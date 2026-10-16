Как меняется экономика компаний и почему бизнесу дешевле инвестировать в экологию, чем платить штрафы

Из каких статей складывается этот счет, где вложения в экологию уже возвращаются рублем и почему честный ответ на вопрос из заголовка получается сложнее и интереснее, чем лозунг.
Финансовые регуляторы мира заговорили с бизнесом на языке денежных потоков
Началось все не с экологов, а с бухгалтеров. В июне 2023 года Совет по международным стандартам устойчивого развития (ISSB) выпустил стандарты IFRS S1 и IFRS S2, которые применяются к отчетности за периоды, начинающиеся с 1 января 2024 года. Первый требует раскрывать риски и возможности в сфере устойчивого развития, способные повлиять на денежные потоки компании, ее доступ к финансированию или стоимость капитала. Второй целиком посвящен климатическим рискам.
Формулировка здесь принципиальна и понятна. Стандарты написаны для инвестора, который хочет понять, сколько стоит компания и чем она рискует, поэтому экологическая информация в них приравнена к финансовой. По данным Фонда международных стандартов финансовой отчетности (IFRS Foundation), к началу 2025 года 47 из 49 рассмотренных юрисдикций сообщили о планах использовать эти стандарты либо построить на их основе собственные требования. За несколько лет добровольные «зеленые» отчеты превратились в предмет финансового регулирования.
Для российского бизнеса международные стандарты сами по себе не создают аналогичной обязательной отчетности. Страна развивается по собственным правилам: компании отчитываются о воздействии на окружающую среду, платят за негативное воздействие, производители и импортеры участвуют в системе расширенной ответственности, а для отдельных категорий организаций действуют требования по учету и отчетности о выбросах парниковых газов. Экологический сбор юридически относится к неналоговым платежам, поэтому фраза «экология становится налогом» годится лишь как образ растущих обязательных расходов.
Российские платежи растут по собственным правилам
С 2025 года действуют новые ставки экологического сбора на 2025 – 2027 годы. Правительство рассчитало их с учетом характеристик отходов и возможности переработки: размер платежа зависит от категории продукции и упаковки, а коэффициенты учитывают технологическую возможность утилизации и востребованность вторичного сырья. Система охватывает производителей и импортеров товаров и упаковки. Расчеты за продукцию, произведенную или ввезенную в 2025 году, подавались до 15 апреля 2026 года.
Контроль при этом не остается формальностью: только за 2025 год Росприроднадзор получил более 47 тысяч расчетов экологического сбора и по итогам проверок назначил свыше 2 тысяч административных штрафов на сумму больше 739 млн рублей. Если разделить одно на другое, получится порядка 370 тысяч рублей на штраф, хотя реальный средний размер несколько ниже, ведь штрафов именно больше двух тысяч. Для крупной компании такая сумма выглядит скромно, а для среднего производителя упаковки это уже заметная часть годовой прибыли.
Отдельная статья расходов — плата за негативное воздействие на окружающую среду — устроена еще прямолинейнее. Ее размер зависит от объемов выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты и размещения отходов, то есть изменение объема загрязнения сразу отражается в сумме платежа. Здесь экология и бухгалтерия связаны напрямую: каждая тонна лишнего загрязнения имеет цену.
Углеродное регулирование в России выглядит иначе, чем в Европе. Федерального углеродного налога по европейской модели сейчас нет, зато действуют требования по учету выбросов парниковых газов, климатические проекты и обращение углеродных единиц. При этом в мире стоимость выбросов уже стала частью расчетов.
По данным Всемирного банка, в 2025 году действовали 80 механизмов углеродного ценообразования, от систем торговли квотами до углеродных налогов. Они охватывали около 28% мировых выбросов парниковых газов, а доходы государств от них превысили 100 млрд долларов в 2024 году. Для российской компании, работающей на внешних рынках, это имеет значение: стоимость выбросов способна возникнуть за границей, на стороне покупателя, даже если внутри страны углеродного налога она не платит.
