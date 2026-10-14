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Календарь маркировки товаров на 2026 год: что уже действует, что начнется в ноябре и декабре

Календарь маркировки товаров на 2026 год: что уже действует, что начнется в ноябре и декабре

Если вы производите, импортируете или продаете хотя бы несколько типов товара, календарь маркировки для вас — не справочник, а рабочий план. В 2026 году система «Честный ЗНАК» охватывает более 30 товарных групп, и новые этапы появляются почти каждый месяц.

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Три вида изменений: как читать календарь маркировки

Чтобы не путаться, полезно различать, что именно меняется:

  • Новая группа. Производители и импортеры начинают наносить коды Data Matrix и вводить товар в оборот. Регистрация в системе обычно происходит заранее.

  • Новый этап внутри уже маркируемой группы. Появляется электронный документооборот, объемно-сортовой или поэкземплярный учет, вывод из оборота на кассе. Коды уже есть, меняется процесс работы с ними.

  • Окончание эксперимента. Товар тестируется добровольно, после чего выходит постановление с обязательными сроками. Правительство неоднократно продлевало эксперименты, так что дата окончания — не гарантия старта.

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Что уже вступило в силу в 2026 году

Товарная группа

Дата

Что изменилось

Сладости и кондитерские изделия

1 марта, 1 мая, 1 июля

Трехэтапный запуск: печенье, мармелад, зефир, восточные сладости, вафли и пасты; круассаны, пирожные, рулеты, торты; шоколад, драже, карамель, жвачка (постановление Правительства от 31.05.2025 № 818)

Растворимые напитки

1 апреля, 1 июня

Чай и чайные напитки, затем кофе и цикорий (постановление Правительства № 1682 от 30.11.2024)

Радиоэлектроника

1 марта, 1 мая

Регистрация участников, затем маркировка осветительных приборов, ноутбуков, телефонов, смартфонов и печатных схем (постановление Правительства от 28.11.2025 № 1954)

Легкая промышленность, 4-я волна

1 марта

Спецодежда, форменная и рабочая одежда, каски, спасательные жилеты (постановление Правительства от 30.11.2021 № 2129)

Бакалея: мед, макароны и др.

1 сентября

Мед, макаронные изделия, мюсли, пюре быстрого приготовления, зерновые завтраки (постановление Правительства от 25.02.2026 № 186)

Медизделия из списка расширения

1 сентября

Старт обязательной маркировки для производителей и импортеров (постановление Правительства от 06.04.2026 № 375)

Мясные изделия

1 августа, 1 октября

Сначала готовые мясные продукты, с октября колбасы, сосиски, паштеты (постановление Правительства от 28.02.2026 № 205)

Гигиена и хозтовары

1 октября

Зубные щетки и нити, губки и мочалки, бумажные полотенца, ватные изделия и др. (постановление Правительства от 30.05.2026 № 656)

Консервы

1 октября

Продажа через кассу, объемно-сортовой учет в ЭДО (постановление Правительства от 27.05.2024 № 677)

С 1 октября для моторных масел на кассах заработал разрешительный режим (система проверяет срок годности и признаки контрафакта прямо при продаже), а для автожидкостей появились автоштрафы за продажу просрочки.

Ближайшие даты маркировки: ноябрь и декабрь 2026

Главный пик нагрузки — конец года. Большинство переходов собраны в двух датах.

Дата

Товарная группа

Что нужно будет делать

1 ноября

Растительные масла

Поэкземплярный учет: в УПД указываются коды каждой упаковки

1 ноября

Молочная продукция со сроком хранения более 40 дней

Партионный учет, передача сведений о списаниях по любым причинам, кроме розничной продажи

1 ноября

Удобрения

Cтарт обязательной маркировки для производителей и импортеров

1 декабря

Радиоэлектроника

ЭДО в поэкземплярном учете: все коды в УПД; до 30 ноября действует разрешение продавать и маркировать остатки

1 декабря

Корма для животных

Поэкземплярный учет через ЭДО

1 декабря

Бакалея, второй этап

Маркировка муки, круп, смесей круп и сухих супов

Отдельно следите за детским питанием. Эксперимент по его маркировке стартовал 12 января 2026 года и по плану заканчивается 31 октября.

