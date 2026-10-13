Чеки при сбоях в работе сервисов Яндекса: позиция ФНС, алгоритм действий и примеры

Почему это вообще проблема

Сервисы Яндекса часто интегрированы с кассами партнеров: ресторан, служба доставки или таксопарк передает заказ через платформу, а чек пробивается автоматически. Если на стороне платформы происходит технический сбой (обновление, перегрузка, ошибка API), чек может не сформироваться. Для бизнеса это риск: по закону при расчете с физлицом чек обязателен (54-ФЗ), а отсутствие чека грозит штрафом по ст. 14.5 КоАП.

ФНС при этом различает «умышленное сокрытие выручки» и «технический сбой». Если бизнес докажет, что расчет был, а чек не ушел из-за внешнего ограничения, ответственность можно снять или смягчить.