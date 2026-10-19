Второй аналитик: чем ИИ действительно может помочь бухгалтеру и где кроется главная опасность

Главная ошибка бухгалтера в работе с ИИ: требовать ответ вместо анализа

Бухгалтеры, которые проходили аудит, знают эту механику: редко бывает так, что аудитор задал вопрос, бухгалтер открыл один документ — и ответ готов. Обычно цепочка длинная. Начинаешь с оборотно-сальдовой ведомости, переходишь в карточку счета, поднимаешь договор, ищешь платеж, проверяешь дату первичного документа. Если операция тянется из прошлого периода, приходится буквально восстанавливать хронологию: что происходило тогда и почему в учете она была отражена именно так. А потом все это нужно собрать в одну логичную картину.

В какой-то момент вместо привычного запроса «Как правильно ответить аудитору?» я задала ИИ совсем другой вопрос: «А мы вообще уверены, что собираемся дать правильный ответ?».

С этого началась моя настоящая работа с нейросетями. Вместо того чтобы просить ИИ сразу подготовить красивое пояснение, я стала ставить другую задачу: «Не пиши пока ответ. Сначала разберись, что произошло».

Для анализа я даю необходимый контекст и только те данные, которые допустимо использовать с учетом требований компании к конфиденциальности. На основе этих данных ИИ сопоставляет показатели, прослеживает движение суммы, обращает внимание на необычный остаток, замечает несостыковку или показывает место, где в цепочке не хватает информации.