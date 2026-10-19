Перераспределение расходов между обособленными подразделениями: как учесть и не попасть на налоговые доначисления в 2026 году

Зачем вообще распределять расходы между подразделениями
Если у компании есть обособленные подразделения (ОП), то налог на прибыль по региональной части (ставка 17%) нужно платить по месту нахождения каждого ОП пропорционально его доле прибыли. Эта доля считается по формуле из статьи 288 НК: среднее арифметическое доли трудового показателя (численность или ФОТ) и доли остаточной стоимости основных средств подразделения.
Соответственно, распределение расходов — это не просто «удобно для управленческого учета», а база для расчета налоговой базы по каждому подразделению. Если расходы распределены некорректно, налоговая может пересчитать долю прибыли, доначислить налог, пени и штрафы.
Как закрепить методику в учетной политике
Методика распределения должна быть зафиксирована в учетной политике для целей налогообложения. В ней указывают:
Базу распределения для разных групп расходов: пропорционально выручке, прямым расходам, ФОТ, площади, машино-часам и т.п.
Группы расходов, которые распределяются, и те, что относятся напрямую (прямые расходы).
Периодичность расчетов (ежемесячно, ежеквартально).
Порядок документального оформления: кто формирует расчеты, кто их утверждает, какие формы используются.
Особенности для отдельных случаев: например, как распределять ИТ-услуги, централизованную рекламу, командировки управленцев.
Важно: база распределения должна отражать реальное потребление ресурсов. Например, если подразделение занимает 30% площади офиса, а вы распределяете аренду пропорционально ФОТ, это может быть признано экономически необоснованным.
Практические варианты баз распределения
На практике используют разные базы в зависимости от характера расходов:
Аренда, коммунальные услуги, охрана, уборка — пропорционально занимаемой площади или количеству рабочих мест.
ИТ-услуги, лицензии, телефония — по количеству пользователей/рабочих мест или по доле выручки/ФОТ.
Реклама и маркетинг — если кампания целевая под конкретный регион/ОП, то относят напрямую; если общая — распределяют по выручке или по количеству точек продаж.
Управленческие расходы (администрация, бухгалтерия, кадры) — по ФОТ или численности подразделений.
Транспорт и логистика — по машино-часам, пробегу, количеству рейсов или по объему отгрузок.
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Для наглядности можно использовать таблицу:
Вид расхода
Рекомендуемая база распределения
Что подтвердить документами
Аренда офиса
Площадь подразделения
План БТИ, договор аренды, акт распределения площадей
ИТ-поддержка
Количество пользователей
Реестр пользователей, акты оказанных услуг
Реклама
Выручка подразделения
Отчеты по продажам, медиаплан, акты размещения
Управленческие расходы
ФОТ подразделения
Расчетные ведомости, штатное расписание
Учет в бухгалтерии и автоматизация
В бухгалтерском учете распределение оформляют проводками с аналитикой по подразделениям. Например:
Дебет 25 (или 26) Кредит 60 — учтены общехозяйственные расходы.
Дебет 20 (по подразделениям) Кредит 25/26 — распределены расходы по подразделениям согласно методике.
В типовых конфигурациях 1С распределение настраивают через статьи затрат и правила распределения. Важно, чтобы настройки соответствовали учетной политике: если в политике написано «пропорционально выручке», а в программе стоит «пропорционально ФОТ», это будет расхождение, которое налоговая легко заметит.
Налоговые риски и изменения 2026 года
В 2026 году Минфин и ФНС усилили акцент на фактическом потреблении ресурсов и документальном подтверждении:
Экономическое обоснование базы. Если база не отражает реальное потребление, налоговая вправе пересчитать. Например, распределение аренды по численности при разной площади подразделений — частый повод для претензий.
Фактическое использование ОС. Минфин разъяснил, что долю прибыли (и, соответственно, расходы) нужно считать там, где основное средство фактически используется, а не там, где оно числится. Это критично для мобильного оборудования, транспорта, временных площадок.
Точность расчетов доли прибыли. В приложении 5 к листу 02 декларации по налогу на прибыль доля прибыли считается как среднее арифметическое двух долей. Округление менее чем до 11 знаков после запятой может привести к ошибкам контрольных соотношений и требованиям от ФНС.
Согласованность данных. Разные базы распределения в бухгалтерском и налоговом учете, а также между подразделениями — сигнал для проверки. Если базы отличаются, это нужно обосновать и задокументировать.
Уведомления об ответственном подразделении. Если в одном субъекте РФ несколько ОП и компания платит налог через одно ответственное подразделение, важно вовремя подавать уведомления в ИФНС. Просрочка может привести к путанице в зачетах и начислениях.
Примеры спорных ситуаций и как их избежать
Пример 1. Распределение ИТ‑услуг.
Компания распределяет расходы на ИТ‑поддержку пропорционально ФОТ. При этом подразделение А занимает 70% площади и имеет 80% рабочих мест, но ФОТ у него только 40%. Налоговая может посчитать базу необоснованной. Решение: использовать долю пользователей или долю рабочих мест и зафиксировать это в учетной политике.
Пример 2. Командировки управленцев.
Директор и финансовый директор ездят по всем подразделениям. Расходы на командировки можно распределить пропорционально выручке подразделений или по количеству дней пребывания. Важно вести журнал командировок и фиксировать, в каком подразделении и сколько дней работал сотрудник.
Пример 3. Реклама на всю сеть.
Если реклама продвигает бренд в целом, ее распределяют по выручке подразделений. Если кампания целевая (например, открытие магазина в конкретном городе), расходы относят напрямую на это подразделение. Подтверждением служат медиапланы, отчеты по охватам и KPI.
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