Дивидендный календарь на сегодня: коротко
Дивидендный календарь — это таблица, в которой собраны даты закрытия реестра, размер дивиденда на акцию и срок выплаты по каждой компании. По ней видно, до какого дня нужно купить акцию, чтобы получить выплату, и сколько денег придет на счет до налога.
Главное на 16 октября 2026 года:
Сегодня, 16 октября — последний день покупки акций «Мать и Дитя» (MDMG) под дивиденд 38 ₽. Реестр закрывается 19 октября.
До 30 октября можно успеть на дивиденд «Акрона» — 146 ₽ на акцию, реестр 2 ноября.
До 8 декабря — дивиденд «Лукойла» 535 ₽ за девять месяцев 2026 года, реестр 9 декабря. Итоговое решение акционеры примут 20 ноября.
Остальные выплаты на декабрь–январь в календарях пока имеют статус прогноза и могут измениться.
Крупнейшие дивиденды осени уже прошли отсечку: «Татнефть», «Газпром нефть», «Новатэк», «Норникель», Т-Технологии. Деньги по ним придут на счета до конца октября.
Ближайшие дивиденды: октябрь — декабрь 2026
Подтвержденные решения (объявлено или утверждено):
Компания (тикер)
Период
Дивиденд
Доходность*
Купить до
Дата реестра
Статус
Мать и Дитя (MDMG)
1П 2026
38 ₽
2,8%
16 окт
19 окт
утверждено
Акрон (AKRN)
—
146 ₽
0,9%
30 окт
2 ноя
объявлено
Лукойл (LKOH)
9М 2026
535 ₽
8,9%
8 дек
9 дек
рекомендация СД, ОСА 20 ноя
Прогнозные выплаты (данные Инвестминт на 16 октября, не являются решением компаний):
Компания (тикер)
Период
Прогноз дивиденда
Доходность*
Купить до
Дата реестра
Акрон (AKRN)
9М 2026
238 ₽
1,4%
8 дек
9 дек
Циан (CNRU)
9М 2026
32 ₽
4,7%
10 дек
12 дек
Европлан (LEAS)
9М 2026
40 ₽
6,0%
14 дек
15 дек
Ренессанс страхование (RENI)
9М 2026
5,02 ₽
7,1%
17 дек
18 дек
Инарктика (AQUA)
9М 2026
20 ₽
6,2%
17 дек
18 дек
ИКС 5 (X5)
9М 2026
170 ₽
8,0%
5 янв 2027
6 янв 2027
Т-Технологии (T)
3кв 2026
4,7 ₽
1,8%
7 янв 2027
8 янв 2027
Татнефть (TATN, TATNP)
3кв 2026
19,99 ₽
3,2%
8 янв 2027
11 янв 2027
Роснефть (ROSN)
9М 2026
9,4 ₽
2,5%
11 янв 2027
12 янв 2027
Доходность — отношение дивиденда к цене акции на момент публикации данных. Она меняется вместе с котировками.
Дивиденды, по которым только что прошла отсечка
Если вы купили эти акции до даты «Купить до», выплата уже ваша. Срок в последней колонке — предельный, брокеры нередко зачисляют деньги раньше.
Компания (тикер)
Дивиденд
Доходность
Дата реестра
Выплата до
Банк Санкт-Петербург, обыкновенные (BSPB)
19,17 ₽
7,1%
5 окт
15 окт
Черкизово (GCHE)
120,19 ₽
3,2%
11 окт
21 окт
B2B-РТС (BTBR)
4,61 ₽
3,6%
11 окт
21 окт
Т-Технологии (T)
4,7 ₽
1,8%
12 окт
22 окт
Норникель (GMKN)
1,85 ₽
1,6%
12 окт
22 окт
Новатэк (NVTK)
35,5 ₽
3,3%
12 окт
22 окт
НоваБев Групп (BELU)
8 ₽
3,2%
12 окт
22 окт
Татнефть, обыкновенные и привилегированные (TATN, TATNP)
32,88 ₽
4,9–5,1%
13 окт
23 окт
Газпром нефть (SIBN)
42,51 ₽
6,8%
13 окт
23 окт
Лукойл: дивидендный календарь
Совет директоров «Лукойла» 8 октября рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2026 года в размере 535 ₽ на акцию. Собрание акционеров должно утвердить решение 20 ноября. Последний день покупки — 8 декабря, реестр закрывается 9 декабря. Доходность — около 9% в зависимости от котировок: 9,5% при цене 5 611 ₽ в день объявления и 8,9% при цене около 6 000 ₽ позже.
