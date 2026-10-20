Как грамотно создать резерв по сомнительным долгам в 2026 году

Что нового в 2026 году
Главное обновление — в ст. 266 НК (в редакции закона № 425‑ФЗ) закрепили право включать в резерв суммы штрафных санкций, если есть вступившее в силу решение суда. Однако норма работает с важными оговорками. Минфин в письме от 30.06.2026 № 03‑03‑06/3/56177 четко обозначил: санкции по договорам займа и кредита в налоговый резерв не попадают.
Еще одно значимое изменение — при расчете лимита резерва (не более 10 % от выручки) теперь учитывают и суммы санкций, которые вы вправе включить. Это значит, что лимит «съедается» и основным долгом, и санкциями, поэтому планировать резерв нужно с учетом обеих составляющих.
Практический алгоритм: как создать резерв шаг за шагом
Шаг 1. Закрепите подход в учетной политике.
Создание резерва — добровольное решение. Если компания хочет его применять, это фиксируют в учетной политике до начала налогового периода. Пропишите периодичность расчетов, форму расчета резерва, перечень подтверждающих документов и порядок инвентаризации.
Шаг 2. Проведите инвентаризацию дебиторки.
Инвентаризация обязательна на последнее число отчетного (налогового) периода. Ее оформляют актом — можно использовать форму ИНВ‑17 либо собственный бланк, утвержденный в учетной политике. В акте удобно сразу группировать долги по срокам просрочки: до 45 дней, от 46 до 90 дней, свыше 90 дней.
Шаг 3. Отберите долги, отвечающие критериям сомнительности.
По п. 1 ст. 266 НК долг признают сомнительным только при одновременном выполнении трех условий:
долг возник из реализации товаров, работ или услуг;
он не погашен в срок, установленный договором;
отсутствует обеспечение (залог, поручительство, банковская гарантия).
Если хотя бы одно условие не выполняется, долг в резерв не включают. Например, задолженность по авансу, который контрагент не вернул, не считается сомнительной по смыслу ст. 266 НК.
Шаг 4. Рассчитайте долю включения по длительности просрочки.
Согласно п. 4 ст. 266 НК, доля зависит от срока:
просрочка до 45 календарных дней — 0 %;
просрочка от 46 до 90 календарных дней (включительно) — 50 %;
просрочка свыше 90 календарных дней — 100 %.
Срок просрочки считают от даты, когда платеж должен был поступить по договору.
Шаг 5. Отдельно проработайте санкции.
Если есть вступившее в силу судебное решение по пеням и штрафам, проверьте три условия:
Основной долг по этому договору уже признан сомнительным.
Санкции начислены по обязательству, связанному с реализацией ТРУ.
Решение суда вступило в законную силу.
При соблюдении условий санкции включают в резерв по тем же процентным правилам, что и основной долг. При этом срок просрочки по санкциям считают отдельно — с даты, когда обязанность по их уплате стала определенной (чаще всего это день вступления решения суда в силу).
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Шаг 6. Учитывайте встречную задолженность.
Если у компании есть долг перед тем же контрагентом, сомнительным признают только разницу — ту часть дебиторки, которая превышает кредиторку. Это следует из экономического смысла признания сомнительных долгов и подтверждается судебной практикой. Для подтверждения храните акты сверки и оборотно‑сальдовые ведомости.
Шаг 7. Соблюдайте лимит в 10 % выручки.
Итоговая сумма резерва не может превышать 10 % выручки от реализации (ст. 249 НК). При расчете по отчетным периодам берут наибольшую из двух величин: 10 % от выручки за предыдущий налоговый период или 10 % от выручки текущего отчетного периода. В лимит включают и суммы санкций, допущенные к резерву.
Шаг 8. Корректируйте резерв на каждую отчетную дату.
Сравнивайте вновь рассчитанную сумму резерва с остатком (предыдущий резерв минус списанные безнадежные долги). Если новая сумма меньше — разницу включите во внереализационные доходы. Если больше — доначислите во внереализационные расходы.
Какие документы собрать, чтобы подтвердить резерв
Налоговая проверяет не только расчет, но и доказательства. Подготовьте комплект:
Договоры, накладные, акты выполненных работ — подтверждают, что долг возник из реализации ТРУ.
Акт инвентаризации расчетов — фиксирует состояние дебиторки на отчетную дату.
Акты сверки, письма, претензии, переписка — доказывают просрочку и отсутствие погашения.
Вступившие в силу судебные решения — обязательны для включения санкций в резерв.
Расчет резерва — отдельный регистр с разбивкой по срокам просрочки, суммам основного долга и санкций, учетом встречной кредиторки и лимита.
Документы по встречной задолженности (акт сверки, оборотно‑сальдовая ведомость) — если она есть.
Документы храните не менее 4 лет — таков срок давности для налоговых проверок.
Пример с расчетом и лимитом
Компания отгрузила товар на 500 000 руб. Покупатель не оплатил в срок. На отчетную дату просрочка — более 90 дней, обеспечения нет, встречной кредиторки нет. В резерв включается 100 % основного долга — 500 000 руб.
Позже суд подтвердил пени в размере 45 000 руб. Решение вступило в силу, основной долг уже признан сомнительным, санкции связаны с реализацией товара. Просрочка по санкциям на дату вступления решения в силу — более 90 дней. Значит, пени тоже включаются на 100 %.
Итого до лимита: 500 000 + 45 000 = 545 000 руб.
Выручка компании за период — 4 800 000 руб., 10 % — это 480 000 руб. Резерв не может превышать этот лимит, поэтому в расходы принимается 480 000 руб., а остаток (65 000 руб.) будет учтен при следующем расчете либо скорректирован.
Нормативная база
Налоговый кодекс, ст. 266 — порядок формирования и учета резерва.
Закон № 425‑ФЗ — изменения 2026 года по включению санкций.
Письмо Минфина от 30.06.2026 № 03‑03‑06/3/56177 — позиция по санкциям по договорам займа.
Ст. 249 НК — определение выручки для расчета лимита.
Важные нюансы, которые часто упускают
Резерв — это инструмент налогового учета, он не обязателен. Если компания решает его не формировать, это нормально: убытки от безнадежных долгов списывают по факту, когда долг признают безнадежным.
Санкции попадают в резерв только при наличии вступившего в силу судебного решения. Претензии, акты сверки или внутренние расчеты не дают права на их включение.
Лимит в 10 % применяется к итоговой сумме резерва, включая санкции. Поэтому при планировании важно заранее оценить, уложитесь ли в лимит.
Такой подход позволяет сформировать резерв прозрачно, собрать полный комплект доказательств и уверенно пройти проверку.
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неплохая информационная статья. Я бы добавила БУ, Т.к. создание резерва в БУ - это обязанность.
Елена, спасибо, очень наглядный алгоритм! Особенно ценно про санкции по решению суда: о новой редакции ст. 266 НК многие ещё не знают. Добавлю со стороны юриста, что происходит с долгом дальше. Когда решение вступило в силу и выдан исполнительный лист, со списанием торопиться не стоит. Безнадёжным долг становится по постановлению пристава об окончании исполнительного производства по п. 3 или 4 ч. 1 ст. 46 Закона № 229-ФЗ (п. 2 ст. 266 НК), а до этого спокойно остаётся в резерве. И о чём часто забывают: пока должник тянет с оплатой по решению, присуждённая сумма индексируется (ст. 183 АПК). Это не санкция, но инфляционные потери частично компенсирует.