Учетная политика‑2027: перестраиваем логику учета под ФСБУ 9/2025 и 10/2026 без рисков для отчетности

Что реально ломается в учете: не просто «новые слова»

Многие думают, что достаточно поменять в учетной политике «ПБУ» на «ФСБУ». Это ошибка: меняются сами экономические смыслы. Например, раньше вы ориентировались на переход права собственности — теперь ключевым становится переход контроля. Раньше управленческие расходы можно было «прятать» в себестоимости — теперь стандарт прямо запрещает это, кроме отдельных случаев.

Особенно критично, что ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 работают как единый механизм: если вы меняете логику признания доходов, то обязаны синхронно перестроить и логику расходов. Иначе финансовый результат будет искажен, а контрольные соотношения в отчетности — не сходиться.