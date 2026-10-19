Маркировка и прослеживаемость: как адаптировать первичку и регистры учета под изменения 2026 года

Что именно попадает под контроль в 2026 году

В 2026 году перечень маркируемых товаров существенно расширили. Распоряжение Правительства от 27.04.2026 № 956-р добавило в список новые группы: сладости, крупы, мед, бритвы, смартфоны, электронные сигареты и др. Для каждой категории установлены свои сроки ввода обязательной маркировки. Например, для хозяйственных изделий старт — с октября 2026 года.

Параллельно усилили контроль за прослеживаемыми товарами: это касается в первую очередь импорта и партий с РНПТ (регистрационным номером партии товара). Особенно важно учитывать изменения для товаров, ввозимых из ЕАЭС автомобильным транспортом: с 1 октября 2026 года действует новый порядок уведомления.