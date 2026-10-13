Единственный учредитель и директор умер: что делать организации на АУСН

Что происходит после смерти

После смерти единственного учредителя общество лишается директора и единственного участника. Трудовой договор с директором прекращается на основании п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК, и ООО фактически остается без лица, уполномоченного действовать без доверенности.

Доля умершего входит в наследство, которое стоит принять в течение 6 месяцев по ст. 1154 ГК. До оформления наследственных прав супруга не может действовать как участник только на основании родства с умершим.