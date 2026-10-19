Учет компенсаций и промовыплат маркетплейсов в 2026 году: проводки, НДС, признание дохода

Что считать компенсацией маркетплейса
Термин «субсидия» в отношении выплат маркетплейса лучше не использовать: бюджетные субсидии регулируются отдельными нормами (в т. ч. п. 4.1 ст. 271 НК), а выплаты площадок — это коммерческие возмещения. Для учета важно различать:
Компенсация скидки/недополученного дохода — маркетплейс перечисляет деньги из‑за скидки, которую дал продавец или площадка. Экономически это связано с реализацией товара.
Возмещение расходов — компенсация конкретных затрат продавца (упаковка, логистика, хранение, утилизация).
Оплата за услуги — выплаты за продвижение, спецразмещение и т. п. Это выручка за оказанную услугу.
От этой классификации зависят НДС, проводки и момент признания дохода.
НДС: когда начислять
Ключевое правило: компенсация скидки от маркетплейса включается в налоговую базу по НДС.
Основание — подп. 2 п. 1 ст. 162 НК: суммы, иначе связанные с оплатой реализованных товаров, увеличивают базу. Эту позицию последовательно подтверждают Минфин и ФНС (письма от 09.02.2021 № 03‑07‑05/8311, от 16.12.2022 № 03‑07‑11/122611).
Исключение: если скидка компенсируется не деньгами, а баллами (неденежная форма), такие суммы не включаются в базу по НДС (письмо ФНС от 02.09.2026 № СД‑35‑3/11693@).
Как считать НДС в 2026 году. Основная ставка НДС — 22% (п. 3 ст. 164 НК). Если выплата облагается НДС, применяют расчетную ставку 22/122.
Восстановление входного НДС. Норма подп. 6 п. 3 ст. 170 НК о восстановлении НДС применяется к бюджетным субсидиям. Для коммерческих компенсаций маркетплейсов прямого требования о восстановлении нет, но нужно смотреть формулировки договора и назначение выплаты. Если компенсация прямо покрывает затраты с НДС и в документах указано, что она включает НДС, безопаснее проанализировать риск претензий и при необходимости скорректировать вычеты.
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Признание дохода: налог на прибыль и УСН
Поскольку компенсация маркетплейса — это не бюджетная субсидия, к ней не применяют правила п. 4.1 ст. 271 НК. Порядок признания зависит от экономического содержания:
Налог на прибыль. Компенсация скидки признается внереализационным доходом единовременно на дату зачисления (ст. 250 НК). Если это возмещение расходов — доход отражают по мере признания соответствующих расходов.
УСН. Доход признают по кассовому методу — на дату поступления денег на счет.
Важно для 2026 года: маркетплейсы обязаны передавать в ФНС сведения о полной сумме продажи (до вычета комиссий) и условиях акций. В вашем учете выручка должна отражаться по полной сумме реализации, а компенсация скидки — как отдельный доход. Расхождение между вашим учетом и данными площадки — частая причина требований от налоговой.
Проводки: как отражать операции
Основа для проводок — агентский отчет маркетплейса и закрывающие документы (акт, реестр компенсаций).
Ситуация
Проводка
Комментарий
Поступление компенсации на расчетный счет
Дт 51 — Кт 76 (субсчет «Расчеты с маркетплейсом по компенсациям»)
Фиксируем поступление денег
Признание компенсации скидки как дохода
Дт 76 — Кт 91.1 (прочие доходы)
Единовременно на дату зачисления
Начисление НДС с компенсации скидки
Дт 91.2 — Кт 68 (НДС)
Сумма НДС рассчитывается по расчетной ставке 22/122
Возмещение расходов (признание дохода по мере расходов)
Дт 76 — Кт 91.1
Доход признают по мере списания соответствующих затрат
Возврат компенсации (декомпенсация)
Дт 76 — Кт 91.1 (красное сторно)
Корректируем ранее признанный доход и НДС
Практический совет: используйте отдельный субсчет на 76 счете для компенсаций и ведите аналитику по видам выплат и периодам. Это упростит сверку с отчетами площадки и подготовку пояснений для налоговой.
Примеры с проводками и расчетами
Пример 1. Компенсация скидки деньгами.
Маркетплейс выплатил 15 000 руб. как компенсацию скидки, предоставленной продавцом.
Проводки:
Дт 51 — Кт 76: 15 000 руб. (поступление)
Дт 76 — Кт 91.1: 15 000 руб. (признание внереализационного дохода)
Дт 91.2 — Кт 68 (НДС): 15 000 × 22/122 = 2 704,92 руб. (начисление НДС)
Пример 2. Компенсация за утерю товара.
Маркетплейс выплатил 10 000 руб. за утраченный товар на складе площадки.
Проводки:
Дт 51 — Кт 76: 10 000 руб.
Дт 76 — Кт 91.1: 10 000 руб.
НДС не начисляется, так как это возмещение ущерба, а не сумма, связанная с оплатой товара.
Пример 3. Оплата за продвижение (услуга продавца).
Маркетплейс перечислил 20 000 руб. за участие в рекламной кампании (услуга продавца).
Проводки:
Дт 51 — Кт 76: 20 000 руб.
Дт 76 — Кт 91.1: 20 000 руб.
Дт 91.2 — Кт 68 (НДС): 20 000 × 22/122 = 3 606,56 руб.
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