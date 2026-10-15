Введение: почему «Честный знак» стал головной болью для малого бизнеса

Сам код маркировки стоит недорого: оператор берет 50 копеек за генерацию одного кода без НДС. С 1 января 2026 года НДС вырос с 20% до 22%, поэтому итоговая цена одного кода составляет 61 копейку. Но, как справедливо замечают консультанты, стоимость маркировки и цена кода — разные вещи.

Ниже разобраны 20 сложностей, сгруппированные по этапам работы. К каждой добавлены ориентиры, что проверить и как снизить риски.

Важно. Правила маркировки меняются несколько раз в год, а сроки переносятся. Перед принятием решений сверяйтесь с личным кабинетом «Честного знака» и сайтом оператора.