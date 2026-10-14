Учет маркетплейсов в 2026 году: проводки, агентские схемы, сверка, НДС и доходы — полный разбор для бухгалтера

Правовая основа и схема взаимодействия

Отношения продавца с маркетплейсом чаще всего строятся по агентской модели: продавец — принципал, площадка — агент или комиссионер. Это закрепляется в договоре комиссии (гл. 51 ГК) либо агентском договоре (гл. 52 ГК).

На практике это означает:

Доход признает продавец , а не площадка. Маркетплейс лишь исполняет поручение по продаже, организует доставку, хранение и т. д.

Право собственности на товар переходит покупателю , а не площадке. Поэтому передача товара на склад маркетплейса — это не реализация, а перемещение на ответственное хранение или отгрузка под реализацию.

Расчеты проходят через площадку, но деньги, полученные от покупателя, по сути — выручка продавца, даже если маркетплейс удерживает комиссию, логистику и штрафы до перечисления.

Важно: разные площадки используют разные схемы. Например, Яндекс Маркет может выступать как витрина и платежный агент, а Ozon и Wildberries — как комиссионеры. Условия нужно смотреть в оферте и закреплять в учетной политике.