Стоимость капитала связана с экологическими рисками, но причинность требует осторожности
Деньги дешевле там, где риски понятнее. В 2024 году аналитическая компания MSCI изучила 4319 компаний за период с августа 2015 года по май 2024 года. Исследователи сравнивали стоимость финансирования у компаний с разными оценками экологических, социальных и управленческих рисков и нашли статистически значимую историческую связь между такими оценками и стоимостью капитала, причем и на рынке акций, и на долговом.
Цитировать это исследование нужно аккуратно. Оно демонстрирует связь между показателями, но не доказывает, что улучшение экологического показателя само по себе автоматически удешевит кредит. Вполне возможно, что компании с более зрелым управлением одновременно лучше справляются и с экологией, и с финансами.
Российский рынок устойчивого финансирования уже имеет заметный объем. По данным Банка России, на 1 августа 2026 года задолженность по облигационным займам сектора устойчивого развития составляла 516 млрд рублей, из них 219 млрд приходилось на зеленые облигации, а всего в секторе находился 41 выпуск. В первом квартале 2026 года российские компании разместили почти 60 млрд рублей облигаций для финансирования зеленых и переходных проектов.
Регулятор при этом дал банкам экономический стимул: для приоритетных зеленых и переходных проектов риск-веса снизили на 10 – 50% в зависимости от качества проекта. Для банка меньший риск-вес означает меньшую нагрузку на капитал, а значит, выдавать такие кредиты становится выгоднее.
Крупные заказчики переносят экологические требования на поставщиков
Воздействие на бизнес идет не только сверху, от регулятора, но и по цепочке поставок. Крупные компании давно включают экологические показатели в требования к подрядчикам. Apple требует от поставщиков использовать возобновляемую или низкоуглеродную электроэнергию, а Unilever работает с поставщиками над сокращением выбросов и ждет от участников своей программы климатических целей и данных о выбросах.
Европейская комиссия отдельно отмечает, как это действует на небольшие компании. Предприятие может само не подпадать под обязательное раскрытие экологической информации, но его крупный заказчик, обязанный отчитываться, запросит эти данные у поставщика. Для небольшого производителя возникает самостоятельный экономический риск, потому что экологические показатели способны определить, возьмут ли его в поставщики, какие требования предъявят к составу продукции, упаковке и энергопотреблению, и какие данные придется собирать.
Здесь нужна честная оговорка. Утверждение о том, что конкретная компания потеряла контракт из-за экологического несоответствия, требует отдельного подтвержденного примера, а такого в нашей фактуре нет. Поэтому расторжение договоров как массовую практику мы не описываем: подтвержденным остается сам механизм передачи требований, а не статистика потерь.
Энергоэффективность окупается в рублях, которые можно пересчитать
Самую наглядную экономику показывает энергоэффективность. Если предприятие потребляет меньше электроэнергии, газа или топлива при том же объеме выпуска, результат считается в физических единицах и в рублях, без допущений и спорных методик.
«Газпром» в 2024 году направил 5,9 млрд рублей на крупные энергосберегающие проекты и оценил экономический эффект мероприятий по энергосбережению за тот же год в 22,9 млрд рублей. За 2018–2024 годы накопленный эффект, по оценке компании, составил 120,14 млрд рублей. У «РН-Юганскнефтегаза» в 2024 году экономия электроэнергии превысила 495 млн кВт·ч, что дало около 2,3 млрд рублей, и среди мероприятий была установка более 5 тысяч энергоэффективных электродвигателей. Это данные самих компаний и заявленные ими эффекты, но методика их расчета понятна: меньше киловатт-часов, меньше рублей на оплату.
Универсальной цифры окупаемости для всех экологических инвестиций при этом нет. Срок возврата вложений зависит от технологии, цены энергии, объема производства, стоимости сырья и требований законодательства: где-то мотор окупится за несколько лет, а где-то модернизация очистных ничего не сэкономит, зато избавит от штрафов.
