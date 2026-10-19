Перераспределение расходов между обособленными подразделениями: как учесть и не попасть на налоговые доначисления в 2026 году

Зачем вообще распределять расходы между подразделениями

Если у компании есть обособленные подразделения (ОП), то налог на прибыль по региональной части (ставка 17%) нужно платить по месту нахождения каждого ОП пропорционально его доле прибыли. Эта доля считается по формуле из статьи 288 НК: среднее арифметическое доли трудового показателя (численность или ФОТ) и доли остаточной стоимости основных средств подразделения.

Соответственно, распределение расходов — это не просто «удобно для управленческого учета», а база для расчета налоговой базы по каждому подразделению. Если расходы распределены некорректно, налоговая может пересчитать долю прибыли, доначислить налог, пени и штрафы.