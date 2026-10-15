Организацию ликвидировали, но по директору не сдали ЕФС-1. Как сообщить в СФР об увольнении и внести запись в трудовую книжку?

Наш подписчик спрашивает:

«ООО ликвидировано, пришло уведомление на почту, но по директору ЕФС-1 на увольнение не подавали. Как быть с записью в трудовой книжке? Он единственный учредитель/директор. Фактически он там больше не работает по ТК РФ, я правильно понимаю? Как сделать запись в трудовой?»

Комментаторы советуют отвезти ЕФС-1 в бумажном варианте в СФР или скорректировать ИЛС через аккаунт директора.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы бы поступили в такой ситуации?