КУБ дня. Про ответ на требование налоговой при перебоях в работе 1С

Из-за атак БПЛА на дата-центры у некоторых пользователей не работает 1С. Рассказываем, как отвечать на требование в такой ситуации.

Наша подписчица спрашивает:

«Отчетность 1С не работает в связи с атаками на дата-центр, как на требование отвечать?В поддержке не знают, когда наладят. У кого такая же ситуация, или срочно менять оператора отчетности нужно, посоветуйте?».

Комментаторы советуют использовать для ответа личный кабинет ФНС. Некоторые порекомендовали сделать скриншот ошибки в 1С, чтобы в случае споров были аргументы для подтверждения аварии.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, стоит ли предупредить ФНС о невозможности ответа?