Учет маркетплейсов в 2026 году: проводки, агентские схемы, сверка, НДС и доходы — полный разбор для бухгалтера

Правовая основа и схема взаимодействия
Отношения продавца с маркетплейсом чаще всего строятся по агентской модели: продавец — принципал, площадка — агент или комиссионер. Это закрепляется в договоре комиссии (гл. 51 ГК) либо агентском договоре (гл. 52 ГК).
На практике это означает:
Доход признает продавец, а не площадка. Маркетплейс лишь исполняет поручение по продаже, организует доставку, хранение и т. д.
Право собственности на товар переходит покупателю, а не площадке. Поэтому передача товара на склад маркетплейса — это не реализация, а перемещение на ответственное хранение или отгрузка под реализацию.
Расчеты проходят через площадку, но деньги, полученные от покупателя, по сути — выручка продавца, даже если маркетплейс удерживает комиссию, логистику и штрафы до перечисления.
Важно: разные площадки используют разные схемы. Например, Яндекс Маркет может выступать как витрина и платежный агент, а Ozon и Wildberries — как комиссионеры. Условия нужно смотреть в оферте и закреплять в учетной политике.
Доходом для целей налога на прибыль (или УСН) признается полная сумма, уплаченная покупателем за товар, без вычета комиссий и расходов площадки.
Почему это критично: если в учете отразить только сумму, поступившую на расчетный счет, налоговая увидит занижение выручки, особенно с учетом автоматического обмена данными площадок с ФНС.
Пример: покупатель заплатил 12 000 ₽ (в том числе НДС 2 000 ₽), маркетплейс удержал комиссию 1 200 ₽ и перечислил продавцу 10 800 ₽. Для учета:
Выручка = 12 000 ₽
Расходы (комиссия) = 1 200 ₽
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НДС: новые правила 2026 года и ставки
Ключевое изменение 2026 года — порог НДС для продавцов на УСН. Если годовой доход превысит 20 млн рублей, возникает обязанность начислять и платить НДС.
Варианты ставок при превышении порога:
5% — без права вычета входного НДС, применяется при доходах до 250 млн ₽
7% — без права вычета, применяется при доходах от 250 до 450 млн ₽
10% или 20% — с правом вычета входного НДС (если продавец готов вести полноценный НДС-учет)
Выбор ставки фиксируется минимум на 12 кварталов.
Для ОСНО правила стандартные: начисляем НДС с каждой продажи по ставке 10% или 20% (в зависимости от категории товара).
Важно: маркетплейс не является налоговым агентом по НДС с реализации товаров продавца. Налог начисляет сам продавец на основании отчета площадки.
Проводки: типовой пример
Рассмотрим продажу товара через маркетплейс по агентской схеме. Себестоимость товара — 7 000 ₽, цена продажи — 12 000 ₽ (НДС 2 000 ₽), комиссия площадки — 1 200 ₽ (в т. ч. НДС 200 ₽).
Операция
Дебет
Кредит
Сумма
Комментарий
Товар передан на склад маркетплейса
45
41
7 000
Право собственности не перешло
Отражена выручка по отчету площадки
62
90
12 000
Полная сумма, уплаченная покупателем
Начислен НДС с продажи
90
68
2 000
Если продавец — плательщик НДС
Списана себестоимость
90
45
7 000
Задолженность маркетплейса за товары
76 (товары)
62
12 000
Расчеты за проданные товары
Учтена комиссия площадки
44
76 (комиссия)
1 000
Без НДС
Выделен входной НДС по комиссии
19
76 (комиссия)
200
При наличии УПД/счета-фактуры
Зачет комиссии
76 (комиссия)
76 (товары)
1 200
Удержанная сумма
Поступили деньги от площадки
51
76 (товары)
10 800
Остаток после удержаний
Рекомендация: откройте к счету 76 отдельные субсчета: «Расчеты за товары», «Расчеты по вознаграждению», «Расчеты по доп. услугам». Это упростит сверку и формирование актов.
Агентские схемы и документооборот
В зависимости от условий оферты площадка может предоставлять:
Отчет комиссионера (агента) о продажах
УПД на вознаграждение и услуги (логистика, хранение, реклама)
Акты по дополнительным услугам
Корректировочные документы при возвратах
Для учета важно:
Сверять суммы продаж, возвратов и удержаний с первичными документами.
Фиксировать даты отчетов — они определяют момент признания дохода.
При расхождениях запрашивать детализацию и сохранять переписку.
Сверка отчетов: что проверять и как избежать рисков
С 1 октября 2026 года маркетплейсы обязаны передавать данные в ФНС (при наличии согласия продавца). Это значит, что расхождения между отчетом площадки, вашим учетом и декларацией становятся видимыми налоговой.
Что обязательно проверять:
Начальное и конечное сальдо по расчетам
Суммы продаж и возвратов
Удержанную комиссию и стоимость услуг (логистика, хранение)
Штрафы, компенсации, промоакции и скидки за счет продавца
Задолженность на конец периода
Практический совет: формируйте акт сверки ежемесячно, до закрытия периода. Если есть расхождения — разбирайте их сразу, запрашивайте детализацию, фиксируйте переписку. Это поможет обосновать позицию при проверке.
Возвраты: как корректировать учет
При возврате товара:
Уменьшается выручка — на сумму возврата (сторнируется проводка Дт 62 Кт 90).
Корректируется НДС — через корректировочный счет-фактуру или универсальный корректировочный документ (УКД).
Восстанавливается товар — либо на склад продавца, либо остается на складе маркетплейса (зависит от условий).
Меняется задолженность — маркетплейс уменьшает сумму к перечислению либо возвращает удержанные средства.
Если возврат произошел в другом налоговом периоде, корректировку нужно отразить в периоде возврата и подать уточненную декларацию при необходимости.
Частые ошибки и как их избежать
Признание доходом только суммы на счете. Это занижает выручку и приводит к доначислениям.
Игнорирование возвратов. Возвраты уменьшают доход и НДС — их нужно отражать своевременно.
Смешивание схем разных площадок. Условия оферты могут отличаться, поэтому проводки и учет нужно адаптировать.
Некорректное отражение скидок и акций. Важно понимать, за чей счет предоставлена скидка — продавца или площадки.
Отсутствие субсчетов к 76. Без детализации сложно контролировать расчеты и проходить сверку.
Практические советы по автоматизации
Если вы используете 1С:
Настройте учетную политику под применяемую ставку НДС.
Используйте документ «Отчет комиссионера (агента) о продажах» — он автоматизирует часть проводок.
Настройте загрузку отчетов маркетплейсов (через API или файлы) — это снизит риск ошибок при ручном вводе.
Регулярно формируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 76 с детализацией по субсчетам.
Что еще важно учесть в 2026 году
Обмен данными с ФНС. Площадки передают сведения о продажах и расчетах. Будьте готовы обосновать расхождения.
Контроль лимитов по УСН. Следите за накопленным доходом, чтобы вовремя подготовиться к переходу на НДС.
Актуализация учетной политики. Закрепите применяемые схемы, субсчета и порядок сверки.
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