страховой стаж не менее 20 лет (женщины) / 25 лет (мужчины) или соответствующий специальный стаж;

центр занятости не смог предложить подходящую работу;

вы не отказывались от обучения по направлению центра;

хватает стажа и баллов. О чем надо подумать до согласия: пособие по безработице и эта пенсия одновременно не выплачиваются ; при назначении пенсии вас снимают с учета как безработного;

если вы устроитесь на работу, выплата досрочной пенсии прекращается;

пока вы получаете такую пенсию, новые баллы не копятся, поэтому размер будущей пенсии по возрасту может быть меньше, чем если бы вы продолжали работать. Сравнивайте варианты в цифрах: размер досрочной пенсии, пособие, шансы найти работу.

Способ 4. Особые условия: льготный стаж