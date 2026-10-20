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Бухгалтерский учет
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Как грамотно создать резерв по сомнительным долгам в 2026 году

Как грамотно создать резерв по сомнительным долгам в 2026 году

Резерв по сомнительным долгам — это способ заранее учесть вероятные потери от неплатежей и корректно отразить их в налоговом учете. С 2026 года правила стали детальнее: появилась возможность включать в резерв подтвержденные судом санкции, но при этом усилились требования к доказательствам и расчетам.

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Что нового в 2026 году

Главное обновление — в ст. 266 НК (в редакции закона № 425‑ФЗ) закрепили право включать в резерв суммы штрафных санкций, если есть вступившее в силу решение суда. Однако норма работает с важными оговорками. Минфин в письме от 30.06.2026 № 03‑03‑06/3/56177 четко обозначил: санкции по договорам займа и кредита в налоговый резерв не попадают.

Еще одно значимое изменение — при расчете лимита резерва (не более 10 % от выручки) теперь учитывают и суммы санкций, которые вы вправе включить. Это значит, что лимит «съедается» и основным долгом, и санкциями, поэтому планировать резерв нужно с учетом обеих составляющих.

Практический алгоритм: как создать резерв шаг за шагом

Шаг 1. Закрепите подход в учетной политике.

Создание резерва — добровольное решение. Если компания хочет его применять, это фиксируют в учетной политике до начала налогового периода. Пропишите периодичность расчетов, форму расчета резерва, перечень подтверждающих документов и порядок инвентаризации.

Шаг 2. Проведите инвентаризацию дебиторки.

Инвентаризация обязательна на последнее число отчетного (налогового) периода. Ее оформляют актом — можно использовать форму ИНВ‑17 либо собственный бланк, утвержденный в учетной политике. В акте удобно сразу группировать долги по срокам просрочки: до 45 дней, от 46 до 90 дней, свыше 90 дней.

Шаг 3. Отберите долги, отвечающие критериям сомнительности.

По п. 1 ст. 266 НК долг признают сомнительным только при одновременном выполнении трех условий:

  • долг возник из реализации товаров, работ или услуг;

  • он не погашен в срок, установленный договором;

  • отсутствует обеспечение (залог, поручительство, банковская гарантия).

Если хотя бы одно условие не выполняется, долг в резерв не включают. Например, задолженность по авансу, который контрагент не вернул, не считается сомнительной по смыслу ст. 266 НК.

Шаг 4. Рассчитайте долю включения по длительности просрочки.

Согласно п. 4 ст. 266 НК, доля зависит от срока:

  • просрочка до 45 календарных дней — 0 %;

  • просрочка от 46 до 90 календарных дней (включительно) — 50 %;

  • просрочка свыше 90 календарных дней — 100 %.

Срок просрочки считают от даты, когда платеж должен был поступить по договору.

Шаг 5. Отдельно проработайте санкции.

Если есть вступившее в силу судебное решение по пеням и штрафам, проверьте три условия:

  1. Основной долг по этому договору уже признан сомнительным.

  2. Санкции начислены по обязательству, связанному с реализацией ТРУ.

  3. Решение суда вступило в законную силу.

При соблюдении условий санкции включают в резерв по тем же процентным правилам, что и основной долг. При этом срок просрочки по санкциям считают отдельно — с даты, когда обязанность по их уплате стала определенной (чаще всего это день вступления решения суда в силу).

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Шаг 6. Учитывайте встречную задолженность.

Если у компании есть долг перед тем же контрагентом, сомнительным признают только разницу — ту часть дебиторки, которая превышает кредиторку. Это следует из экономического смысла признания сомнительных долгов и подтверждается судебной практикой. Для подтверждения храните акты сверки и оборотно‑сальдовые ведомости.

Шаг 7. Соблюдайте лимит в 10 % выручки.

Итоговая сумма резерва не может превышать 10 % выручки от реализации (ст. 249 НК). При расчете по отчетным периодам берут наибольшую из двух величин: 10 % от выручки за предыдущий налоговый период или 10 % от выручки текущего отчетного периода. В лимит включают и суммы санкций, допущенные к резерву.

Шаг 8. Корректируйте резерв на каждую отчетную дату.

Сравнивайте вновь рассчитанную сумму резерва с остатком (предыдущий резерв минус списанные безнадежные долги). Если новая сумма меньше — разницу включите во внереализационные доходы. Если больше — доначислите во внереализационные расходы.

Какие документы собрать, чтобы подтвердить резерв

Налоговая проверяет не только расчет, но и доказательства. Подготовьте комплект:

  • Договоры, накладные, акты выполненных работ — подтверждают, что долг возник из реализации ТРУ.

  • Акт инвентаризации расчетов — фиксирует состояние дебиторки на отчетную дату.

  • Акты сверки, письма, претензии, переписка — доказывают просрочку и отсутствие погашения.

  • Вступившие в силу судебные решения — обязательны для включения санкций в резерв.

  • Расчет резерва — отдельный регистр с разбивкой по срокам просрочки, суммам основного долга и санкций, учетом встречной кредиторки и лимита.

  • Документы по встречной задолженности (акт сверки, оборотно‑сальдовая ведомость) — если она есть.

Документы храните не менее 4 лет — таков срок давности для налоговых проверок.

Пример с расчетом и лимитом

Компания отгрузила товар на 500 000 руб. Покупатель не оплатил в срок. На отчетную дату просрочка — более 90 дней, обеспечения нет, встречной кредиторки нет. В резерв включается 100 % основного долга — 500 000 руб.

Позже суд подтвердил пени в размере 45 000 руб. Решение вступило в силу, основной долг уже признан сомнительным, санкции связаны с реализацией товара. Просрочка по санкциям на дату вступления решения в силу — более 90 дней. Значит, пени тоже включаются на 100 %.

Итого до лимита: 500 000 + 45 000 = 545 000 руб.
Выручка компании за период — 4 800 000 руб., 10 % — это 480 000 руб. Резерв не может превышать этот лимит, поэтому в расходы принимается 480 000 руб., а остаток (65 000 руб.) будет учтен при следующем расчете либо скорректирован.

Нормативная база

Важные нюансы, которые часто упускают

  • Резерв — это инструмент налогового учета, он не обязателен. Если компания решает его не формировать, это нормально: убытки от безнадежных долгов списывают по факту, когда долг признают безнадежным.

  • Санкции попадают в резерв только при наличии вступившего в силу судебного решения. Претензии, акты сверки или внутренние расчеты не дают права на их включение.

  • Лимит в 10 % применяется к итоговой сумме резерва, включая санкции. Поэтому при планировании важно заранее оценить, уложитесь ли в лимит.

Такой подход позволяет сформировать резерв прозрачно, собрать полный комплект доказательств и уверенно пройти проверку.

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Комментарии
2
  • АА
    Александр Апонасенко
    Юрист

    Елена, спасибо, очень наглядный алгоритм! Особенно ценно про санкции по решению суда: о новой редакции ст. 266 НК многие ещё не знают. Добавлю со стороны юриста, что происходит с долгом дальше. Когда решение вступило в силу и выдан исполнительный лист, со списанием торопиться не стоит. Безнадёжным долг становится по постановлению пристава об окончании исполнительного производства по п. 3 или 4 ч. 1 ст. 46 Закона № 229-ФЗ (п. 2 ст. 266 НК), а до этого спокойно остаётся в резерве. И о чём часто забывают: пока должник тянет с оплатой по решению, присуждённая сумма индексируется (ст. 183 АПК). Это не санкция, но инфляционные потери частично компенсирует.

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