Отходы как сырье: когда промышленности выгодно возвращать материалы в производство

Когда возврат материала оправдан
Прежде всего необходимо смотреть на три вещи: сколько отходов образуется, насколько постоянен их состав и где предприятие будет использовать полученный материал. Если он действительно заменит покупное сырье, появляется основа для расчета экономии.
Сравнивать только стоимость переработки и вывоза недостаточно. Нужно понять, сколько предприятие будет тратить на закупки и обращение с отходами при каждом варианте. Собственная переработка экономически оправдана, когда экономия покрывает текущие затраты на ее работу и позволяет вернуть первоначальные вложения за приемлемый для предприятия срок.
Например, отработанный раствор после травления стали соляной кислотой можно направить на регенерацию. Полученная кислота возвращается в процесс, и потребность в свежем реагенте сокращается. Но установка расходует энергию, требует обслуживания, а при термической регенерации – еще и очистки отходящих газов. Выгода зависит от того, сколько кислоты нужного качества удастся вернуть и во сколько обойдется ее получение.
При регулярном образовании отходов и постоянном использовании восстановленного сырья собственное оборудование может быть оправданно. При небольших или нерегулярных объемах оно рискует простаивать. Тогда стоит рассмотреть работу со специализированным переработчиком.
Еще до выбора оборудования полезно проверить, можно ли сократить образование самих отходов, например, за счет более точного раскроя или снижения брака. После этого станет понятнее, какой объем действительно предстоит перерабатывать.
Какие расходы необходимо учесть
На конкретном предприятии нужно разобрать весь путь материала: кто будет его собирать, где разместят, потребуется ли сортировка, как организуют перевозку и подготовку, где проверят качество.
Допустим, отходы необходимо промыть и высушить. Тогда предприятие оплачивает воду, энергию и очистку стоков. Если после очистки остается осадок, расходы на обращение с ним тоже относятся к переработке. Все это должно попасть в расчет, даже если часть операций выполняет другой участок.
До запуска потребуются испытания материала, проектирование, покупка и монтаж оборудования, подготовка площадки и подключение коммуникаций. Во время эксплуатации учитывают расходы на энергию, воду, реагенты, оплату труда персонала, лабораторные анализы, обслуживание и ремонт. Отдельно учитывают необходимые затраты на накопление и хранение материала, документацию и безопасные условия работы.
Некоторые последствия можно оценить только при испытаниях полученного сырья в основном производстве. Например, для сохранения качества продукции может потребоваться снизить скорость линии. Тогда за то же время предприятие выпустит меньше изделий. Если увеличится брак, появятся дополнительные потери. Экономию на закупках нужно сопоставить и с этими изменениями.
Наконец, предприятие может уже продавать свои отходы. Если часть из них направят на собственную переработку, выручку от продажи этого объема оно больше не получит. Это тоже влияет на выбор решения.
Вторичное сырье не всегда дешевле
Низкая стоимость исходных отходов еще не означает, что полученное из них сырье обойдется дешевле покупного. Иногда основные расходы приходятся на удаление примесей и получение нужных свойств.
Для покупателя расчет продолжается и после приобретения сырья. Один материал можно сразу подавать в производство, другой сначала придется высушить или очистить. Часть экономии на закупке уйдет на эти операции.
Даже цены за тонну нельзя сравнивать без учета состава. В двух растворах может быть разная концентрация нужного вещества. Чтобы внести в процесс одинаковое его количество, одного раствора потребуется больше. С влажными твердыми материалами похожая ситуация: часть оплаченной и перевезенной массы приходится на воду.
Важно сравнить, сколько стоит выпустить один и тот же объем продукции с одинаковыми требованиями к качеству. Вторичное сырье вполне может этим требованиям соответствовать, но его экономическое преимущество нужно подтвердить.
При этом цены меняются под влиянием спроса, предложения, стоимости доставки и первичного сырья. Разницу, которая есть сегодня, нельзя автоматически переносить на весь срок работы установки.
Как оценить окупаемость проекта
Сначала определяют, сколько отходов есть, сколько пригодного материала получится после переработки и какой объем покупного сырья он заменит. Эти три количества могут существенно различаться.
Часть исходной массы приходится на влагу и примеси. Кроме того, при переработке не всегда удается извлечь весь полезный компонент. Полученный материал должен подходить производству по качеству, а объем его использования зависит от потребности предприятия. Расчет должен опираться на испытания и понятный план использования сырья.
Затем объемы переводят в деньги: считают экономию на закупках, сокращение расходов на обращение с отходами и возможную выручку от продажи полученного продукта. Из этой суммы вычитают новые затраты и доходы, от которых предприятие откажется. Одну и ту же партию нельзя одновременно учитывать как проданную продукцию и как сырье для собственного использования. Варианты сравнивают при сопоставимых объемах выпуска и качестве продукции.
Для первой оценки первоначальные вложения можно разделить на годовой денежный эффект, если он положительный и примерно одинаковый из года в год. Так получают простой срок окупаемости.
Для инвестиционного решения нужен расчет по годам. Вначале установка может работать с неполной загрузкой, позднее потребуются ремонты или замена оборудования. Учитывают налоги, средства на текущую работу и запасы материалов. Также оценивают чистый дисконтированный доход – приводят будущие поступления и расходы к моменту оценки, чтобы сопоставить их с вложениями.
Из производственных показателей важны выход материала нужного качества, фактическое замещение покупного сырья, загрузка установки и расход ресурсов на единицу продукта. Отдельно стоит проверить, сохранится ли выгода, если отходов будет меньше, энергия подорожает или первичное сырье станет дешевле.
Какие отходы легче вернуть в производство
Обычно проще работать с однородными материалами известного состава, которые собирают отдельно. Хороший пример – чистая металлическая обрезь определенной марки. Если она подходит для конкретной плавки, подготовка может ограничиваться сравнительно небольшим числом операций. Но при загрязнении маслами или смешивании разных сплавов условия использования меняются.
С пластиком ситуация похожая. Чистые обрезки одного вида термопласта переработать проще, чем смесь разных полимеров. При этом нужно проверить, какие свойства материал сохраняет после переработки и для каких изделий его можно использовать.
Со шламами и многокомпонентными отходами вопросов больше. Даже если в осадке есть ценный металл, сначала определяют его содержание, химическую форму и примеси. Затем выбирают способ извлечения, оценивают получаемый продукт и то, что останется после переработки. Само наличие полезного компонента еще не означает, что его извлечение будет простым или выгодным.
Есть и сложные процессы, которые позволяют возвращать востребованные реагенты, например регенерацию кислот и растворителей. Их экономический результат зависит от состава исходного потока, объема, затрат на переработку и требований к восстановленному реагенту.
Стоит начать с того, как отходы образуются и накапливаются. Если подходящие материалы сразу собирать отдельно и не загрязнять, дальнейшая подготовка может оказаться проще. А покупать оборудование целесообразно после того, как понятны состав сырья, технология его переработки и место использования полученного продукта.