Как устроены выплаты «Лукойла»:
компания платит дважды в год — по итогам девяти месяцев и по итогам года;
по дивидендной политике на выплаты направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на проценты, аренду и выкуп акций;
535 ₽ — около 72,9% чистой прибыли за первое полугодие 2026 года (оценка УК «Доходъ»);
чистая прибыль за первое полугодие выросла в 1,5 раза, до 440,06 млрд ₽, выручка — на 8%, до 2,06 трлн ₽.
Для сравнения, за девять месяцев 2025 года «Лукойл» платил 397 ₽, а итоговые дивиденды за 2025 год составили 278 ₽ на акцию. Санкционные ограничения остаются фактором риска: аналитики предупреждали о нем еще осенью 2025 года, когда компания попала под блокирующие санкции США.
Сбербанк: когда ждать следующие дивиденды
За 2025 год акционеры «Сбера» получили рекордные 37,64 ₽ на обыкновенную и привилегированную акцию — всего 850,17 млрд ₽. Годом ранее выплата составила 34,84 ₽. Собрание утвердило дивиденды 30 июня 2026 года, реестр закрылся 20 июля, последним днем покупки было 17 июля.
По дивидендной политике банк направляет на выплаты 50% чистой прибыли по МСФО при достаточности капитала 13,3%. Платит он раз в год, поровну по обыкновенным и привилегированным акциям. Чистая прибыль «Сбера» по МСФО за 2025 год превысила 1,7 трлн ₽ (+7,9%).
Решения по дивидендам за 2026 год на 16 октября 2026 года нет. Прошлогодняя рекомендация набсовета прозвучала 21 апреля, поэтому следующую стоит ждать весной 2027 года, а дату реестра — летом.
Дивидендный календарь на ноябрь и декабрь 2026 года
Ноябрь. В начале месяца закрывается реестр «Акрона»: последний день покупки — 30 октября, реестр — 2 ноября, деньги предельно до 12 ноября. 20 ноября акционеры «Лукойла» голосуют за дивиденд 535 ₽. Других крупных подтвержденных отсечек в ноябре календари не показывают.
Декабрь. Это главный месяц осени: 9 декабря закрывается реестр «Лукойла», а в прогнозах появляются сразу несколько компаний. Кроме уже названных в таблице выше, Инвестминт ожидает такие выплаты (все со статусом «прогноз»):
Компания (тикер)
Период
Прогноз дивиденда
Доходность
Купить до
Реестр
Хэндерсон (HNFG)
9М 2026
7,9 ₽
2,8%
1 дек
2 дек
АКБ Авангард (AVAN)
6М 2026
25,57 ₽
4,7%
4 дек
7 дек
Займер (ZAYM)
3кв 2026
5,04 ₽
4,0%
14 дек
15 дек
НКХП (NKHP)
9М 2026
14,78 ₽
3,9%
18 дек
21 дек
Диасофт (DIAS)
9М 2026
18 ₽
1,5%
21 дек
22 дек
B2B-РТС (BTBR)
3кв 2026
4,6 ₽
3,7%
24 дек
25 дек
ЭсЭфАй (SFIN)
9М 2026
18,76 ₽
3,3%
24 дек
25 дек
До тех пор, пока совет директоров не рекомендовал выплату, дата и сумма остаются оценкой аналитиков. Бывает и так, что компания отменяет дивиденд: например, «Северсталь» не стала платить за первый квартал 2026 года из-за слабого спроса и резкого падения прибыли.
Дивидендный календарь на 2027 год: что известно сейчас
Календарь на 2027 год пока почти пустой, потому что большинство решений зависит от отчетности за 2026 год. Уже есть три группы ориентиров.
Январь 2027 года. Прогнозируются промежуточные выплаты за девять месяцев и третий квартал: ИКС 5 (170 ₽), «Татнефть» (19,99 ₽), «Роснефть» (9,4 ₽) и Т-Технологии (4,7 ₽). Даты и суммы указаны в таблице выше. Для сравнения: за девять месяцев 2025 года «Роснефть» рекомендовала 11,56 ₽ на акцию.
Весна 2027 года. Инвестминт ориентировочно называет последние дни покупки: «Новатэк» — 12 апреля, «Яндекс» — 26 апреля, «Лукойл» — 3 мая. Размеры выплат на эти даты еще не опубликованы.
Лето 2027 года. По аналогии с 2026 годом «Сбербанк» может рекомендовать дивиденд в апреле, а закрыть реестр в июле. Это ориентир по прошлому году, а не решение компании.
Точные цифры появятся после заседаний советов директоров.
Как читать дивидендный календарь
Чтобы понять, можно ли уже рассчитывать на дивиденд или решение компании еще не принято, посмотрите на статус выплаты в календаре.
Три даты, которые важно не перепутать
Дата заседания совета директоров. Именно тогда компания объявляет рекомендацию: размер дивиденда и дату реестра.
