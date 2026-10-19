Учет компенсаций и промовыплат маркетплейсов в 2026 году: проводки, НДС, признание дохода

НДС: когда начислять

Ключевое правило: компенсация скидки от маркетплейса включается в налоговую базу по НДС.

Основание — подп. 2 п. 1 ст. 162 НК: суммы, иначе связанные с оплатой реализованных товаров, увеличивают базу. Эту позицию последовательно подтверждают Минфин и ФНС (письма от 09.02.2021 № 03‑07‑05/8311, от 16.12.2022 № 03‑07‑11/122611).

Исключение: если скидка компенсируется не деньгами, а баллами (неденежная форма), такие суммы не включаются в базу по НДС (письмо ФНС от 02.09.2026 № СД‑35‑3/11693@).

Как считать НДС в 2026 году. Основная ставка НДС — 22% (п. 3 ст. 164 НК). Если выплата облагается НДС, применяют расчетную ставку 22/122.

Восстановление входного НДС. Норма подп. 6 п. 3 ст. 170 НК о восстановлении НДС применяется к бюджетным субсидиям. Для коммерческих компенсаций маркетплейсов прямого требования о восстановлении нет, но нужно смотреть формулировки договора и назначение выплаты. Если компенсация прямо покрывает затраты с НДС и в документах указано, что она включает НДС, безопаснее проанализировать риск претензий и при необходимости скорректировать вычеты.