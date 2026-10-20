Валютные расчеты и курсовые разницы: правила 2026–2027

Главное правило: в бухучете — каждый месяц, в налогах — при погашении
В 2026–2027 годах для налога на прибыль работает временный спецрежим: по требованиям и обязательствам в валюте (кроме авансов) курсовые разницы учитывают не на конец месяца, а в момент погашения — полного или частичного.
Это не значит, что переоценку вообще не делают. В бухгалтерском учете по ПБУ 3/2006 вы по-прежнему считаете курсовые разницы на дату операции и на конец каждого месяца. А вот в налоговом учете накопленную разницу берут в доходы или расходы только тогда, когда реально гасят долг.
Из‑за этого появляются временные разницы между бухучетом и налогами. Их обязательно нужно отражать по ПБУ 18/02 — иначе отчетность будет некорректной.
Где спецрежим не работает: три исключения, которые нельзя пропустить
Есть категории, где отложенный порядок не применяется. Если их не выделить отдельно, легко ошибиться в налоговой базе.
Валюта на счете и в кассе. По деньгам в валюте курсовые разницы признают ежемесячно — на дату движения и на последнее число месяца.
Операции купли‑продажи валюты. Если курс сделки отличается от курса ЦБ, разницу фиксируют единовременно на дату перехода права собственности.
Авансы. Для авансов действуют общие правила: здесь отложенного признания нет.
Совет: сразу заведите отдельные субсчета или аналитику в учетной системе — так проще не смешивать операции.
Ценные бумаги в валюте: новые правила с 2027 года
С 2027 года для валютных ценных бумаг (например, облигаций) ввели отдельный подход:
Ежемесячную переоценку по таким бумагам в налоговом учете не делают, если срок предъявления еще не наступил.
Пересчет делают только при выбытии (продаже, погашении) или прекращении требования.
Доходы от реализации пересчитывают по курсу на дату получения дохода (п. 3 ст. 271 НК), а не на дату перехода права собственности.
На практике это упрощает отчетность: курсовые разницы формируются только в момент реального события, а не «капают» каждый месяц.
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Примеры: как это выглядит в реальной работе
Пример 1. Валютный заем при росте курса
Компания взяла заем в долларах. Курс растет, долг в рублях увеличивается.
Бухучет: каждый месяц признается прочий расход по ПБУ 3/2006.
Налоговый учет: до погашения разницы в расходах нет.
При частичном погашении: в расходы попадает часть накопленной разницы — пропорционально погашенной сумме.
При полном погашении: вся накопленная разница признается единовременно.
Пример 2. Оплата иностранному поставщику через 90 дней
Цена в евро, оплата с отсрочкой. Курс колеблется.
Пока долг не погашен, в налоговом учете разницы не учитывают.
В день оплаты компания пересчитывает остаток долга по курсу ЦБ и отражает всю накопленную разницу в доходах или расходах.
Такой подход делает налоговую базу менее «скачущей» и удобнее для планирования.
Пример 3. Валютная облигация до погашения
Срок погашения еще не наступил, бумага лежит в портфеле.
В налоговом учете ежемесячных разниц нет.
При погашении или продаже разницу считают по курсу на дату получения дохода и отражают единовременно.
Как быстро настроить учет: чек‑лист
Чтобы не допускать ошибок и быть готовыми к проверкам, сделайте так:
Разделите категории. Отдельно ведите: валюту на счете, авансы, займы, расчеты с поставщиками, ценные бумаги. У каждой — свои правила.
Ведите аналитику по каждому долгу. Фиксируйте даты возникновения, частичных оплат и финальных расчетов. Это нужно, чтобы правильно распределять накопленные разницы.
Контролируйте временные разницы. Регулярно считайте отложенные налоговые активы и обязательства по ПБУ 18/02 и отражайте их в отчетности.
Проверяйте курсы и документы. Все расчеты должны опираться на официальные курсы ЦБ РФ и подтверждаться первичкой.
Обновите учетную политику. Пропишите, как именно вы применяете спецрежим и как разделяете категории операций.
Что будет после 2027 года
Спецрежим действует до конца 2027 года. Дальше ожидается возврат к ежемесячному признанию курсовых разниц в налоговом учете. Чтобы переход прошел гладко, заранее проверьте настройки учетной системы, обновите шаблоны проводок и подготовьте памятку для сотрудников.
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