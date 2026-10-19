Может ли директор в отпуске за свой счет устроиться в другую организацию

Как оформить совместительство
Директор вправе устроиться на работу в другую организацию, если по основному месту работы он в отпуске за свой счет. Однако такая работа будет оформлена как внешнее совместительство. Согласно ст. 284 ТК совместитель не может быть трудоустроен на полную ставку, он вправе работать:
Не более 4 часов в день — в обычные рабочие дни по совместительству.
Не более половины месячной нормы рабочего времени за учетный период (месяц и т.п.).
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Может ли директор работать в двух организациях на полной ставке
Если директор собирается работать на полной ставке, то можно провести увольнение и на следующий день оформить его на основном месте работы в другой организации и оформить внешнее совместительство в текущем ООО.
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