Новые правила работы через платформы: суть ограничений

С 1 октября 2026 года заработали нормы, регулирующие взаимодействие заказчиков и самозанятых через цифровые платформы. Базу задают закон от 31.07.2025 № 289‑ФЗ и постановление Правительства от 19.06.2026 № 760.

Главное ограничение касается объема нагрузки: если самозанятый (или ИП, выполняющий работы лично) шесть месяцев подряд отрабатывает более 60 часов в месяц на заказах одного и того же заказчика через платформу, система обязана вмешаться. Правило распространяется только на заказы, распределяемые через функционал платформ из специального реестра. Прямые договоры между сторонами под этот механизм не попадают.