Валютные расчеты и курсовые разницы: правила 2026–2027

Главное правило: в бухучете — каждый месяц, в налогах — при погашении

В 2026–2027 годах для налога на прибыль работает временный спецрежим: по требованиям и обязательствам в валюте (кроме авансов) курсовые разницы учитывают не на конец месяца, а в момент погашения — полного или частичного.

Это не значит, что переоценку вообще не делают. В бухгалтерском учете по ПБУ 3/2006 вы по-прежнему считаете курсовые разницы на дату операции и на конец каждого месяца. А вот в налоговом учете накопленную разницу берут в доходы или расходы только тогда, когда реально гасят долг.

Из‑за этого появляются временные разницы между бухучетом и налогами. Их обязательно нужно отражать по ПБУ 18/02 — иначе отчетность будет некорректной.