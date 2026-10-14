Форматы счетов‑фактур с 1 октября 2027: ФНС берет контроль — что меняется для бизнеса

Что меняется по сути: переход полномочий к ФНС

Раньше формы и форматы документов по НДС (счета‑фактуры, журналы, книги покупок и продаж) утверждались на уровне постановлений Правительства. Теперь эту функцию передают Федеральной налоговой службе. Основание — изменения в п. 8 ст. 169 Налогового кодекса.

На практике это означает, что ФНС сможет быстрее обновлять форматы под новые задачи: например, под изменения ставок НДС, требования к прослеживаемым товарам или интеграцию с системами маркировки. Вместо долгих межведомственных согласований ФНС сможет выпускать приказы с обновленными форматами — и оперативно доводить их до операторов ЭДО и разработчиков учетных систем.

Важно понимать: сам переход полномочий — это организационное изменение. Конкретные технические правки в форматах появляются раньше, и к 1 октября 2027 года бизнес должен уже полностью работать по новым правилам.