Дата закрытия реестра. В этот день определяется список акционеров с правом на выплату.
«Купить до» — последний день покупки. Расчеты на Московской бирже идут в режиме Т+1, поэтому акции нужно купить не позднее чем за один рабочий день до закрытия реестра. Примеры из календарей: у «Татнефти» последний день покупки — 12 октября, реестр — 13 октября; у «Сбера» в июле — пятница 17 июля и понедельник 20 июля. Ориентируйтесь на колонку «Купить до», а не на дату реестра.
Акции не нужно держать после отсечки. Достаточно владеть ими на конец торгового дня «Купить до», дивиденд придет даже при продаже на следующий день.
Статусы выплат
Выплаты могут иметь следующие статусы:
Прогноз — оценка аналитиков или сервиса. Решения компании еще нет.
Рекомендация (объявлено) — совет директоров назвал сумму и дату реестра. Нужно утверждение собранием акционеров.
Утверждено — собрание приняло решение. Собрание может утвердить дивиденд или уменьшить его, но увеличить не может. Обычно оно подтверждает рекомендацию совета.
Порядок принятия решения
Сначала совет директоров дает рекомендацию. Затем проходит собрание акционеров: сообщение о нем публикуют не позднее чем за 20 дней. Реестр закрывается через 10–20 дней после собрания, поэтому от рекомендации до реестра обычно проходит около двух месяцев.
На примере «Лукойла»: рекомендация 8 октября, собрание 20 ноября, реестр 9 декабря.
Дивидендный гэп
На следующий день после последней даты покупки акция, как правило, дешевеет примерно на размер дивиденда. Это называется дивидендным гэпом. Быстрее всего его закрывают бумаги, по которым рынок ждет роста прибыли и будущих выплат. Если дивиденд был разовым или прибыль падает, гэп может сохраняться долго.
Когда придут деньги
Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (брокерам и депозитариям) в течение 10 рабочих дней после реестра, остальным акционерам — в течение 25 рабочих дней. Брокеры часто зачисляют деньги быстрее: по сообщениям частных инвесторов, дивиденды «Черкизово» пришли через 2 дня после отсечки, B2B-РТС — через 3 дня. Срок зависит от брокера.
Налог с дивидендов в 2026 и 2027 годах
Сейчас (2026 год). Для налоговых резидентов действует ставка 13% с части дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% с суммы выше этого порога. Для нерезидентов, если иное не предусмотрено соглашениями об избежании двойного налогообложения, — 15%. Как правило, налог удерживает брокер. Пример: из 37,64 ₽ дивиденда «Сбера» на счет приходит около 32,75 ₽ при ставке 13%, а из 535 ₽ «Лукойла» — около 465,45 ₽.
Что предлагают с 2027 года. Правительство 30 сентября внесло в Госдуму законопроект № 617-9 (налоговая часть бюджетного пакета на 2027–2029 годы). Он предусматривает:
включить дивиденды в общую пятиступенчатую шкалу НДФЛ — 13%, 15%, 18%, 20% и 22% с порогами 2,4, 5, 20 и 50 млн ₽;
ставку 35% для дивидендов, перечисляемых на счета типа «С»;
ставку 30% для нерезидентов вместо нынешних 15%.
Пример из разбора nalog-nalog.ru: при зарплате 6 млн ₽ и дивидендах 1 млн ₽ налог с дивидендов сейчас — 130 000 ₽, а по проекту — 180 000 ₽. Если общий годовой доход не превышает 2,4 млн ₽, ставка остается 13%. Закон работает с 1 января 2027 года, только если его опубликуют не позднее начала декабря, иначе — с 2028 года.
На 16 октября 2026 года законопроект не принят.
Дивидендная доходность: как считать и на что смотреть
Дивидендная доходность — это дивиденд на акцию, деленный на ее цену, в процентах. Пример по «Сберу»: 37,64 ₽ при цене 279,92 ₽ на день отсечки дают 13,4%. Различают два показателя:
Ожидаемая (форвардная) — по будущему дивиденду. Она зависит от прогноза и цены, поэтому меняется каждый день.
Историческая — сумма выплат за последние 12 месяцев к текущей цене. Она показывает, сколько вы получили бы при повторении прошлых выплат, но ничего не гарантирует.
По данным Smart-Lab на 16 октября 2026 года, историческая доходность за год составляет: МТС — около 20,4%, ВТБ — около 17,8%, привилегированные акции «Транснефти» — около 19,4%, привилегированные акции «Сбербанка» — около 13,3%. У ряда бумаг в этой же таблице значения достигают 70–190%: это итог разовых выплат, и ориентироваться на них при выборе нельзя.
