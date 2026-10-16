Как меняется экономика компаний и почему бизнесу дешевле инвестировать в экологию, чем платить штрафы

Российские платежи растут по собственным правилам

С 2025 года действуют новые ставки экологического сбора на 2025 – 2027 годы. Правительство рассчитало их с учетом характеристик отходов и возможности переработки: размер платежа зависит от категории продукции и упаковки, а коэффициенты учитывают технологическую возможность утилизации и востребованность вторичного сырья. Система охватывает производителей и импортеров товаров и упаковки. Расчеты за продукцию, произведенную или ввезенную в 2025 году, подавались до 15 апреля 2026 года.

Контроль при этом не остается формальностью: только за 2025 год Росприроднадзор получил более 47 тысяч расчетов экологического сбора и по итогам проверок назначил свыше 2 тысяч административных штрафов на сумму больше 739 млн рублей. Если разделить одно на другое, получится порядка 370 тысяч рублей на штраф, хотя реальный средний размер несколько ниже, ведь штрафов именно больше двух тысяч. Для крупной компании такая сумма выглядит скромно, а для среднего производителя упаковки это уже заметная часть годовой прибыли.

Отдельная статья расходов — плата за негативное воздействие на окружающую среду — устроена еще прямолинейнее. Ее размер зависит от объемов выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты и размещения отходов, то есть изменение объема загрязнения сразу отражается в сумме платежа. Здесь экология и бухгалтерия связаны напрямую: каждая тонна лишнего загрязнения имеет цену.

Углеродное регулирование в России выглядит иначе, чем в Европе. Федерального углеродного налога по европейской модели сейчас нет, зато действуют требования по учету выбросов парниковых газов, климатические проекты и обращение углеродных единиц. При этом в мире стоимость выбросов уже стала частью расчетов.

По данным Всемирного банка, в 2025 году действовали 80 механизмов углеродного ценообразования, от систем торговли квотами до углеродных налогов. Они охватывали около 28% мировых выбросов парниковых газов, а доходы государств от них превысили 100 млрд долларов в 2024 году. Для российской компании, работающей на внешних рынках, это имеет значение: стоимость выбросов способна возникнуть за границей, на стороне покупателя, даже если внутри страны углеродного налога она не платит.