Мировой масштаб показывает, куда движутся деньги. Международное энергетическое агентство оценило инвестиции в повышение энергоэффективности в 2024 году примерно в 660 млрд долларов, что почти на 50% выше уровня 2019 года. Чтобы выйти на углеродную нейтральность, ежегодные вложения, по расчетам агентства, должны приблизиться к 1,9 трлн долларов к 2030 году. В российской промышленности эффект возникает сразу по нескольким направлениям: падает потребление энергии, сокращаются затраты на топливо и выбросы, снижается удельная энергоемкость производства.
Переработка выгодна не всегда, и это нужно считать
Новая система экологического сбора связывает нагрузку на производителя с характеристиками продукции и упаковки. При установлении ставок на 2025 – 2027 годы учитывается и возможность переработки материала, и востребованность вторичного сырья. Для компании это значит, что стоимость товара начинает зависеть от его состава и от того, насколько легко потом извлечь из него полезные материалы.
Считать приходится по нескольким статьям сразу: стоимость первичного сырья, затраты на обращение с отходами, размер экосбора и цена вторичного сырья. При этом переработка сама по себе не гарантирует снижения себестоимости. Сбор, сортировка, транспортировка и переработка для разных материалов стоят по-разному, и в отдельных случаях вторичное сырье обходится дороже первичного. Выигрывает тот, кто заранее проектирует упаковку под переработку, а не тот, кто просто объявил о приверженности циклической экономике.
Лес превращается в актив только при строгой методологии
Лесные же проекты живут по другой экономике. Восстановление лесов нельзя оценивать по числу посаженных деревьев: для климатического эффекта нужно определить базовый сценарий, объем дополнительного поглощения углекислого газа, период мониторинга, риски потери накопленного углерода и исключить двойной учет результата.
Особое значение имеет дополнительность, то есть требование, чтобы климатический результат возник именно благодаря проекту. Для лесов существует и риск обратного выброса углерода из-за пожаров, вырубки, болезней и изменения землепользования. Поэтому посадка деревьев сама по себе не дает оснований заявлять о компенсации конкретного объема выбросов. Такой расчет возможен только для проекта с установленной методикой, мониторингом и подтвержденным объемом поглощения.
Рынок это уже различает. Всемирный банк в обзоре рынка углеродного ценообразования за 2026 год отмечает, что в 2025 году цены на углеродные кредиты в целом снижались, но лесные проекты с более высокой оценкой качества сохраняли ценовую премию. Дешевле не стало там, где результат можно проверить.
Сравнивать нужно полный счет, а не один штраф
Теперь можно собрать цифры в одну картину. За 2025 год Росприроднадзор назначил более 2 тысяч штрафов по контролю экосбора на сумму свыше 739 млн рублей. Российский сектор устойчивого развития на 1 августа 2026 года включал облигации на 516 млрд рублей, из которых 219 млрд пришлись на зеленые. В первом квартале 2026 года компании разместили почти 60 млрд рублей зеленых и переходных облигаций. У «Газпрома» 5,9 млрд рублей вложений в энергосбережение в 2024 году сопровождались заявленным эффектом в 22,9 млрд. Мировые инвестиции в энергоэффективность в том же году составили около 660 млрд долларов.
Эти цифры позволяют построить экономику вокруг конкретных расходов и эффектов: обязательные платежи, цена нарушения, расходы на модернизацию, экономия ресурсов и условия привлечения капитала. Универсальное правило окупаемости из них вывести нельзя, и честнее признать это сразу.
Но вывод, который они подсказывают, достаточно прямой: штраф платят один раз и получают взамен только право продолжать как раньше, а вложение в энергоэффективность, переработку или верифицируемый лесной проект остается в активах, снижает ежегодные расходы и улучшает разговор с банком и заказчиком. Поэтому первым действием для компании должен стать не выбор зеленого проекта, а подсчет: сколько сегодня стоят ее платежи, риски и потери энергии, и какая из мер вернет вложенное быстрее всего.
статья про крупные компании, которым действительно выгоднее владываться в экологию. Все остальные (микро, малый и средний бизнес) пока не готов к этим инвестициям. Пока не встречала требований и анкет с собственной энергетической сметой.
P.S. но я не сотрудник Газпрома😀