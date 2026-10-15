Электронные транспортные накладные и путевые листы: подтверждаем расходы на перевозку без рисков

Что изменилось в 2026 году
Главное изменение — переход на обязательный электронный формат отдельных перевозочных документов. С 1 сентября 2026 года ЭТрН оформляется исключительно в электронном виде через оператора ЭДО — это требование распространяется на большинство коммерческих грузоперевозок, включая перевозку маркируемой продукции (например, пива, сидра, медовухи) на основании закона от 07.06.2025 № 140‑ФЗ.
При этом обязательность именно электронного формата путевого листа установлена не для всех перевозок: ЭПЛ в электронном виде обязателен только при перевозке маркируемой алкогольной продукции (Постановление Правительства от 28.11.2025 № 1944), пассажирских перевозках и перевозках опасных грузов; для остальных коммерческих грузоперевозок допускается как электронный, так и бумажный формат согласно ст. 6 закона № 259‑ФЗ.
Для перевозок «для собственных нужд» транспортная накладная не требуется — достаточно путевого листа (в разрешённом формате) и внутренних документов.
Цель изменений — повысить прозрачность перевозок и упростить контроль за расходами; требования закреплены в актах Минтранса и ФНС.
Как учитывать расходы на перевозку
Расходы на перевозку признаются для налога на прибыль при соблюдении трех условий: они экономически обоснованы, направлены на получение дохода и документально подтверждены (ст. 252 НК).
В зависимости от ситуации схема учета отличается:
Вариант 1. Привлекаем стороннего перевозчика по договору
Здесь работает связка документов:
ЭТрН подтверждает факт перевозки: кто, что, куда и когда перевез. Это основание для признания расходов на услуги перевозчика.
ЭПЛ раскрывает «внутреннюю кухню» рейса: пробег, расход топлива, время работы водителя, отметки о медосмотре и техконтроле. Он нужен, чтобы обосновать затраты на ГСМ, зарплату и амортизацию.
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Вариант 2. Используем собственный транспорт без привлечения перевозчика
Транспортная накладная не нужна. Для подтверждения расходов достаточно:
ЭПЛ;
актов выполненных работ или иных внутренних документов;
платежных документов и чеков на ГСМ;
данных систем мониторинга (ГЛОНАСС/GPS).
Обязательные реквизиты: без чего документ не подтвердит расходы
Налоговая не примет документ, если в нем нет обязательных реквизитов. Их перечень единый для бумажных и электронных форм, но в электронном виде данные должны быть машиночитаемыми.
Что обязательно в ЭТрН
Сведения о грузоотправителе, грузополучателе и перевозчике (наименование, ИНН, адрес).
Данные о грузе: наименование, количество мест, масса, габариты, особые условия перевозки.
Маршрут: пункты погрузки и выгрузки, даты и время.
Транспортное средство: марка, модель, госномер.
Подписи (КЭП) всех участников: грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя — по каждому этапу (погрузка, передача, приемка).
Что обязательно в ЭПЛ
Срок действия документа (дата или период).
Сведения об организации/ИП, оформившем документ (наименование, адрес, ОГРН/ОГРНИП, телефон).
Данные ТС: марка, модель, госномер, показания одометра при выезде и возвращении, результат предрейсового контроля.
Сведения о водителе: Ф.И.О., СНИЛС, данные водительского удостоверения.
Отметки о медосмотрах: дата, время, результат, подпись медработника (КЭП).
Вид сообщения (городское, пригородное, междугороднее) и вид перевозки.
Дополнительно в ЭПЛ в электронном формате появляется QR‑код — он нужен для быстрой проверки инспектором ГИБДД.
Как подтвердить затраты для налога на прибыль
Чтобы расходы не сняли при проверке, подготовьте комплект документов и убедитесь, что они согласованы между собой.
Чек‑лист подтверждающих документов:
Договор перевозки (или иной договор, в рамках которого осуществляется перевозка).
ЭТрН — подтверждает факт оказания услуги.
ЭПЛ — раскрывает затраты на рейс (пробег, ГСМ, работа водителя).
Акт выполненных работ (если предусмотрен договором).
Платежные документы (платежные поручения, кассовые чеки).
Дополнительные подтверждения: данные систем мониторинга (ГЛОНАСС), чеки с АЗС, путевые отчеты.
На что смотрят инспекторы:
Полнота реквизитов. Нет показаний одометра или отметки о медосмотре — путевой лист не подтвердит списание ГСМ.
Связность данных. Маршрут в ЭТрН должен совпадать с маршрутом в ЭПЛ и данными ГЛОНАСС.
Реальность сделки. Если у перевозчика нет транспорта или водителей, указанных в документах, расходы могут снять.
Примеры
Пример 1. Перевозка товара наемным перевозчиком
Компания заказала доставку партии товаров у транспортной компании. Перевозчик оформил ЭТрН, водитель — ЭПЛ. В бухгалтерии для подтверждения расходов собрали:
договор с перевозчиком;
ЭТрН с подписями всех сторон;
ЭПЛ с полными реквизитами, показаниями одометра и отметками о медосмотре;
акт выполненных работ и платежное поручение.
Такой комплект документов полностью закрывает риски по ст. 252 НК.
Пример 2. Доставка собственным транспортом
Компания доставила товар клиенту собственным автомобилем. Транспортная накладная не оформлялась. Для учета расходов использовали:
ЭПЛ (с полными реквизитами и отметками);
внутренний акт о доставке;
чеки на топливо и данные ГЛОНАСС;
платежные документы.
В этом случае ЭТрН не требовалась, а расходы подтверждены корректно.
Частые ошибки и как их избежать
Ошибка
Как исправить
Неполный ЭПЛ: нет показаний одометра
Всегда фиксируйте пробег при выезде и возвращении. Если забыли — оформите дополнительный акт с указанием пробега и причин.
Нет отметки о медосмотре или техконтроле
Не допускайте рейс без этих отметок. В электронном формате они обязательны и ставятся КЭП медработника и контролера.
Несовпадение маршрутов в ЭТрН и ЭПЛ
Сверяйте маршруты и используйте данные ГЛОНАСС как дополнительное подтверждение.
Попытка «подправить» файл с ошибкой
Не редактируйте отправленный документ. Отзовите его и выпустите новый с корректными данными.
Практические рекомендации
Настройте обмен через оператора ЭДО. Это обеспечит юридическую значимость документов и упростит исправление ошибок.
Ведите реестр транспортных документов. Фиксируйте даты, номера, статусы и привязку к первичным документам (актам, платежам).
Регулярно сверяйте данные. Сопоставляйте маршруты, пробег и расход топлива с данными систем мониторинга.
Храните документы в электронном архиве. Срок хранения первичных документов — не менее 5 лет.
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