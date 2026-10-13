Контур представил новые возможности Диадока для работы с документами и платежами

9 октября на ежегодной конференции «Диадок Фест» Контур представил обновления веб-версии сервиса ЭДО, модуля для 1С и мобильного приложения. Новые инструменты позволяют автоматизировать работу с договорами, документами и платежами.

Мероприятие собрало более 10 тысяч участников — руководителей компаний, бухгалтеров, ИТ-специалистов, представителей регуляторов, экспертов по ЭДО и цифровизации. Информационным партнером конференции выступил Клерк.ру

Одно из ключевых изменений в веб-версии Контур.Диадока — новая главная страница. Теперь вместо общего списка документов пользователь видит задачи, которые требуют его внимания. Обновился и поиск: документы можно находить по статусам, согласующим, номерам договоров и другим параметрам, а нужные фильтры сохранять для повторного использования. Отдельное направление развития сервиса — распознавание неформализованных документов. Диадок определяет тип документа и его реквизиты — номер, дату и сумму. Для работы с физическими лицами также подготовлен упрощенный интерфейс веб-версии.

Еще один блок обновлений посвящен договорам. Команда представила сценарии, позволяющие вести согласование в одном сервисе, сохранять историю правок и комментариев, работать с протоколами разногласий. Совместно с Контур.Фокусом разрабатывается инструмент ИИ-анализа договоров. Он выявляет потенциальные риски с учетом роли компании в сделке — продавца или покупателя — и предлагает корректировку условий.

В Диадоке также развиваются платежные инструменты. Из документа можно перейти к оплате без переноса реквизитов вручную в интернет-банк. Клиентам Контур.Банка доступны моментальные платежи, а в планах — интеграция с другими банками. Следующий шаг — быстрое финансирование сделок: поставщик сможет получить деньги от банка-партнера после подписания УПД покупателем, не дожидаясь окончания отсрочки платежа.

В модуле Диадока для 1С документы можно отправлять непосредственно из учетной системы. Встроенный инструмент распознавания помогает создавать документы в 1С на основе поступивших PDF-файлов, в том числе сопоставлять номенклатуру в накладных, актах и счетах. Модуль уже поддерживает работу с платформой 1С 8.5. Также команда Контура тестирует автоматическое приглашение контрагентов к электронному обмену и развивает интеграцию с 1С:Документооборотом.

Диадок поддержал интеграцию с 1С:Фреш, но не с помощью модуля, а через прямую интеграцию из веб-интерфейса через безопасное соединение. Достаточно зайти в веб-интерфейс раздел «Новые документы», и сервис покажет, какие документы клиента есть в конфигурации и их можно импортировать в 1С:Фреш». Далее с ними можно работать в редакторе, если требуется что-то изменить, а можно сразу подписать и отправить контрагенту.

Для тех, кто работает вне офиса, расширяются возможности мобильного приложения. Пользователь может зарегистрироваться, создать ящик организации или получить доступ к существующему, подключить мобильную подпись и подписывать документы с помощью Госключа или NFC-токена. Это позволяет не откладывать юридически значимые действия до возвращения к компьютеру.

Отдельной темой конференции стало применение искусственного интеллекта для автоматизации бизнес-процессов и создания приложений на базе API Диадока.

Сергей Казаков, руководитель продуктовой группы Контур.Диадок: «API Диадока давно дает компаниям широкие возможности для автоматизации бизнес-процессов. Но с развитием искусственного интеллекта использовать эти возможности становится гораздо проще. Если раньше автоматизация часто требовала большого интеграционного проекта — разработки, внедрения и тестирования, — сегодня можно начать с конкретного сценария, быстро оценить эффект и уже после этого решить, стоит ли масштабировать его на всю компанию. Наша задача — помочь клиентам пройти этот путь быстрее. Многие из изменений, которые мы показали на «Диадок Фесте», уже доступны пользователям, другие сейчас проходят тестирование».