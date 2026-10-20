Как грамотно создать резерв по сомнительным долгам в 2026 году

Что нового в 2026 году

Главное обновление — в ст. 266 НК (в редакции закона № 425‑ФЗ) закрепили право включать в резерв суммы штрафных санкций, если есть вступившее в силу решение суда. Однако норма работает с важными оговорками. Минфин в письме от 30.06.2026 № 03‑03‑06/3/56177 четко обозначил: санкции по договорам займа и кредита в налоговый резерв не попадают.

Еще одно значимое изменение — при расчете лимита резерва (не более 10 % от выручки) теперь учитывают и суммы санкций, которые вы вправе включить. Это значит, что лимит «съедается» и основным долгом, и санкциями, поэтому планировать резерв нужно с учетом обеих составляющих.