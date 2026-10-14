Календарь маркировки товаров на 2026 год: что уже действует, что начнется в ноябре и декабре

Что изменилось с маркировкой для продавцов на маркетплейсах

С 1 октября 2026 года площадки из реестра посреднических цифровых платформ по Закону № 289-ФЗ не вправе публиковать карточку маркируемого товара, если продавец не зарегистрирован в системе и в карточке нет данных о маркировке.

Новые карточки проверяются сразу, а те, что опубликованы до 1 октября, площадки обязаны проверить до 30 марта 2027 года.

Код ТН ВЭД в карточке становится деньгами: площадка по нему определяет, подлежит ли товар маркировке. Ошибка в коде может без вины продавца привести к блокировке карточки.