ФСБУ 14/2022: учет НМА в 2024–2026 годах — понятные правила и рабочие кейсы

Обесценение: обязательный контроль и признаки рисков

Стандарт делает проверку на обесценение обязательной процедурой. Обесценение возникает, когда балансовая стоимость актива становится выше суммы, которую реально можно получить от его дальнейшего использования или продажи.

Типичные признаки обесценения:

технологическое устаревание актива (например, ПО перестает поддерживаться вендором);

появление более эффективных аналогов или альтернативных решений;

снижение спроса на продукт или услугу, в создании которых участвует НМА;

изменение рыночных условий или регуляторных требований.

При наличии таких признаков балансовую стоимость уменьшают до возмещаемой суммы. Это не «формальность», а инструмент отражения реальной стоимости активов в отчетности.