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Трудовые отношения
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Может ли директор в отпуске за свой счет устроиться в другую организацию

Может ли директор в отпуске за свой счет устроиться в другую организацию

Директор ООО в отпуске за свой счет собирается устроиться в другую организацию на неполное рабочее время. Рассказываем, как оформить такую работу.

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Как оформить совместительство

Директор вправе устроиться на работу в другую организацию, если по основному месту работы он в отпуске за свой счет. Однако такая работа будет оформлена как внешнее совместительство. Согласно ст. 284 ТК совместитель не может быть трудоустроен на полную ставку, он вправе работать:

  1. Не более 4 часов в день — в обычные рабочие дни по совместительству.

  2. Не более половины месячной нормы рабочего времени за учетный период (месяц и т.п.). 

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Может ли директор работать в двух организациях на полной ставке

Если директор собирается работать на полной ставке, то можно провести увольнение и на следующий день оформить его на основном месте работы в другой организации и оформить внешнее совместительство в текущем ООО.

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