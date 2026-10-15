Введение: почему «Честный знак» стал головной болью для малого бизнеса
Сам код маркировки стоит недорого: оператор берет 50 копеек за генерацию одного кода без НДС. С 1 января 2026 года НДС вырос с 20% до 22%, поэтому итоговая цена одного кода составляет 61 копейку. Но, как справедливо замечают консультанты, стоимость маркировки и цена кода — разные вещи.
Ниже разобраны 20 сложностей, сгруппированные по этапам работы. К каждой добавлены ориентиры, что проверить и как снизить риски.
Важно. Правила маркировки меняются несколько раз в год, а сроки переносятся. Перед принятием решений сверяйтесь с личным кабинетом «Честного знака» и сайтом оператора.
Деньги и оборудование
1. Высокие прямые и косвенные затраты
Код за 61 копейку — только вершина айсберга. Чтобы работать в системе, нужны усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), оператор ЭДО, онлайн-касса с поддержкой маркировки, 2D-сканер и, для производителей, оборудование для нанесения кодов. По оценке сервиса SelSup, 2D-сканер стоит от 3,9 тыс. рублей, а передача одного документа через ЭДО обходится в среднем в 8 рублей, при этом прием документов обычно бесплатен.
Для производителей и импортеров к этому добавляются интеграторы, программное обеспечение и время сотрудников. Универсальной цифры «на сколько вырастает себестоимость» нет: она зависит от товарной группы, средней цены товара и объемов. Для дешевых товаров доля затрат на маркировку заметно выше, чем для дорогих.
Что делать: до старта посчитайте полную стоимость владения на год, включая лицензии, подписи и работу людей, а не только цену кодов.
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2. Влияние на скорость производства
Нанесение кодов встраивается в производственную линию, и аппликатор или принтер должен успевать за конвейером. Если скорость подачи этикеток не совпадает со скоростью линии, возникают простои и брак. Единой проверенной статистики по потере производительности нам найти не удалось, поэтому конкретные проценты мы не приводим: эффект сильно зависит от оборудования и типа продукции.
Что делать: тестируйте оборудование на реальной скорости вашей линии до покупки и закладывайте резерв по производительности.
3. Новое оборудование и лицензии для розницы
С появлением модуля ТС ПИоТ розница столкнулась с отдельной статьей расходов. По данным Т-Банка, модуль подключается к каждой кассе отдельно, а лицензия стоит около 5 000 рублей в год и оплачивается в пользу ЕСП, а не поставщика кассы. Часть касс требует обновления или замены, а часть программных провайдеров поддержала модуль не сразу.
Что делать: проверьте модель вашей кассы в калькуляторе совместимости на сайте «Честного знака» и закладывайте бюджет на лицензии по числу касс.
4. Рост трудозатрат на учет и отчетность
Система движется от товарного учета к поэкземплярной прослеживаемости: каждая единица товара должна быть учтена при вводе в оборот, перемещении и выводе. Это означает дополнительную работу с кодами, документами и статусами. Для небольшой компании этот объем часто оказывается сопоставим с отдельной бухгалтерской функцией.
Регистрация, каталог и документы
5. Административная нагрузка и постоянные изменения правил
Требования меняются часто. Несколько примеров только за 2026 год:
с 13 января в ГИС МТ при вводе в оборот работает автоматическая проверка разрешительных документов для производителей парфюмерии, обуви, упакованной воды и шин, затем перечень расширяли;
с 1 марта при регистрации в системе автоматически проверяется наличие уведомления о начале предпринимательской деятельности в Едином реестре видов контроля, без него заявку отклоняют;
для уже работающих участников уведомление проверяют при подаче сведений о вводе или выводе из оборота;
с 1 марта действуют новые правила для производителей маркированных товаров (постановление Правительства от 28.02.2026 № 205)с 1 августа введена обязательная маркировка готовых мясных кулинарных изделий, с 1 октября — колбасных изделий.
Все это малому бизнесу приходится отслеживать самостоятельно: часто эту работу берет на себя руководитель.
6. Регистрация карточек в Национальном каталоге
Каждая карточка товара подписывается УКЭП, а регистрация данных с ошибками или с опозданием является правонарушением. Это важное уточнение: карточка — юридически значимый документ.