Что проверить, прежде чем покупать под дивиденд:
Дивидендная политика. У «Сбера» — 50% чистой прибыли по МСФО, у «Лукойла» — не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Четкая политика делает выплаты предсказуемее.
Долю прибыли, которую компания реально выплатила в прошлые годы.
Разовые факторы. Если прибыль выросла из-за единоразового события, следующий дивиденд может быть ниже.
Тип акции. У «Сбера» и «Татнефти» выплаты по обыкновенным и привилегированным акциям в нынешних решениях одинаковые, но у других эмитентов они различаются.
Для тех, кто не хочет выбирать отдельные бумаги, есть дивидендные фонды. Например, акции «Лукойла» входят в индекс дивидендных акций российских компаний и в БПИФ DIVD (по данным УК «ДОХОДЪ»). Московская биржа также рассчитывает индексы дивидендов IMOEXDIV и IMOEXDIVN с 19 сентября 2023 года.
Где смотреть дивидендный календарь
Источник
Что дает
Smart-Lab
Таблица будущих и недавних дивидендов с колонкой «Купить до», выделением официальных рекомендаций, ветка форума о реальных поступлениях на счета разных брокеров
Инвестминт
Календарь 2026–2027 со статусами «прогноз», «объявлено», «утверждено», фильтр по голубым фишкам, выгрузка в CSV; часть будущих выплат доступна по подписке
Long/Short
Календарь инвестора: отчетности и отсечки по неделям
Ежемесячные обзоры дивидендов российских компаний
Раскрытие информации эмитентов
Первоисточник: сообщения о решениях советов директоров и собраний
Московская биржа
Данные по дивидендам через ISS API и индексы дивидендов
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Календарь выплат по вашему портфелю и фактические зачисления
Календари сторонних сервисов могут расходиться в датах и суммах, особенно по прогнозам. Перед покупкой сверяйтесь с сообщением самой компании.
Частые ошибки при работе с дивидендным календарем
Покупка в последний день ради быстрой прибыли. После отсечки акция обычно дешевеет примерно на размер дивиденда, поэтому «легких денег» нет. Короткая продажа перед отсечкой тоже не выручает: брокер удержит с вас сумму дивиденда, а иногда и больше.
Прогноз принимают за решение. Пока совет директоров не рекомендовал выплату, цифра в календаре остается оценкой.
Выбор по одной доходности. Высокий процент может быть следствием падения цены или разовой выплаты.
Забывают про налог. Гэп обычно равен полному дивиденду, а на счет приходит сумма за вычетом НДФЛ.
Не учитывают налоговые изменения. Если законопроект № 617-9 будет принят, ставка для крупных доходов с 2027 года может вырасти.
Часто задаваемые вопросы
Ответили на частые вопросы.
Какие дивиденды ожидаются в октябре 2026 года?
Сегодня, 16 октября, последний день покупки «Матери и Дитя» (38 ₽, реестр 19 октября). До 30 октября можно купить акции «Акрона» под дивиденд 146 ₽. Дивиденды «Татнефти», «Газпром нефти», «Новатэка», «Норникеля» и Т-Технологий уже прошли отсечку, деньги придут до конца октября.
Когда дивиденды «Лукойла»?
Совет директоров рекомендовал 535 ₽ за девять месяцев 2026 года. Последний день покупки — 8 декабря, реестр — 9 декабря, собрание акционеров — 20 ноября.
Когда дивиденды «Сбербанка» в 2026 и 2027 годах? Дивиденды за 2025 год (37,64 ₽) уже выплачены: реестр закрылся 20 июля 2026 года. Решения по дивидендам за 2026 год пока нет; по опыту 2026 года рекомендацию стоит ждать весной 2027 года.
Как узнать дату отсечки?
Дату реестра утверждает совет директоров. В календаре ищите колонку «Купить до» — это последний день покупки.
За сколько дней до отсечки покупать акции?
При расчетах Т+1 достаточно купить акции не позднее одного рабочего дня до закрытия реестра, то есть в день «Купить до».
Нужно ли держать акции после отсечки?
Нет. Дивиденд получает тот, кто владел бумагами в день «Купить до». Но на следующий день цена обычно снижается на размер дивиденда.
Сколько налог с дивидендов?
В 2026 году для резидентов — 13% до 2,4 млн ₽ дохода за год и 15% свыше, для нерезидентов — 15%. С 2027 года ставки могут измениться, если примут законопроект № 617-9.
Где найти дивидендный календарь на 2027 год?
В календарях Инвестминт и Smart-Lab уже есть прогнозы на январь и ориентиры на весну. Точные размеры появятся после решений советов директоров.
Почему акция падает после отсечки?
После закрытия реестра покупатель уже не получает этот дивиденд, и цена корректируется на его величину. Это называется дивидендным гэпом.