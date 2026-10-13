Сбой у «Дом.ру», поток запросов приставов и чеки из-за аварии «Яндекса»: российский IT-дайджест #57

Главные темы сегодня: последствия аварии дата-центров «Яндекса» для чеков и фишинга, аномальный поток запросов ФССП в банки, сбой у «Дом.ру» в 34 регионах, IT-расходы бюджета на 2027 год и навигатор по мошенническим схемам.
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ФНС: чеки из-за сбоя «Яндекса» сформируют коррекцией
Федеральная налоговая служба пояснила: кассовые чеки временно не получает часть пользователей, поскольку ограничения затронули техническую инфраструктуру «Яндекса», а также его сервисы. Когда работа вернется в штатный режим, по всем подобным операциям оформят чеки коррекции.
Самозанятым советуют не пробивать чеки в «Моем налоге» самостоятельно — до наступления 1 ноября 2026 года, иначе доход задвоится. Если «Яндекс» не передаст данные вовремя, отразить доход разрешат не позднее 9 ноября.
Банки пожаловались на поток запросов от приставов
Национальный совет финансового рынка направил запрос в Банк России и ФССП: с 18 по 21 сентября банкам без предупреждения пришло аномальное число запросов о должниках. Одному региональному банку только за 19 сентября поступило 12,8 млн обращений — столько же, сколько обычно за месяц.
Глава НСФР Андрей Емелин оценил превышение нормы в 10–12 раз, в отдельных банках — до 30; Ассоциация банков России говорит о 10–30 кратах, а в некоторых случаях до 48. Свыше 90 процентов запросов касались людей, которые клиентами этих банков не являются.
Yandex Cloud предупредил о фишинге на фоне сбоев
Yandex Cloud предупредил клиентов: на фоне аварий в дата-центрах «Яндекса» мошенники стали активнее. Они рассылают фишинговые сообщения о будто бы поврежденных данных, блокировке аккаунта и разных компенсациях. Компания советует сверять домен отправителя и помнить про намеренную срочность таких писем. Ее сотрудники, напоминают в Yandex Cloud, не просят пароли и коды двухфакторной аутентификации, не запрашивают удаленный доступ, API-ключи и данные банковских карт.
Платформа пока функционирует с ограничениями, время ответа поддержки увеличилось.
Сбой у «Дом.ру» затронул 34 региона
На сайте «Дом.ру» появилось объявление о нестабильной работе сервисов и о том, что на завершение работ нужно от одного до трех дней. По данным «Сбой.рф» на вечер 12 октября, жалобы приходили из 34 регионов, а нестабильно работали «Мой Дом.ру», «Умный Дом.ру», Movix и сам сайт.
Пресс-служба оператора ситуацию не комментирует. Эксперты «Обит» и RUVDS допускают связь с поврежденными дата-центрами «Яндекса», но называют это предположением.
Комитеты Госдумы одобрили IT-расходы бюджета на 2027 год
Два комитета Госдумы — по информационной политике и по цифровому развитию — проголосовали за проект бюджета на 2027 год и плановый период. Финансирование госпрограммы «Информационное общество» за три года прибавит 97,5 млрд рублей: 209 млрд в 2027-м, 158,7 млрд в 2028-м и 173 млрд в 2029-м. Национальный проект по экономике данных, а также по цифровой трансформации государства уменьшится на 118,1 млрд рублей — до 459 млрд.
Ряд мероприятий, среди них геостационарные спутники вещания на 53,7 млрд, перенесли в госпрограмму.
StopPhish создали открытый навигатор по мошенническим схемам. Его основа — исследование 5083 публикаций открытых российских источников за январь 2022 — июнь 2026 года: описаны 1 342 разновидности обмана, а 55 процентов случаев — многоходовые сценарии.
Ресурс показывает механику схем: кем представляются мошенники, чего требуют, где начинается контакт, под каким предлогом обращаются, как получают деньги или данные и к чему это приводит, — и ссылку на исходную публикацию.
Подделка документов: преступлений стало больше на 338 процентов
Smart Engines и юридическая фирма INTELLECT изучили рынок поддельных документов: число зарегистрированных МВД преступлений по статье 327 УК РФ за год выросло на 338 процентов — с 397 до 1739 случаев, это максимум за семь лет.
Минимальный объем нелегального рынка поддельных удостоверений личности оценен в 2,6 млрд рублей; 41 процент подделок приходится на водительские права, 18 — на паспорта стран СНГ, 16 — на паспорта России. В 2025 году по статье осудили 10 942 человека.
Операторы предложили малым провайдерам сервисные договоры
«Ростелеком» и «ТрансТелеКом» предложили региональным провайдерам переход на сервисные договоры. По схеме «Ростелекома» партнер передает оператору линии связи, техподдержку и абонентов, сохраняя 30–40 процентов выручки.
Обещают экономию: до 15 млн рублей за год — на СОРМ, до 16 млн — на фонд оплаты труда, а взносы в резерв универсального обслуживания составят от 1 млн рублей за год. «ТрансТелеКом» предлагает модели FVNO: лицензия не нужна, обязательств перед регулятором нет, «последняя миля» остается за провайдером. Условия малые операторы сочли невыгодными.
К2Тех запустил ИИ-агента внутри «1С»
К2Тех выпустил ИИ-агента, работающего внутри решений «1С:Предприятие»: задачи ставятся на естественном языке, а агент учитывает устройство конкретной конфигурации — справочники, документы, регистры, метаданные и код. Повторяющиеся операции сохраняются как навыки и запускаются вручную, по расписанию, при проведении документа или записи справочника.
Чувствительные действия требуют подтверждения и фиксируются в журнале аудита, а решение работает на языковой модели, инструментах MCP и данных «1С».
АО «ГЛОНАСС» представило локальную навигационную систему для сельхозтехники: единое поле на площади до 400 га создают четыре мобильных радиомаяка размером до 20 см, а один приемник становится мастер-станцией. На испытаниях в Ставропольском крае с участием Минсельхоза и техники «Ростсельмаш» трактор держал сантиметровую точность автовождения, а агродрон управлялся при полном отсутствии спутниковых сигналов и работе средств радиоэлектронной борьбы.
Развертывание занимает до 30 минут, компания готова к серийным поставкам.
«Ростех» подключил «Аврору» к российскому ACARS
«Инфоком-Авиа» из холдинга «Азимут» госкорпорации «Ростех» подключила самолеты дальневосточной авиакомпании «Аврора» к российскому сервису цифровой связи «борт — земля» ACARS, созданному взамен недоступных из-за санкций зарубежных систем. Передаются данные о техническом состоянии самолета в полете, что позволяет наземным службам готовиться к обслуживанию заранее.
Сервисом уже пользуются «Аэрофлот», S7 «Сибирь» и белорусская «Белавиа», через ACARS проходит более 30 млн сообщений в год.