По регламенту оператора, проверка карточки занимает до 3 рабочих дней, для молочной продукции и пива модерация, как правило, укладывается в 1 рабочий день. Для больших ассортиментов (одежда с цветами и размерами) нагрузка высока, хотя массовая загрузка карточек в личном кабинете предусмотрена.
Типовая ошибка: «41: Недостаточное описание товара». Она появляется, когда у кода заполнен только первый слой описания, а карточка еще не прошла модерацию и не получила статус «Опубликована».
Что делать: заранее готовьте карточки пакетом и не вводите товар в оборот, пока карточка не опубликована.
7. Ошибки в ЭДО и цепочке документов
Коды передаются от поставщика к покупателю через УПД в ЭДО: после подписания документа покупателем оператор ЭДО сам отправляет сведения в «Честный знак», и коды переходят на баланс получателя. Если в документе ошибка, нарушена цепочка или статусы не совпадают, исправление требует новых документов и времени. Конкретные коды ошибок отличаются по товарным группам, поэтому ориентируйтесь на справочник вашей группы в личном кабинете.
8. Остатки и старые партии
Для ряда товарных групп предусмотрен процесс описания остатков: оператор берет 50 копеек без НДС за код и для остатков. Это отдельная работа: инвентаризация, описание, нанесение кодов и контроль, чтобы остатки не стали нарушением в момент продажи.
Касса, интеграции и сбои
9. Интеграция с учетными системами, кассами и ЭДО
Маркировка требует связки «учетная система — касса — ОФД — ГИС МТ». С 2026 года между кассой и системой появился обязательный модуль ТС ПИоТ, который передает код на проверку и возвращает результат кассовому ПО.
Сроки при этом менялись, и это само по себе сложность. По данным отраслевых изданий:
продавцы обязаны применять ТС ПИоТ с 28 декабря 2025 года;
отключение прежнего способа проверки по токену X-API-KEY переносили дважды: с 1 марта и с 1 июля 2026 года;
с 1 октября 2026 года оператор начинает поэтапно отключать токен;
продажи без ТС ПИоТ система фиксирует как отклонения с 1 июля 2026 года.
В разных источниках звучат разные «обязательные» даты, и это легко запутывает предпринимателя. Сверяйте информацию с разъяснениями оператора.
10. Технические сбои и зависимость от внешних сервисов
Когда проверка кода идет в реальном времени, любой сбой цепочки (интернет, модуль, касса, ГИС МТ) может остановить продажу. Это следствие самой архитектуры разрешительного режима. Мы не нашли официальной сводки по частоте сбоев, поэтому опираемся на отзывы бизнеса: они описывают ошибки инициализации модулей, проблемы с сетевыми настройками и антивирусами.
Что делать: держите запасной канал связи, настройте мониторинг модуля и узнайте у вашего поставщика, как действовать при недоступности системы.
11. Блокировка продажи в разрешительном режиме
Модуль ТС ПИоТ проверяет код и автоматически разрешает или блокирует продажу. Невалидный код, товар не в обороте или просроченный товар на кассе не продать. С сентября 2026 года игнорирование предупреждения системы о продаже просроченного маркированного товара грозит штрафом. Покупатель в этот момент ждет у кассы, а товар приходится выставлять «в карантин».
12. Нечитаемые и поврежденные коды
Код должен считываться на всех этапах: от производства до кассы. Стертый, размокший или поврежденный код означает проблему при приемке, перемещении или продаже. Исправляется это перемаркировкой, которая требует времени и документов. Конкретные сроки «карантина» зависят от товарной группы и процесса, универсальной цифры нет.
Логистика, импорт и маркетплейсы
13. Возвраты, обмены и пересортица
После продажи код выводится из оборота. При возврате статус нужно вернуть корректно, иначе в системе остаются «зависшие» коды. Порядок действий зависит от товарной группы и канала продаж, поэтому его стоит уточнять в инструкциях оператора для вашей группы товаров.
14. Импортеры и маркировка за рубежом
Импортеру приходится решать, где наносить коды: у зарубежного производителя или после ввоза на территории России. Любая ошибка в данных (несоответствие кодов и таможенных документов, путаница партий) создает простои и расходы на переклейку. Здесь особенно важна синхронизация данных с поставщиком до отгрузки.
