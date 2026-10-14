ФСБУ 14/2022: учет НМА в 2024–2026 годах — понятные правила и рабочие кейсы

Какие объекты теперь попадают в НМА: пересмотр критериев
Раньше подход к признанию НМА был менее формализованным, теперь стандарт задает жесткую «матрицу» из пяти обязательных признаков. Чтобы объект учитывали как НМА, должны одновременно соблюдаться следующие условия:
у него отсутствует материально-вещественная форма;
он задействован в обычной хозяйственной деятельности компании;
срок использования превышает 12 месяцев либо длительность операционного цикла, если он длиннее года;
актив способен генерировать экономические выгоды, и у организации есть юридически подтвержденное право на них;
компания способна контролировать доступ третьих лиц к активу, а сам объект можно однозначно идентифицировать.
Ключевое практическое изменение — возможность установить собственный лимит стоимости. Компания вправе закрепить в учетной политике минимальную стоимость для признания НМА (распространенный ориентир — 100 000 рублей, чтобы сблизить бухгалтерский и налоговый учет). Объекты, чья стоимость ниже лимита, не капитализируют: затраты признают расходами периода по завершении капитальных вложений.
Что теперь уместно относить к НМА:
неисключительные права на программное обеспечение (лицензионные пакеты), если они отвечают всем критериям и превышают установленный лимит;
разрешительные документы и лицензии на отдельные виды деятельности, когда они дают долгосрочные экономические выгоды.
Какие объекты стандарт прямо исключает из состава НМА:
товарные знаки, логотипы и иные средства индивидуализации, созданные силами самой компании;
финансовые вложения;
права пользования, возникающие по договорам аренды;
активы, классифицированные как «долгосрочные активы к продаже»;
внутренние базы данных, списки контрагентов и аналогичную информацию, сгенерированную организацией;
физические носители, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности (если они учитываются отдельно).
Отдельно стоит проговорить про гудвил: его признают нематериальным активом только в случае приобретения бизнеса. Самостоятельно созданный гудвил в составе НМА не отражается.
Первоначальная стоимость: что включать и как фиксировать
Стандарт расширяет перечень затрат, включаемых в первоначальную стоимость НМА. В нее попадают:
прямые расходы на приобретение или создание актива;
последующие затраты, направленные на улучшение характеристик НМА после его принятия к учету;
расходы на материальные носители (например, флеш-накопитель или серверную инфраструктуру), если без них использование актива невозможно.
Такой подход делает первоначальную стоимость более «экономически обоснованной» и приближает ее к реальному ресурсу, который компания получает.
Вести учет реализации и возвратов в торговле научим на курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле» . На нем вы узнаете, как работать с ЭДО и онлайн-кассами, проводить инвентаризацию, проводить операции в 1С, составлять отчетность и рассчитывать налоги. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации, которое внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 49%: 12 711 руб. вместо
24 900 руб. Срок акции
ограничен.
Амортизация: новые степени свободы и обязательные процедуры
При постановке НМА на учет бухгалтер обязан определить три ключевых элемента амортизации: срок полезного использования (СПИ), ликвидационную стоимость и способ начисления.
Срок полезного использования
СПИ определяют исходя из ожидаемого периода, в течение которого актив будет приносить экономические выгоды. Если достоверно установить срок невозможно, актив учитывают с неопределенным СПИ — амортизацию в этом случае не начисляют. Как только появляются основания для оценки срока, его фиксируют и начинают амортизировать. Стандарт обязывает регулярно пересматривать СПИ, ликвидационную стоимость и выбранный способ амортизации.
Ликвидационная стоимость
Это расчетная сумма, которую организация ожидает получить при выбытии актива, за вычетом предполагаемых затрат на выбытие. В большинстве случаев ликвидационную стоимость принимают равной нулю. Исключения допустимы, если:
существует активный рынок для аналогичных активов;
заключен договор, по которому третья сторона обязуется выкупить актив по окончании СПИ;
есть иные объективные основания полагать, что актив будет выкуплен.
Амортизацию рассчитывают так, чтобы к концу СПИ балансовая стоимость актива соответствовала ликвидационной. Если позже ликвидационную стоимость пересмотрят в сторону уменьшения, начисление амортизации возобновляют.
