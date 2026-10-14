Календарь маркировки товаров на 2026 год: что уже действует, что начнется в ноябре и декабре

Три вида изменений: как читать календарь маркировки
Чтобы не путаться, полезно различать, что именно меняется:
Новая группа. Производители и импортеры начинают наносить коды Data Matrix и вводить товар в оборот. Регистрация в системе обычно происходит заранее.
Новый этап внутри уже маркируемой группы. Появляется электронный документооборот, объемно-сортовой или поэкземплярный учет, вывод из оборота на кассе. Коды уже есть, меняется процесс работы с ними.
Окончание эксперимента. Товар тестируется добровольно, после чего выходит постановление с обязательными сроками. Правительство неоднократно продлевало эксперименты, так что дата окончания — не гарантия старта.
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Что уже вступило в силу в 2026 году
Товарная группа
Дата
Что изменилось
Сладости и кондитерские изделия
1 марта, 1 мая, 1 июля
Трехэтапный запуск: печенье, мармелад, зефир, восточные сладости, вафли и пасты; круассаны, пирожные, рулеты, торты; шоколад, драже, карамель, жвачка (постановление Правительства от 31.05.2025 № 818)
Растворимые напитки
1 апреля, 1 июня
Чай и чайные напитки, затем кофе и цикорий (постановление Правительства № 1682 от 30.11.2024)
Радиоэлектроника
1 марта, 1 мая
Регистрация участников, затем маркировка осветительных приборов, ноутбуков, телефонов, смартфонов и печатных схем (постановление Правительства от 28.11.2025 № 1954)
Легкая промышленность, 4-я волна
1 марта
Спецодежда, форменная и рабочая одежда, каски, спасательные жилеты (постановление Правительства от 30.11.2021 № 2129)
Бакалея: мед, макароны и др.
1 сентября
Мед, макаронные изделия, мюсли, пюре быстрого приготовления, зерновые завтраки (постановление Правительства от 25.02.2026 № 186)
Медизделия из списка расширения
1 сентября
Старт обязательной маркировки для производителей и импортеров (постановление Правительства от 06.04.2026 № 375)
Мясные изделия
1 августа, 1 октября
Сначала готовые мясные продукты, с октября колбасы, сосиски, паштеты (постановление Правительства от 28.02.2026 № 205)
Гигиена и хозтовары
1 октября
Зубные щетки и нити, губки и мочалки, бумажные полотенца, ватные изделия и др. (постановление Правительства от 30.05.2026 № 656)
Консервы
1 октября
Продажа через кассу, объемно-сортовой учет в ЭДО (постановление Правительства от 27.05.2024 № 677)
С 1 октября для моторных масел на кассах заработал разрешительный режим (система проверяет срок годности и признаки контрафакта прямо при продаже), а для автожидкостей появились автоштрафы за продажу просрочки.
Ближайшие даты маркировки: ноябрь и декабрь 2026
Главный пик нагрузки — конец года. Большинство переходов собраны в двух датах.
Дата
Товарная группа
Что нужно будет делать
1 ноября
Растительные масла
Поэкземплярный учет: в УПД указываются коды каждой упаковки
1 ноября
Молочная продукция со сроком хранения более 40 дней
Партионный учет, передача сведений о списаниях по любым причинам, кроме розничной продажи
1 ноября
Удобрения
Cтарт обязательной маркировки для производителей и импортеров
1 декабря
Радиоэлектроника
ЭДО в поэкземплярном учете: все коды в УПД; до 30 ноября действует разрешение продавать и маркировать остатки
1 декабря
Корма для животных
Поэкземплярный учет через ЭДО
1 декабря
Бакалея, второй этап
Маркировка муки, круп, смесей круп и сухих супов
Отдельно следите за детским питанием. Эксперимент по его маркировке стартовал 12 января 2026 года и по плану заканчивается 31 октября.
