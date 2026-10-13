Единственный учредитель и директор умер: что делать организации на АУСН

Что происходит после смерти
После смерти единственного учредителя общество лишается директора и единственного участника. Трудовой договор с директором прекращается на основании п. 6 ч. 1 ст. 83 ТК, и ООО фактически остается без лица, уполномоченного действовать без доверенности.
Доля умершего входит в наследство, которое стоит принять в течение 6 месяцев по ст. 1154 ГК. До оформления наследственных прав супруга не может действовать как участник только на основании родства с умершим.
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Что нужно сделать супруге
Так как в наследстве будет 100% доли в уставном капитале ООО, нотариусу следует заявить о необходимости доверительного управления долей по ст. 1173 ГК.
Доверительным управляющим может быть и супруга. Обратиться к нотариусу может любой заинтересованный работник ООО — ждать 6 месяцев не нужно.
Как назначить нового директора
Доверительный управляющий после своего назначения принимает решение о назначении нового директора. Его нужно нотариально заверить, после чего нотариус самостоятельно направит в ФНС форму Р13014.
Может ли супруга продолжать работать как заместитель директора
Должность заместителя не дает супруге полномочий директора. Необходимо проверить:
трудовой договор и должностную инструкцию;
наличие доверенности от ООО (она не прекращается автоматически со смертью директора);
было ли предусмотрено замещение директора.
Без доверенности подписывать документы и распоряжаться счетом аналогично директору нельзя.
Нужно ли уведомлять банк
Необходимо сразу уведомить банк о смерти директора. Электронную подпись, логины и пароли умершего использовать нельзя — они утрачивают силу в день смерти.
Если у работников есть действующая доверенность — платежи возможны в ее пределах, другие — только после назначения нового директора. Договоры с контрагентами при этом не прекращаются, но новые документы подписывает уже новый уполномоченный.
Кому выплачивать зарплату умершего
Зарплату директора по день смерти выплачивают членам семьи по ст. 141 ТК без удержания НДФЛ, не дожидаясь оформления наследства.
Остальным сотрудникам зарплату начисляют в обычном порядке уполномоченным представителем.
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