Новые правила работы через платформы: суть ограничений
С 1 октября 2026 года заработали нормы, регулирующие взаимодействие заказчиков и самозанятых через цифровые платформы. Базу задают закон от 31.07.2025 № 289‑ФЗ и постановление Правительства от 19.06.2026 № 760.
Главное ограничение касается объема нагрузки: если самозанятый (или ИП, выполняющий работы лично) шесть месяцев подряд отрабатывает более 60 часов в месяц на заказах одного и того же заказчика через платформу, система обязана вмешаться. Правило распространяется только на заказы, распределяемые через функционал платформ из специального реестра. Прямые договоры между сторонами под этот механизм не попадают.
Как работает контроль со стороны платформ
Ответственность за отслеживание лимита лежит на самой платформе. Ее задача — вести учет часов по каждой связке «заказчик — исполнитель» и при выявлении нарушения применять ограничительные меры.
Механизм реагирования выглядит так: при фиксации превышения 60 часов ежемесячно на протяжении шести месяцев подряд платформа вводит «период охлаждения» — на два календарных месяца приостанавливает выдачу заказов в этой паре. Это не санкция со стороны государства, а внутренний регуляторный инструмент платформы как посредника.
Что платформы передают в ФНС: точный состав сведений
Формализованный обмен данными между платформами и ФНС действительно стартовал с 1 октября 2026 года. Перечень передаваемых сведений закреплен постановлением Правительства от 20.06.2026 № 766. В него входят:
реквизиты договора — дата заключения, номер, срок действия, предмет;
идентификационные данные сторон — ФИО либо наименование, ИНН;
сведения о согласовании снижения цены (если такая опция применялась);
данные об актах сверки расчетов.
При этом в списке нет показателей отработанного времени, отметок о превышении лимита и информации о примененном «периоде охлаждения». То есть платформа не направляет в налоговую отдельное уведомление о нарушении нормы по часам.
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Почему превышение лимита все равно несет риски
Отсутствие прямой передачи данных о часах не означает, что нарушение остается вне поля зрения контролирующих органов. Для ФНС совокупность признаков может стать основанием для проверки на предмет подмены трудовых отношений гражданско‑правовыми.
В фокусе внимания ведомства — комплекс факторов:
стабильность и продолжительность сотрудничества;
регулярность выплат и их характер;
степень вовлеченности исполнителя в операционные процессы заказчика;
наличие у исполнителя доступа к внутренним системам, регламентам, рабочим инструментам компании.
Сведения, которые платформа передает в ФНС (о договорах, контрагентах, расчетах), могут служить отправной точкой для анализа. Если по этим данным прослеживается систематическое длительное сотрудничество, налоговая вправе инициировать углубленную проверку.
Как снизить риски
Заказчикам:
не пытайтесь искусственно обходить лимит, создавая несколько профилей или аккаунтов на платформе — это усиливает подозрения в подмене отношений;
в договорах и актах четко фиксируйте предмет и результат услуг, избегайте формулировок, типичных для трудового договора (график, подчинение, дисциплинарные требования);
если планируется длительное и регулярное взаимодействие, заранее продумайте правовую конструкцию — например, оформление трудовых отношений либо привлечение исполнителя через юридическое лицо или ИП с иным форматом сотрудничества.
Платформенным операторам важно:
выстроить корректный учет отработанных часов по парам «заказчик — исполнитель»;
своевременно применять «период охлаждения» при достижении пороговых значений;
обеспечивать точность и актуальность данных, передаваемых в ФНС, включая реквизиты сторон и сведения по расчетам.
Итог
С октября 2026 года платформы не отправляют в ФНС специальные уведомления о превышении лимита в 60 часов. Их функция — внутренний контроль и временное ограничение взаимодействия при нарушении нормы. Налоговая не получает прямых сигналов о превышении, но анализирует иные сведения (о договорах, расчетах, контрагентах) для выявления рисков. Поэтому соблюдение лимита — не просто техническое требование, а значимый элемент налоговой безопасности для всех участников.
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