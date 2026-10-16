Пассивные доходы: единая база вместо разрозненных правил

Сейчас разные виды пассивных доходов облагаются по разным правилам: дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг, продажи имущества, страховые и подарочные выплаты учитываются обособленно. Минфин предлагает объединить их в единую налоговую базу по НДФЛ и применять к ней прогрессивную шкалу 13–22% — ставка будет зависеть от совокупного размера дохода, а не от его источника.

Важный нюанс: сохранится необлагаемый лимит для вкладов до 1 млн рублей, а доходы участников СВО не попадут под новые правила. Для граждан это упростит расчеты: не придется отдельно отслеживать разные ставки и лимиты, а налоговая нагрузка станет более предсказуемой.