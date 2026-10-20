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Налог на прибыль
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Валютные расчеты и курсовые разницы: правила 2026–2027

Валютные расчеты и курсовые разницы: правила 2026–2027

До конца 2027 года действует особый налоговый порядок: курсовые разницы по валютным долгам признают не каждый месяц, а при погашении.

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Главное правило: в бухучете — каждый месяц, в налогах — при погашении

В 2026–2027 годах для налога на прибыль работает временный спецрежим: по требованиям и обязательствам в валюте (кроме авансов) курсовые разницы учитывают не на конец месяца, а в момент погашения — полного или частичного.

Это не значит, что переоценку вообще не делают. В бухгалтерском учете по ПБУ 3/2006 вы по-прежнему считаете курсовые разницы на дату операции и на конец каждого месяца. А вот в налоговом учете накопленную разницу берут в доходы или расходы только тогда, когда реально гасят долг.

Из‑за этого появляются временные разницы между бухучетом и налогами. Их обязательно нужно отражать по ПБУ 18/02 — иначе отчетность будет некорректной.

Где спецрежим не работает: три исключения, которые нельзя пропустить

Есть категории, где отложенный порядок не применяется. Если их не выделить отдельно, легко ошибиться в налоговой базе.

  • Валюта на счете и в кассе. По деньгам в валюте курсовые разницы признают ежемесячно — на дату движения и на последнее число месяца.

  • Операции купли‑продажи валюты. Если курс сделки отличается от курса ЦБ, разницу фиксируют единовременно на дату перехода права собственности.

  • Авансы. Для авансов действуют общие правила: здесь отложенного признания нет.

Совет: сразу заведите отдельные субсчета или аналитику в учетной системе — так проще не смешивать операции.

Ценные бумаги в валюте: новые правила с 2027 года

С 2027 года для валютных ценных бумаг (например, облигаций) ввели отдельный подход:

  • Ежемесячную переоценку по таким бумагам в налоговом учете не делают, если срок предъявления еще не наступил.

  • Пересчет делают только при выбытии (продаже, погашении) или прекращении требования.

  • Доходы от реализации пересчитывают по курсу на дату получения дохода (п. 3 ст. 271 НК), а не на дату перехода права собственности.

На практике это упрощает отчетность: курсовые разницы формируются только в момент реального события, а не «капают» каждый месяц.

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Примеры: как это выглядит в реальной работе

Пример 1. Валютный заем при росте курса

Компания взяла заем в долларах. Курс растет, долг в рублях увеличивается.

  • Бухучет: каждый месяц признается прочий расход по ПБУ 3/2006.

  • Налоговый учет: до погашения разницы в расходах нет.

  • При частичном погашении: в расходы попадает часть накопленной разницы — пропорционально погашенной сумме.

  • При полном погашении: вся накопленная разница признается единовременно.

Пример 2. Оплата иностранному поставщику через 90 дней

Цена в евро, оплата с отсрочкой. Курс колеблется.

  • Пока долг не погашен, в налоговом учете разницы не учитывают.

  • В день оплаты компания пересчитывает остаток долга по курсу ЦБ и отражает всю накопленную разницу в доходах или расходах.

Такой подход делает налоговую базу менее «скачущей» и удобнее для планирования.

Пример 3. Валютная облигация до погашения

Срок погашения еще не наступил, бумага лежит в портфеле.

  • В налоговом учете ежемесячных разниц нет.

  • При погашении или продаже разницу считают по курсу на дату получения дохода и отражают единовременно.

Как быстро настроить учет: чек‑лист

Чтобы не допускать ошибок и быть готовыми к проверкам, сделайте так:

  1. Разделите категории. Отдельно ведите: валюту на счете, авансы, займы, расчеты с поставщиками, ценные бумаги. У каждой — свои правила.

  2. Ведите аналитику по каждому долгу. Фиксируйте даты возникновения, частичных оплат и финальных расчетов. Это нужно, чтобы правильно распределять накопленные разницы.

  3. Контролируйте временные разницы. Регулярно считайте отложенные налоговые активы и обязательства по ПБУ 18/02 и отражайте их в отчетности.

  4. Проверяйте курсы и документы. Все расчеты должны опираться на официальные курсы ЦБ РФ и подтверждаться первичкой.

  5. Обновите учетную политику. Пропишите, как именно вы применяете спецрежим и как разделяете категории операций.

Что будет после 2027 года

Спецрежим действует до конца 2027 года. Дальше ожидается возврат к ежемесячному признанию курсовых разниц в налоговом учете. Чтобы переход прошел гладко, заранее проверьте настройки учетной системы, обновите шаблоны проводок и подготовьте памятку для сотрудников.

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