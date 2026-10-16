Выплаты с 1 января 2027 года: что изменится для семей, школьников и медиков

Что изменится с 1 января 2027 года

МРОТ и прожиточный минимум

Эти показатели нужны потому, что от них зависят многие выплаты. Единое пособие считают от регионального прожиточного минимума на ребенка, а минимальное пособие по беременности и родам и по больничным — от МРОТ.

МРОТ вырастет на 6,8% — до 28 935 ₽ в месяц (в 2026 году — 27 093 ₽);

Единое пособие

Единое пособие получают беременные, вставшие на учет в ранние сроки, и семьи с детьми до 17 лет, если доход семьи ниже регионального прожиточного минимума на человека. Размер — 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

С 1 января 2027 года единое пособие и другие выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, планируют проиндексировать на 6,8%. Для семей, которым пособие уже назначено, новое заявление понадобится только после окончания срока назначения (12 месяцев). При продлении пособие пересчитают по новому прожиточному минимуму региона.

Ориентир по федеральному детскому минимуму 19 620 ₽ (расчет): 50% — около 9 810 ₽, 75% — около 14 715 ₽, 100% — около 19 620 ₽ на ребенка в месяц. Реальные суммы зависят от региона, поэтому проверяйте цифры в своем отделении СФР.

Сохраняется требование по доходам работающих членов семьи: не менее 8 МРОТ за расчетный период. В 2026 году это 216 744 ₽. Если МРОТ утвердят в размере 28 935 ₽, порог составит около 231 480 ₽ (расчет).