Выплаты с 1 января 2027 года: что изменится для семей, школьников и медиков

Выплаты с 1 января 2027 года: коротко
Главное, что нужно знать на 16 октября 2026 года: новых федеральных выплат с 1 января 2027 года пока не утверждено. Утверждены и запланированы индексации существующих выплат. «Выплата школьникам», «5 миллионов за второго ребенка» и «новая единовременная выплата» на сегодня остаются законопроектами или слухами.
Параметры на 2027 год взяты из проекта бюджета, который правительство внесло в Госдуму 30 сентября. Пока его не приняли, цифры могут измениться.
Выплата
Что будет в 2027 году
Статус
Единое пособие
Рост на 6,8% с 1 января вслед за прожиточным минимумом
Заложено в проект бюджета СФР
МРОТ
28 935 ₽ с 1 января (+6,8%)
Проект бюджета
Минимальные декретные
Растут вместе с МРОТ
Расчет от МРОТ
Материнский капитал
778,5 тыс. ₽ на первого ребенка, около 1,03 млн ₽ на второго с 1 февраля
Планируется, по фактической инфляции
Единовременное пособие при рождении
30,4 тыс. ₽ с 1 февраля
Планируется
Страховые пенсии
+6,8% с 1 февраля и +3,3% с 1 апреля
Проект бюджета СФР
Единое пособие для получивших гражданство
Нужно пять лет в статусе гражданина, с 1 апреля 2027
Принято (закон и постановление)
Выплата школьникам
Федеральной выплаты нет
Законопроект Миронова, не принят
5 млн ₽ за второго ребенка
Не введена
Законопроект возвращен автору
Выплаты медикам
Действует специальная социальная выплата
Новых выплат с 1 января не найдено
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Что изменится с 1 января 2027 года
МРОТ и прожиточный минимум
По проекту бюджета:
МРОТ вырастет на 6,8% — до 28 935 ₽ в месяц (в 2026 году — 27 093 ₽);
прожиточный минимум на душу населения — 20 227 ₽ (в 2026 году — 18 939 ₽);
для трудоспособных — 22 047 ₽, для пенсионеров — 17 395 ₽, для детей — 19 620 ₽.
Эти показатели нужны потому, что от них зависят многие выплаты. Единое пособие считают от регионального прожиточного минимума на ребенка, а минимальное пособие по беременности и родам и по больничным — от МРОТ.
Единое пособие
Единое пособие получают беременные, вставшие на учет в ранние сроки, и семьи с детьми до 17 лет, если доход семьи ниже регионального прожиточного минимума на человека. Размер — 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
С 1 января 2027 года единое пособие и другие выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, планируют проиндексировать на 6,8%. Для семей, которым пособие уже назначено, новое заявление понадобится только после окончания срока назначения (12 месяцев). При продлении пособие пересчитают по новому прожиточному минимуму региона.
Ориентир по федеральному детскому минимуму 19 620 ₽ (расчет): 50% — около 9 810 ₽, 75% — около 14 715 ₽, 100% — около 19 620 ₽ на ребенка в месяц. Реальные суммы зависят от региона, поэтому проверяйте цифры в своем отделении СФР.
Сохраняется требование по доходам работающих членов семьи: не менее 8 МРОТ за расчетный период. В 2026 году это 216 744 ₽. Если МРОТ утвердят в размере 28 935 ₽, порог составит около 231 480 ₽ (расчет).
Декретные выплаты
Минимальное пособие по беременности и родам считают от МРОТ. При МРОТ 28 935 ₽ минимальный средний дневной заработок составит 951,29 ₽, поэтому минимум за 140 дней — около 133 тыс. ₽ (расчет). Максимальный размер, по оценкам изданий, превысит 1,1 млн ₽: на него влияют заработок и предельная база по страховым взносам.
Что проиндексируют с 1 февраля 2027 года
Фиксированные выплаты индексируют по фактической инфляции за 2026 год, которую сейчас прогнозируют на уровне 6,8%. Поэтому их повысят не с 1 января, а с 1 февраля: в январе подводят итоги инфляции за прошлый год.
Материнский капитал. По словам министра труда Антона Котякова, на первого ребенка он составит 778,5 тыс. ₽ (сейчас — 728,9 тыс. ₽), на второго, если на первого не получали, — около 1 028,7 тыс. ₽ (сейчас — 963,2 тыс. ₽). Доплата при рождении второго ребенка вырастет до 250,3 тыс. ₽.
Единовременное пособие при рождении ребенка — 30,4 тыс. ₽.
Страховые пенсии — на 6,8% с 1 февраля и еще на 3,3% с 1 апреля. Средняя пенсия по старости к концу 2027 года, по проекту бюджета, — 29 904 ₽.
Точные суммы утвердят после публикации фактической инфляции.
Единое пособие: новое правило с 1 апреля 2027 года
Если вы ищете «новую выплату с 1 января 2027 года», важно не путать ее с изменением условий. С 1 апреля 2027 года для получения единого пособия иностранцам, принятым в российское гражданство в общем порядке, придется прожить в стране в статусе гражданина не менее пяти лет. Закон подписал президент, а правительство закрепило норму постановлением.
Требование не касается получивших гражданство по рождению, жителей Донбасса и Новороссии, участников программы переселения соотечественников, военнослужащих СВО и членов их семей. Это не новая выплата, а ограничение для части получателей.