Что изменилось с маркировкой для продавцов на маркетплейсах

С 1 октября 2026 года площадки из реестра посреднических цифровых платформ по Закону № 289-ФЗ не вправе публиковать карточку маркируемого товара, если продавец не зарегистрирован в системе и в карточке нет данных о маркировке.

Новые карточки проверяются сразу, а те, что опубликованы до 1 октября, площадки обязаны проверить до 30 марта 2027 года.

Код ТН ВЭД в карточке становится деньгами: площадка по нему определяет, подлежит ли товар маркировке. Ошибка в коде может без вины продавца привести к блокировке карточки.

Эксперименты: кто ждет решения

В экспериментальном режиме в 2026 году находилось около тринадцати групп: кабели и провода, оптоволокно, полимерные трубы, автозапчасти, средства пожарной безопасности, отопительные приборы, пиротехника, посуда и пр. Правило такое: конец эксперимента обычно предшествует постановлению об обязательной маркировке, но не всегда бывает так, что новые даты появляются вовремя.

Пример. Для полимерных труб и пиротехники эксперимент продлили до 28 февраля 2027 года. Для автозапчастей в проекте постановления назывались даты: регистрация с 1 сентября и обязательная маркировка с 1 декабря 2026 года, но это были планы весны, а сроки эксперимента сдвинулись.

Где видна будущая нагрузка: 2027 год и дальше

У многих групп, введенных в 2026 году, последующие этапы расписаны намного вперед:

  1. Радиоэлектроника: вывод из оборота на кассе с 1 марта 2027 года. 

  2. Мясные изделия: старт передачи сведений о выводе из оборота, партионный учет и сверка с «Меркурием» с 1 июня 2027 года, поэкземплярный учет — с 1 марта 2028 года. 

  3. Бакалея: поэкземплярный учет — с 1 декабря 2027 года. 

  4. Сладости: старт обязательной маркировки групповых упаковок и наборов, передача сведений о выводе из оборота и партионный учет с 1 июля 2027 года. 

Планирование удобно для бюджета: сканеры, учетные системы и обучение лучше купить заранее.

Как не пропустить сроки маркировки: практический план

Чтобы ничего не упустить, рекомендуем воспользоваться этим алгоритмом:

  1. Составьте свой календарь. Выпишите только те группы, с которыми работаете, и даты по каждой. Общий календарь слишком шумный.

  2. Сверьте товары по кодам ТН ВЭД и ОКПД2. Название может не совпадать с перечнем в постановлении.

  3. Разделите роли. Производители и импортеры следуют одним срокам, оптовые и розничные продавцы — по другим.

  4. Регистрируйтесь заранее, особенно если торгуете на маркетплейсах: без регистрации карточка не пройдет проверку.

  5. Проверьте ЭДО и учетную систему. Они должны уметь работать с кодами каждой единицы, а не только с количеством.

  6. Решите вопрос с остатками. Правила разные: для одних групп разрешают распродать их без кодов, для других требуют маркировать до конкретной даты.

  7. Подпишитесь на официальные изменения: сайт «Честного ЗНАКа», портал правовой информации, рассылки ЭДО-оператора.

Частые вопросы о календаре маркировки

Что начнут маркировать в ноябре 2026 года?

С 1 ноября начнется поэкземплярный учет для растительных масел и молочной продукции со сроком хранения более 40 дней, а также старт обязательной маркировки удобрений в потребительской упаковке.

Что будет в декабре?

Радиоэлектроника и корма переходят на поэкземплярный ЭДО, начинается маркировка муки, круп и сухих супов.

Можно ли продавать товар без кодов, произведенный до старта маркировки?

В ряде групп да, до окончания переходного периода или срока годности. Условия действуют разные, вся информация есть на сайте «Честного ЗНАКа».

Чем отличается объемно-сортовой учет от поэкземплярного?

При объемно-сортовом в документе указывают GTIN и количество, при поэкземплярном — коды каждой упаковки.

Где брать актуальные даты?

В постановлениях Правительства и на официальном сайте «Честного ЗНАКа».

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