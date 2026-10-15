Электронные транспортные накладные и путевые листы: подтверждаем расходы на перевозку без рисков

Что изменилось в 2026 году

Главное изменение — переход на обязательный электронный формат отдельных перевозочных документов. С 1 сентября 2026 года ЭТрН оформляется исключительно в электронном виде через оператора ЭДО — это требование распространяется на большинство коммерческих грузоперевозок, включая перевозку маркируемой продукции (например, пива, сидра, медовухи) на основании закона от 07.06.2025 № 140‑ФЗ.

При этом обязательность именно электронного формата путевого листа установлена не для всех перевозок: ЭПЛ в электронном виде обязателен только при перевозке маркируемой алкогольной продукции (Постановление Правительства от 28.11.2025 № 1944), пассажирских перевозках и перевозках опасных грузов; для остальных коммерческих грузоперевозок допускается как электронный, так и бумажный формат согласно ст. 6 закона № 259‑ФЗ.

Для перевозок «для собственных нужд» транспортная накладная не требуется — достаточно путевого листа (в разрешённом формате) и внутренних документов.

Цель изменений — повысить прозрачность перевозок и упростить контроль за расходами; требования закреплены в актах Минтранса и ФНС.