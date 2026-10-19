Может ли директор в отпуске за свой счет устроиться в другую организацию

Может ли директор работать в двух организациях на полной ставке

Если директор собирается работать на полной ставке, то можно провести увольнение и на следующий день оформить его на основном месте работы в другой организации и оформить внешнее совместительство в текущем ООО.

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