Как учитывать амортизацию и обесценение после модернизации: разбор по ФСБУ

Что происходит с активом после модернизации

Модернизация — это не «ремонт ради исправности», а улучшение характеристик: рост мощности, срока службы, качества выпуска. По ФСБУ 26/2020 такие затраты — капитальные вложения. Их не списывают в расходы, а капитализируют: увеличивают первоначальную стоимость основного средства.

Дальше по ФСБУ 6/2020 нужно пересмотреть элементы амортизации:

Срок полезного использования (СПИ) — может увеличиться (если ресурс вырос) или сократиться (если режим эксплуатации стал жестче).

Ликвидационная стоимость — если прогноз по остаточной выручке от выбытия изменился.

Способ начисления амортизации — если изменилось распределение экономических выгод (например, актив стал работать в 2 смены).

Изменения применяют перспективно: прошлые периоды не пересчитывают, новые параметры действуют с даты завершения модернизации.