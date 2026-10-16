Лукойл: дивидендный календарь

Совет директоров «Лукойла» 8 октября рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2026 года в размере 535 ₽ на акцию. Собрание акционеров должно утвердить решение 20 ноября. Последний день покупки — 8 декабря, реестр закрывается 9 декабря. Доходность — около 9% в зависимости от котировок: 9,5% при цене 5 611 ₽ в день объявления и 8,9% при цене около 6 000 ₽ позже.

Как устроены выплаты «Лукойла»:

компания платит дважды в год — по итогам девяти месяцев и по итогам года;

по дивидендной политике на выплаты направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на проценты, аренду и выкуп акций;

535 ₽ — около 72,9% чистой прибыли за первое полугодие 2026 года (оценка УК «Доходъ»);

чистая прибыль за первое полугодие выросла в 1,5 раза, до 440,06 млрд ₽, выручка — на 8%, до 2,06 трлн ₽.

Для сравнения, за девять месяцев 2025 года «Лукойл» платил 397 ₽, а итоговые дивиденды за 2025 год составили 278 ₽ на акцию. Санкционные ограничения остаются фактором риска: аналитики предупреждали о нем еще осенью 2025 года, когда компания попала под блокирующие санкции США.