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Маркетплейсы
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Учет маркетплейсов в 2026 году: проводки, агентские схемы, сверка, НДС и доходы — полный разбор для бухгалтера

В 2026 году учет маркетплейсов стал чувствительнее к расхождениям: новые правила передачи данных площадок в ФНС, порог НДС для УСН и жесткие требования к сверке отчетов. Разбираем, как правильно отражать операции, какие проводки использовать и на что обратить внимание, чтобы не получить доначисления.

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Правовая основа и схема взаимодействия

Отношения продавца с маркетплейсом чаще всего строятся по агентской модели: продавец — принципал, площадка — агент или комиссионер. Это закрепляется в договоре комиссии (гл. 51 ГК) либо агентском договоре (гл. 52 ГК).

На практике это означает:

  • Доход признает продавец, а не площадка. Маркетплейс лишь исполняет поручение по продаже, организует доставку, хранение и т. д.

  • Право собственности на товар переходит покупателю, а не площадке. Поэтому передача товара на склад маркетплейса — это не реализация, а перемещение на ответственное хранение или отгрузка под реализацию.

  • Расчеты проходят через площадку, но деньги, полученные от покупателя, по сути — выручка продавца, даже если маркетплейс удерживает комиссию, логистику и штрафы до перечисления.

Важно: разные площадки используют разные схемы. Например, Яндекс Маркет может выступать как витрина и платежный агент, а Ozon и Wildberries — как комиссионеры. Условия нужно смотреть в оферте и закреплять в учетной политике.

Доходы: какую сумму признавать

Доходом для целей налога на прибыль (или УСН) признается полная сумма, уплаченная покупателем за товар, без вычета комиссий и расходов площадки.

Почему это критично: если в учете отразить только сумму, поступившую на расчетный счет, налоговая увидит занижение выручки, особенно с учетом автоматического обмена данными площадок с ФНС.

Пример: покупатель заплатил 12 000 ₽ (в том числе НДС 2 000 ₽), маркетплейс удержал комиссию 1 200 ₽ и перечислил продавцу 10 800 ₽. Для учета:

  • Выручка = 12 000 ₽

  • Расходы (комиссия) = 1 200 ₽

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НДС: новые правила 2026 года и ставки

Ключевое изменение 2026 года — порог НДС для продавцов на УСН. Если годовой доход превысит 20 млн рублей, возникает обязанность начислять и платить НДС.

Варианты ставок при превышении порога:

  • 5% — без права вычета входного НДС, применяется при доходах до 250 млн ₽

  • 7% — без права вычета, применяется при доходах от 250 до 450 млн ₽

  • 10% или 20% — с правом вычета входного НДС (если продавец готов вести полноценный НДС-учет)

Выбор ставки фиксируется минимум на 12 кварталов.

Для ОСНО правила стандартные: начисляем НДС с каждой продажи по ставке 10% или 20% (в зависимости от категории товара).

Важно: маркетплейс не является налоговым агентом по НДС с реализации товаров продавца. Налог начисляет сам продавец на основании отчета площадки.

Проводки: типовой пример

Рассмотрим продажу товара через маркетплейс по агентской схеме. Себестоимость товара — 7 000 ₽, цена продажи — 12 000 ₽ (НДС 2 000 ₽), комиссия площадки — 1 200 ₽ (в т. ч. НДС 200 ₽).

Операция

Дебет

Кредит

Сумма

Комментарий

Товар передан на склад маркетплейса

45

41

7 000

Право собственности не перешло

Отражена выручка по отчету площадки

62

90

12 000

Полная сумма, уплаченная покупателем

Начислен НДС с продажи

90

68

2 000

Если продавец — плательщик НДС

Списана себестоимость

90

45

7 000

Задолженность маркетплейса за товары

76 (товары)

62

12 000

Расчеты за проданные товары

Учтена комиссия площадки

44

76 (комиссия)

1 000

Без НДС

Выделен входной НДС по комиссии

19

76 (комиссия)

200

При наличии УПД/счета-фактуры

Зачет комиссии

76 (комиссия)

76 (товары)

1 200

Удержанная сумма

Поступили деньги от площадки

51

76 (товары)

10 800

Остаток после удержаний

Рекомендация: откройте к счету 76 отдельные субсчета: «Расчеты за товары», «Расчеты по вознаграждению», «Расчеты по доп. услугам». Это упростит сверку и формирование актов.

Агентские схемы и документооборот

В зависимости от условий оферты площадка может предоставлять:

  • Отчет комиссионера (агента) о продажах

  • УПД на вознаграждение и услуги (логистика, хранение, реклама)

  • Акты по дополнительным услугам

  • Корректировочные документы при возвратах

Для учета важно:

  • Сверять суммы продаж, возвратов и удержаний с первичными документами.

  • Фиксировать даты отчетов — они определяют момент признания дохода.

  • При расхождениях запрашивать детализацию и сохранять переписку.

Сверка отчетов: что проверять и как избежать рисков

С 1 октября 2026 года маркетплейсы обязаны передавать данные в ФНС (при наличии согласия продавца). Это значит, что расхождения между отчетом площадки, вашим учетом и декларацией становятся видимыми налоговой.

Что обязательно проверять:

  • Начальное и конечное сальдо по расчетам

  • Суммы продаж и возвратов

  • Удержанную комиссию и стоимость услуг (логистика, хранение)

  • Штрафы, компенсации, промоакции и скидки за счет продавца

  • Задолженность на конец периода

Практический совет: формируйте акт сверки ежемесячно, до закрытия периода. Если есть расхождения — разбирайте их сразу, запрашивайте детализацию, фиксируйте переписку. Это поможет обосновать позицию при проверке.

Возвраты: как корректировать учет

При возврате товара:

  1. Уменьшается выручка — на сумму возврата (сторнируется проводка Дт 62 Кт 90).

  2. Корректируется НДС — через корректировочный счет-фактуру или универсальный корректировочный документ (УКД).

  3. Восстанавливается товар — либо на склад продавца, либо остается на складе маркетплейса (зависит от условий).

  4. Меняется задолженность — маркетплейс уменьшает сумму к перечислению либо возвращает удержанные средства.

Если возврат произошел в другом налоговом периоде, корректировку нужно отразить в периоде возврата и подать уточненную декларацию при необходимости.

Частые ошибки и как их избежать

  • Признание доходом только суммы на счете. Это занижает выручку и приводит к доначислениям.

  • Игнорирование возвратов. Возвраты уменьшают доход и НДС — их нужно отражать своевременно.

  • Смешивание схем разных площадок. Условия оферты могут отличаться, поэтому проводки и учет нужно адаптировать.

  • Некорректное отражение скидок и акций. Важно понимать, за чей счет предоставлена скидка — продавца или площадки.

  • Отсутствие субсчетов к 76. Без детализации сложно контролировать расчеты и проходить сверку.

Практические советы по автоматизации

Если вы используете 1С:

  • Настройте учетную политику под применяемую ставку НДС.

  • Используйте документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах» — он автоматизирует часть проводок.

  • Настройте загрузку отчетов маркетплейсов (через API или файлы) — это снизит риск ошибок при ручном вводе.

  • Регулярно формируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 76 с детализацией по субсчетам.

Что еще важно учесть в 2026 году

  • Обмен данными с ФНС. Площадки передают сведения о продажах и расчетах. Будьте готовы обосновать расхождения.

  • Контроль лимитов по УСН. Следите за накопленным доходом, чтобы вовремя подготовиться к переходу на НДС.

  • Актуализация учетной политики. Закрепите применяемые схемы, субсчета и порядок сверки.

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