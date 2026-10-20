Как учитывать амортизацию и обесценение после модернизации: разбор по ФСБУ

Нормативная база
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (приказ Минфина от 17.09.2020 № 204н) — отвечает за учет самого актива и начисление амортизации.
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (тот же приказ № 204н, редакция от 30.05.2022 № 87н) — регулирует, как учитывать затраты на модернизацию.
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» — применяется для проверки на обесценение (п. 38 ФСБУ 6/2020).
Что происходит с активом после модернизации
Модернизация — это не «ремонт ради исправности», а улучшение характеристик: рост мощности, срока службы, качества выпуска. По ФСБУ 26/2020 такие затраты — капитальные вложения. Их не списывают в расходы, а капитализируют: увеличивают первоначальную стоимость основного средства.
Дальше по ФСБУ 6/2020 нужно пересмотреть элементы амортизации:
Срок полезного использования (СПИ) — может увеличиться (если ресурс вырос) или сократиться (если режим эксплуатации стал жестче).
Ликвидационная стоимость — если прогноз по остаточной выручке от выбытия изменился.
Способ начисления амортизации — если изменилось распределение экономических выгод (например, актив стал работать в 2 смены).
Изменения применяют перспективно: прошлые периоды не пересчитывают, новые параметры действуют с даты завершения модернизации.
Важно: даже если объект был полностью самортизирован, затраты на модернизацию увеличивают его стоимость. Нужно установить новый СПИ и возобновить начисление амортизации.
Изменения 2026 года: на что обратить внимание
С 2026 года действует новое правило: амортизацию начисляют с даты признания объекта в учете (с даты ввода в эксплуатацию), а не с 1-го числа следующего месяца. Это критично при модернизации, завершенной в конце месяца: точка отсчета для новых параметров амортизации — конкретная дата, а не «первый день месяца».
Обесценение: когда и как проверять
После модернизации нужно оценить, не обесценился ли актив. Признаки обесценения по IAS 36:
резкое падение рыночной стоимости;
существенные изменения в технологии или в режиме эксплуатации;
физический износ, порча, длительный простой;
изменение юридического статуса (например, запрет на использование).
Если возмещаемая сумма (справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие либо ценность использования) ниже балансовой стоимости — признается убыток от обесценения и создается резерв.
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Примеры с проводками и расчетами
Пример 1: Увеличение срока полезного использования
Ситуация: Компания модернизировала производственный станок. До модернизации его балансовая стоимость составляла 1 200 000 руб., накопленная амортизация — 560 000 руб. (остаточная — 640 000 руб.). Затраты на модернизацию — 491 000 руб. Техническая служба заключила, что после работ ожидаемый оставшийся срок использования увеличился с 32 до 40 месяцев.
Что делаем:
Сначала начисляем амортизацию за месяц завершения модернизации (май) по старой норме — 20 000 руб. Накопленная амортизация становится 580 000 руб., балансовая стоимость до капитализации — 620 000 руб..
Затем увеличиваем балансовую стоимость на сумму капвложений: 620 000 + 491 000 = 1 111 000 руб.
Пересматриваем элементы амортизации: новый оставшийся СПИ — 40 месяцев. Ликвидационную стоимость и способ начисления (линейный) оставляем прежними, так как в условии нет указаний на их изменение.
С месяца, следующего за месяцем завершения работ (июнь), начисляем амортизацию исходя из новой балансовой стоимости и нового СПИ: 1 111 000 руб. / 40 мес. = 27 775 руб. в месяц.
Нюанс: Важно не забыть, что амортизация в месяце самой модернизации не приостанавливается (п. 30 ФСБУ 6/2020).
Пример 2: Полностью самортизированный объект
Ситуация: Компьютер полностью самортизирован: первоначальная стоимость — 120 000 руб., СПИ — 36 месяцев, срок фактического использования — 36 месяцев, накопленная амортизация — 120 000 руб. Затраты на модернизацию — 60 000 руб. Комиссия решила, что после работ компьютер будет пригоден к эксплуатации еще 15 месяцев, ликвидационная стоимость — 0 руб..
Что делаем:
Поскольку объект был полностью самортизирован, затраты на модернизацию увеличивают его первоначальную стоимость. Новая балансовая стоимость: 120 000 + 60 000 = 180 000 руб.
Устанавливаем новый СПИ — 15 месяцев.
С месяца, следующего за месяцем завершения модернизации, начинаем начислять амортизацию: 180 000 руб. / 15 мес. = 12 000 руб. в месяц.
Нюанс: Ключевой момент здесь — даже при нулевой остаточной стоимости модернизация «воскрешает» актив в учете: появляется новая балансовая стоимость и новый срок, по которому идет погашение.
Пример 3: Изменение способа амортизации
Ситуация: Компания использовала линейный способ. После модернизации характер использования изменился: теперь актив генерирует выгоды неравномерно (например, из-за сезонности заказов). Комиссия решила перейти на способ начисления амортизации пропорционально объему продукции.
Что делаем:
Пересматриваем элемент амортизации — способ начисления.
Рассчитываем амортизацию исходя из новой оценки распределения экономических выгод. Например, если ожидаемый общий объем выпуска за оставшийся СПИ — 10 000 единиц, а в первый месяц после пересмотра планируется выпуск 1 000 единиц, то доля амортизации будет 1/10 от балансовой стоимости.
Применяем новый способ перспективно — с месяца, следующего за месяцем принятия решения.
Нюанс: Менять способ нужно только если действительно изменилось распределение выгод. Если характер использования не поменялся кардинально, сохранение прежнего способа будет обоснованнее.
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