Способы амортизации
ФСБУ 14/2022 дает выбор из трех методов — в зависимости от характера потребления экономических выгод:
линейный способ — равномерное списание стоимости;
способ уменьшаемого остатка — ускоренное списание в первые годы использования;
производственный способ — пропорционально объему продукции, работ или услуг.
Выбранный метод закрепляют в учетной политике для каждой группы НМА. При изменении характера использования актива способ амортизации можно скорректировать.
Важно: амортизацию начинают с даты признания НМА и прекращают с даты его списания. При этом начисление не приостанавливают даже при временном простое актива или убыточности деятельности компании.
Обесценение: обязательный контроль и признаки рисков
Стандарт делает проверку на обесценение обязательной процедурой. Обесценение возникает, когда балансовая стоимость актива становится выше суммы, которую реально можно получить от его дальнейшего использования или продажи.
Типичные признаки обесценения:
технологическое устаревание актива (например, ПО перестает поддерживаться вендором);
появление более эффективных аналогов или альтернативных решений;
снижение спроса на продукт или услугу, в создании которых участвует НМА;
изменение рыночных условий или регуляторных требований.
При наличии таких признаков балансовую стоимость уменьшают до возмещаемой суммы. Это не «формальность», а инструмент отражения реальной стоимости активов в отчетности.
Практические кейсы с проводками и расчетами
Кейс 1. Лицензия на ПО ниже лимита.
Компания приобрела неисключительную лицензию на бухгалтерскую программу за 85 000 рублей. Лимит в учетной политике — 100 000 рублей.
Решение: затраты признают расходами периода. Капитализация на счете 04 не производится.
Проводка: Дт 26 (44) Кт 60 — 85 000 руб.
Кейс 2. Лицензия выше лимита.
Организация купила лицензию на CRM-систему за 150 000 рублей (лимит — 100 000 рублей), СПИ — 36 месяцев, ликвидационная стоимость — 0, выбран линейный способ.
Решение: актив признают НМА и ставят на счет 04. Ежемесячная амортизация: 150 000 / 36 = 4 166,67 руб.
Проводки:
Дт 08 Кт 60 — 150 000 руб. (формирование первоначальной стоимости);
Дт 04 Кт 08 — 150 000 руб. (принятие к учету);
Дт 26 (44) Кт 05 — 4 166,67 руб. ежемесячно (амортизация).
Кейс 3. НМА с неопределенным СПИ.
У компании есть уникальный алгоритм, срок полезного использования которого предсказать невозможно. Стоимость выше лимита, критерии НМА соблюдены.
Решение: учитывают с неопределенным СПИ, амортизацию не начисляют, но регулярно (не реже раза в год) проверяют, не появились ли основания для установления срока.
Контроль: в пояснениях к отчетности раскрывают факт наличия НМА с неопределенным СПИ и причины отсутствия амортизации.
Кейс 4. Обесценение базы данных.
Балансовая стоимость базы данных — 200 000 рублей. Из‑за выхода новой версии продукта ожидаемые будущие выгоды снизились до 120 000 рублей.
Решение: признают обесценение на 80 000 рублей и уменьшают балансовую стоимость.
Проводка: Дт 91.2 Кт 04 (или Кт 05, в зависимости от учетной политики) — 80 000 руб.
План внедрения ФСБУ 14/2022 в учет
Инвентаризация активов. Проверьте текущие объекты на соответствие критериям НМА по новому стандарту. Особое внимание — лицензиям, базам данных, внутренним разработкам и расходам будущих периодов.
Актуализация учетной политики. Закрепите лимит стоимости, группы НМА, выбранные способы амортизации, периодичность пересмотра элементов амортизации и регламент проверки на обесценение.
Корректировка учета. Переведите подходящие объекты на счет 04, а те, что не соответствуют критериям, спишите либо учтите как расходы.
Настройка контрольных процедур. Внедрите регулярный мониторинг СПИ, ликвидационной стоимости и признаков обесценения — лучше всего зафиксировать график проверок в регламенте.
В нашей базе консультаций уже более 1100 ответов экспертов по вопросам бухгалтерского учета