Выплаты на детей и матерям с 1 января 2027 года
Ежегодная семейная выплата
Эта мера уже работает: с 2026 года семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ.
Размер — разница между налогом по ставке 13% и налогом по ставке 6% с тех же доходов, то есть около 7% от доходов, с которых уплачен НДФЛ.
Условия: среднедушевой доход семьи не выше 1,5 регионального прожиточного минимума, родитель платит НДФЛ и не имеет долгов по алиментам.
Заявление подают на «Госуслугах», в МФЦ или в Социальный фонд. В 2026 году прием шел с 1 июня до 1 октября и касался доходов за 2025 год. По тем же правилам в 2027 году оформляется выплата за 2026 год.
Ежемесячная выплата из маткапитала
Семьи с небольшим доходом сохраняют право на ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до трех лет. Планируется, что она вырастет на 6,8% вместе с другими выплатами, привязанными к прожиточному минимуму.
Выплаты школьникам с 1 января 2027 года
Федеральной выплаты всем школьникам не существует. В 2026 году об этом напомнила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова: единой федеральной выплаты нет, а обещания «выплат каждому школьнику» часто оказываются уловкой мошенников.
Последняя общая выплата — единовременные 10 000 ₽ на школьника — была в 2021 году. Тогда же Минтруд опроверг слухи о повторных выплатах.
Что предлагалось. 28 августа 2026 года группа депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым внесла законопроект № 1327819-8 он был снят с рассмотрения — подать заявление на эту выплату нельзя..
«Выплата 5 миллионов с 1 января 2027 года»: что это на самом деле
3 августа 2026 года депутат Игорь Ананских («Справедливая Россия — За правду») внес законопроект № 1306271-8. Он предлагал единовременное пособие 5 млн ₽ при рождении второго ребенка с 1 января 2027 года, если оба родителя имеют гражданство РФ не менее 15 лет.
По сообщению юридического блога, 8 сентября 2026 года профильный комитет вернул документ автору: законопроект требует расходов из федерального бюджета, а заключения правительства к нему не было.
Выплата 5 млн ₽ не введена, получить ее нельзя. Любые «оформления» этой выплаты по ссылкам в мессенджерах — признак мошенничества. Для сравнения: по действующим правилам при рождении второго ребенка семья может получить материнский капитал — сейчас 963,2 тыс. ₽, если на первого его не оформляли.
Выплаты медикам с 1 января 2027 года
У медицинских работников действует специальная социальная выплата. Это ежемесячная выплата за счет ФОМС, которую назначает Социальный фонд.
Заявление подавать не нужно: медорганизация передает в СФР реестр работников.
Размер выплаты — от 4,5 тыс. до 50 тыс. ₽ в месяц в зависимости от категории работника и места работы.
В небольших городах и селах (меньше 50 тыс. жителей) максимум — 50 тыс. ₽ для врачей и 30 тыс. ₽ для среднего персонала, в населенных пунктах от 50 до 100 тыс. жителей — 29 тыс. ₽ для врачей и 13 тыс. ₽ для среднего персонала.
Деньги перечисляют в течение 7 рабочих дней после получения реестра.
Подтвержденных данных о новых выплатах медикам или повышении этой выплаты с 1 января 2027 года мы не нашли. Размеры и перечень получателей проверяйте на сайте СФР и у работодателя.
Как не попасться на мошенников
Любую новую федеральную выплату вводит закон или постановление правительства. Если закона нет, «записи» и «оформления» — обман.
Информацию о положенных вам мерах поддержки проверяйте на «Госуслугах», сайте СФР и в приложении СФР.
Не переходите по ссылкам из мессенджеров и не называйте код из СМС, CVV и данные карты.
Не отправляйте деньги за «ускорение» или «регистрацию» выплаты — государственные выплаты ничего подобного не требуют.
Если сомневаетесь, позвоните в отделение СФР по вашему региону.
Частые вопросы
Какие выплаты будут с 1 января 2027 года?
По проекту бюджета с 1 января вырастут на 6,8% единое пособие и другие выплаты, привязанные к прожиточному минимуму. МРОТ составит 28 935 ₽. Маткапитал, пособие при рождении и пенсии проиндексируют с 1 февраля.
Будет ли новая выплата школьникам с 1 января 2027 года?
Нет, такой выплаты нет. Есть законопроект Миронова о ежегодной выплате к 1 сентября, но он не принят.
Будет ли выплата 5 миллионов за второго ребенка?
Нет, пока нет. Законопроект № 1306271-8 возвращен автору, и выплата не введена.
Какая единовременная выплата будет с 1 января 2027 года?
Новой единовременной выплаты не вводится. Единовременное пособие при рождении ребенка планируют повысить до 30,4 тыс. ₽ с 1 февраля.
Что изменится для матерей и семей с детьми?
Единое пособие и ежемесячная выплата из маткапитала вырастут на 6,8%, вырастет минимальное декретное пособие, материнский капитал проиндексируют с 1 февраля. Семейная налоговая выплата сохраняется.
Нужно ли подавать новое заявление на единое пособие из-за индексации?
Нет. Если пособие уже назначено, оно пересчитывается. Новое заявление нужно после окончания срока назначения (12 месяцев).
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