15. Работа с маркетплейсами
Продавцам на Wildberries и Ozon приходится учитывать требования площадок к маркировке в дополнение к общим правилам системы. С 1 октября 2026 года, как сообщают бухгалтерские издания, вступают в силу новые правила продажи товаров через маркетплейсы, поэтому условия работы схем FBS и FBO стоит проверять в актуальных регламентах площадок. Типовые боли продавцов (отказ в приемке из-за нечитаемых кодов, пересорт) подтверждаются в основном отзывами бизнеса.
Штрафы, люди и эффективность
16. Автоматические штрафы
Закон от 02.05.2026 № 120-ФЗ ввел механизм, по которому с 1 сентября 2026 года нарушения фиксируются по данным системы, а постановление формируется в электронном виде без протокола, выездной проверки и участия нарушителя (новая часть 3.1 статьи 28.6 КоАП ).
Штраф за оборот товара без маркировки может достигать 300 000 рублей, а за производство — 100 000 рублей. Размеры зависят от состава нарушения и, для ряда составов, от объема продаж за день в одном торговом объекте.
Отдельно отметим: что льгота статьи 4.1.2 КоАП для малого и среднего бизнеса (замена штрафа предупреждением или штраф по ставке для ИП при первом нарушении) на новые составы прямо не распространяется. До запуска режима Роспотребнадзор сообщал, что система формирует проекты постановлений на реальных данных, а начисления участникам не выставляла.
Что делать: регулярно сверяйте данные кассы и личного кабинета, следите за уведомлениями системы и заранее настройте контроль сроков годности.
17. Человеческий фактор
Неправильное сканирование, путаница кодов, забытое подтверждение документа или расхождение между физическим товаром и данными системы: каждая такая ошибка теперь может превратиться в автоматическое постановление. Поэтому обучение кассиров и кладовщиков перестало быть формальностью.
18. Обучение персонала и текучка
Сотрудникам приходится выполнять дополнительные операции: сканировать, проверять статусы, работать с предупреждениями кассы. В рознице с высокой текучкой кадров обучение приходится проводить постоянно. Составьте короткие чек-листы для кассира и приемщика: это дешевле, чем исправлять последствия ошибок.
19. Неравномерность контроля и «серый» рынок
Часть предпринимателей уверена, что законопослушные компании несут всю нагрузку, а нелегальные игроки продолжают работать. Оператор и Минпромторг приводят другие данные: по словам представителя ведомства, доля незаконного оборота на потребительском рынке с 2018 года до начала 2024 года снизилась с 26% до 9%. По данным оператора, уровень фальсификата в молоке упал с 30% до 0,02%, а в икре с 52% до 0,86%. Но тот же представитель Минпромторга признал, что в ряде отраслей системные вопросы остаются нерешенными. Это стоит учитывать при оценке заявлений обеих сторон: у оператора и у бизнеса разные метрики и интересы.
20. Спорная польза для отдельных категорий и рост цен
Предприниматели нередко утверждают, что для дешевых товаров и некоторых отраслей эффект борьбы с контрафактом слабее, чем рост издержек. Такие оценки отражают мнение бизнеса, и они спорят с официальной статистикой. Надежных независимых данных о влиянии маркировки на цены для конечного покупателя, которые мы могли бы привести без оговорок, найти не удалось. Честнее признать: дискуссия остается открытой.
Как снизить риски: короткий план
Проверьте, какие ваши товарные группы подлежат маркировке и какие этапы уже обязательны.
Убедитесь, что поданы уведомление о начале предпринимательской деятельности и данные о видах деятельности в реестре.
Проверьте кассу и учетную систему на совместимость с ТС ПИоТ.
Подготовьте карточки в Национальном каталоге пакетом заранее.
Настройте регулярную сверку кассы, ЭДО и личного кабинета.
Обучите сотрудников и зафиксируйте регламент действий при сбоях и возвратах.
Частые вопросы
Сколько стоит один код маркировки в 2026 году?
Оператор берет 50 копеек без НДС за генерацию кода. С НДС 22% это 61 копейка.
Что такое ТС ПИоТ?
Это техническое средство получения информации о товаре: модуль, через который касса проверяет код в «Честном знаке» и получает разрешение или запрет на продажу.
Что такое автоштрафы?
Это механизм, при котором постановление о нарушении формируется автоматически по данным системы, без протокола и участия продавца. Он закреплен законом от 02.05.2026 № 120-ФЗ и действует с 1 сентября 2026 года.
Сколько занимает модерация карточки товара?
По регламенту оператора, до 3 рабочих дней, для молочной продукции и пива обычно 1 рабочий день.
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