Что изменилось с маркировкой для продавцов на маркетплейсах
С 1 октября 2026 года площадки из реестра посреднических цифровых платформ по Закону № 289-ФЗ не вправе публиковать карточку маркируемого товара, если продавец не зарегистрирован в системе и в карточке нет данных о маркировке.
Новые карточки проверяются сразу, а те, что опубликованы до 1 октября, площадки обязаны проверить до 30 марта 2027 года.
Код ТН ВЭД в карточке становится деньгами: площадка по нему определяет, подлежит ли товар маркировке. Ошибка в коде может без вины продавца привести к блокировке карточки.
Эксперименты: кто ждет решения
В экспериментальном режиме в 2026 году находилось около тринадцати групп: кабели и провода, оптоволокно, полимерные трубы, автозапчасти, средства пожарной безопасности, отопительные приборы, пиротехника, посуда и пр. Правило такое: конец эксперимента обычно предшествует постановлению об обязательной маркировке, но не всегда бывает так, что новые даты появляются вовремя.
Пример. Для полимерных труб и пиротехники эксперимент продлили до 28 февраля 2027 года. Для автозапчастей в проекте постановления назывались даты: регистрация с 1 сентября и обязательная маркировка с 1 декабря 2026 года, но это были планы весны, а сроки эксперимента сдвинулись.
Где видна будущая нагрузка: 2027 год и дальше
У многих групп, введенных в 2026 году, последующие этапы расписаны намного вперед:
Радиоэлектроника: вывод из оборота на кассе с 1 марта 2027 года.
Мясные изделия: старт передачи сведений о выводе из оборота, партионный учет и сверка с «Меркурием» с 1 июня 2027 года, поэкземплярный учет — с 1 марта 2028 года.
Бакалея: поэкземплярный учет — с 1 декабря 2027 года.
Сладости: старт обязательной маркировки групповых упаковок и наборов, передача сведений о выводе из оборота и партионный учет с 1 июля 2027 года.
Планирование удобно для бюджета: сканеры, учетные системы и обучение лучше купить заранее.
Как не пропустить сроки маркировки: практический план
Чтобы ничего не упустить, рекомендуем воспользоваться этим алгоритмом:
Составьте свой календарь. Выпишите только те группы, с которыми работаете, и даты по каждой. Общий календарь слишком шумный.
Сверьте товары по кодам ТН ВЭД и ОКПД2. Название может не совпадать с перечнем в постановлении.
Разделите роли. Производители и импортеры следуют одним срокам, оптовые и розничные продавцы — по другим.
Регистрируйтесь заранее, особенно если торгуете на маркетплейсах: без регистрации карточка не пройдет проверку.
Проверьте ЭДО и учетную систему. Они должны уметь работать с кодами каждой единицы, а не только с количеством.
Решите вопрос с остатками. Правила разные: для одних групп разрешают распродать их без кодов, для других требуют маркировать до конкретной даты.
Подпишитесь на официальные изменения: сайт «Честного ЗНАКа», портал правовой информации, рассылки ЭДО-оператора.
Частые вопросы о календаре маркировки
Что начнут маркировать в ноябре 2026 года?
С 1 ноября начнется поэкземплярный учет для растительных масел и молочной продукции со сроком хранения более 40 дней, а также старт обязательной маркировки удобрений в потребительской упаковке.
Что будет в декабре?
Радиоэлектроника и корма переходят на поэкземплярный ЭДО, начинается маркировка муки, круп и сухих супов.
Можно ли продавать товар без кодов, произведенный до старта маркировки?
В ряде групп да, до окончания переходного периода или срока годности. Условия действуют разные, вся информация есть на сайте «Честного ЗНАКа».
Чем отличается объемно-сортовой учет от поэкземплярного?
При объемно-сортовом в документе указывают GTIN и количество, при поэкземплярном — коды каждой упаковки.
Где брать актуальные даты?
В постановлениях Правительства и на официальном сайте «Честного ЗНАКа».