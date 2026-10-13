Сбой у «Дом.ру», поток запросов приставов и чеки из-за аварии «Яндекса»: российский IT-дайджест #57

Главные темы сегодня: последствия аварии дата-центров «Яндекса» для чеков и фишинга, аномальный поток запросов ФССП в банки, сбой у «Дом.ру» в 34 регионах, IT-расходы бюджета на 2027 год и навигатор по мошенническим схемам.

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