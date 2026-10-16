Пассивные доходы: единая база вместо разрозненных правил
Сейчас разные виды пассивных доходов облагаются по разным правилам: дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг, продажи имущества, страховые и подарочные выплаты учитываются обособленно. Минфин предлагает объединить их в единую налоговую базу по НДФЛ и применять к ней прогрессивную шкалу 13–22% — ставка будет зависеть от совокупного размера дохода, а не от его источника.
Важный нюанс: сохранится необлагаемый лимит для вкладов до 1 млн рублей, а доходы участников СВО не попадут под новые правила. Для граждан это упростит расчеты: не придется отдельно отслеживать разные ставки и лимиты, а налоговая нагрузка станет более предсказуемой.
ПИФы: налог на прибыль и механизм зачета
Паевые инвестиционные фонды могут начать платить налог на прибыль с пассивных поступлений — дивидендов, процентов, роялти, арендных платежей — по ставке 15%. При этом суммы, уплаченные фондом, будут зачитываться при налогообложении пайщиков.
Такой подход закрывает популярные схемы оптимизации через ПИФы и делает цепочку налогообложения прозрачнее: сначала платит фонд, затем — пайщик, но без двойного налогообложения. Для инвестора это означает более четкие правила игры и понятную структуру расходов.
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Покупки из‑за рубежа: НДС и таможенный сбор
С 2027 года на товары, купленные на иностранных онлайн‑площадках, планируют распространить НДС по стандартной ставке 22%. Платить его будет продавец или маркетплейс, а не покупатель. Параллельно вводится таможенный сбор — минимум 100 рублей за посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро.
Для потребителя итоговая цена вырастет, но не придется самостоятельно оформлять декларации и перечислять налоги. Для бизнеса, который работает с международными площадками, это повод заранее заложить дополнительные издержки в экономику сделок.
Сверхдоходы в ГМК: налог на конъюнктурную прибыль
В горно‑металлургическом комплексе хотят ввести налог на сверхдоходы: 30% от дополнительной прибыли, которая возникает из‑за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые в рублевом выражении относительно уровня 2024 года. Для золота предусмотрена пониженная ставка — 20%.
Это инструмент изъятия части конъюнктурной прибыли при высоких ценах. Компании смогут планировать нагрузку, если будут соотносить текущие цены с базовым уровнем и учитывать потенциальную налоговую корректировку.
Администрирование: автоматизация и контроль активов
Минфин делает ставку на снижение рутины при одновременном усилении контроля:
Автоматические вычеты. Работодатели будут сами рассчитывать НДФЛ с учетом положенных сотруднику вычетов. Данные о праве на вычеты они будут получать напрямую из налоговых органов — гражданам не придется подавать заявления и собирать документы.
Залог на имущество при проверках. В Налоговом кодексе хотят закрепить возможность оформления залога на активы налогоплательщика, в отношении которого идет проверка. Это призвано исключить вывод средств и сокрытие активов.
Расширение налогового мониторинга. Условия участия в мониторинге планируют смягчить: пороги снизят, чтобы больше компаний могли пользоваться этим режимом.
В результате бизнес получит меньше бумажной работы, но при этом усилится контроль за сохранностью активов.
Поддержка приоритетных отраслей и цифровых сервисов
Чтобы стимулировать развитие ключевых направлений, Минфин планирует расширить льготы по страховым взносам и налогу на прибыль для субъектов МСП в обрабатывающей промышленности, ИТ и радиоэлектронике. Дополнительно льготы (включая освобождение от НДС и пониженные тарифы взносов) могут получить электронные сервисы, которые продают доступ к электронным и аудиокнигам по подписной модели.
Это точечные меры, направленные на поддержку технологичных и креативных сегментов экономики.
Личные фонды: повышение ставки для пассивных структур
Для личных прижизненных наследственных фондов, где свыше 90% доходов приходится на дивиденды и процентные поступления, ставку налога на прибыль предлагают поднять с 15% до 22%.
Цель — исключить использование таких фондов как способа льготного обложения пассивных доходов.
Общий вектор: справедливость, стимулы, контроль
Три главных ориентира налоговой политики на 2027–2029 годы:
Справедливость — за счет унификации ставок и устранения лазеек (ПИФы, личные фонды).
Стимулы — через адресные льготы для приоритетных отраслей и подписных цифровых сервисов.
Контроль и удобство — автоматизация вычетов, залог на активы и расширение налогового мониторинга.
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