Учетная политика‑2027: перестраиваем логику учета под ФСБУ 9/2025 и 10/2026 без рисков для отчетности

Что реально ломается в учете: не просто «новые слова»
Многие думают, что достаточно поменять в учетной политике «ПБУ» на «ФСБУ». Это ошибка: меняются сами экономические смыслы. Например, раньше вы ориентировались на переход права собственности — теперь ключевым становится переход контроля. Раньше управленческие расходы можно было «прятать» в себестоимости — теперь стандарт прямо запрещает это, кроме отдельных случаев.
Особенно критично, что ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 работают как единый механизм: если вы меняете логику признания доходов, то обязаны синхронно перестроить и логику расходов. Иначе финансовый результат будет искажен, а контрольные соотношения в отчетности — не сходиться.
Сравнительная таблица: старые правила vs новые — и что зафиксировать в УП
Критерий
ПБУ (старые правила)
ФСБУ (новые правила)
Что зафиксировать в учетной политике
Классификация доходов
ПБУ 9/99: деление на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Акцент на источник поступления.
ФСБУ 9/2025: фокус на влиянии на чистую прибыль. Доходы делятся на включаемые в прибыль (выручка и доходы, отличные от выручки) и не включаемые (например, переоценка активов).
Порядок отнесения доходов к «отличным от выручки». Критерии, по которым операции не попадают в чистую прибыль. Примеры типовых сделок.
Момент признания дохода
ПБУ 9/99: ориентир — переход права собственности, оформление накладной/акта.
ФСБУ 9/2025: ориентир — переход контроля (передача рисков и выгод). Для длительных договоров — признание по мере готовности на каждую отчетную дату.
Методика определения перехода контроля (по отгрузке, по передаче рисков, по этапам). Способ расчета степени готовности (по затратам, по объему работ, по актам этапов).
Учет скидок и бонусов
ПБУ 9/99: правила не были жестко закреплены; на практике скидки часто учитывали как расходы или не отражали вовсе.
ФСБУ 9/2025: скидка — это переменная часть цены, она уменьшает выручку. Бонусы, связанные с продажей, также корректируют выручку.
Порядок корректировки выручки при скидках. Дата признания корректировки (в момент отгрузки или позже). Методика расчета бонусов.
Неденежные расчеты (бартер, взаимозачет)
ПБУ 9/99: оценка по стоимости передаваемых активов или полученной ценности.
ФСБУ 9/2025: приоритет — справедливая стоимость по МСФО (IFRS) 13. Если ее определить нельзя — обычная цена аналогичных сделок.
Метод определения справедливой стоимости. Источники рыночных данных. Порядок привлечения независимого оценщика. Допустимые исключения.
Отсрочка платежа и рассрочка
ПБУ 9/99: сумма признается полностью в момент возникновения обязательства.
ФСБУ 9/2025: нужно разделять цену товара и финансовый компонент (проценты за отсрочку). Исключение: номинальная оценка допустима при сроке ≤ 12 месяцев и отсутствии коммерческого содержания.
Условия применения номинальной оценки. Методика дисконтирования (если требуется). Ставка и дата расчета.
Классификация расходов
ПБУ 10/99: расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
ФСБУ 10/2026: двухуровневая структура — включаемые в чистую прибыль (обычные и отличные) и не включаемые в чистую прибыль (регулируются иными ФСБУ).
Критерии отнесения расходов к обычным и отличным от них. Перечень расходов, которые не включаются в прибыль. Аналитика по видам деятельности.
Принцип признания расходов
ПБУ 10/99: принцип соотнесения — расход признается в периоде получения связанного дохода.
ФСБУ 10/2026: принцип периода возникновения — расход признается в том периоде, когда он возник, независимо от дохода.
Порядок синхронизации расходов с доходами в сложных случаях (длительные договоры, поэтапная сдача). Исключения и обоснования.
Управленческие расходы
ПБУ 10/99: допускалась вариативность — можно было включать в себестоимость или списывать сразу.
ФСБУ 10/2026: управленческие расходы признаются в полном объеме в периоде возникновения, кроме случаев, когда они формируют стоимость актива по другим ФСБУ.
Четкое правило: управленческие расходы не включаются в себестоимость готовой продукции. Исключения (если применимы) с отсылкой к другим ФСБУ.
Расходы будущих периодов (счет 97)
ПБУ 10/99: активно применялись для «размазывания» расходов на будущие периоды.
ФСБУ 10/2026: практика практически исключена. Если затраты не формируют актив по другим ФСБУ, они признаются расходом сразу.
Перечень статей, которые остаются на счете 97 (только если они формируют актив). Список статей, которые нельзя относить на будущие периоды. Методика списания.
Как превратить таблицу в рабочие формулировки УП: готовые примеры
Таблица дает «скелет», но УП должна содержать конкретные решения компании. Вот как строки таблицы превращаются в понятные пункты:
По строке «Скидки»: «Скидки, предоставляемые до отгрузки, признаются переменной частью цены и уменьшают выручку на дату реализации. Резерв под будущие скидки не создается».
По строке «Неденежные расчеты»: «При неденежных расчетах выручка и расходы оцениваются по справедливой стоимости передаваемого актива на дату операции. При отсутствии рыночных данных используется отчет независимого оценщика. Если оценка невозможна — применяется обычная цена аналогичных операций».
По строке «Управленческие расходы»: «Управленческие расходы (счет 26) признаются в полном объеме в периоде их возникновения и не включаются в себестоимость готовой продукции (счет 43). Исключение: расходы, включаемые в стоимость запасов по ФСБУ 5/2019».
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Внутренний контроль: делаем правила проверяемыми
Новые стандарты требуют не только новых проводок, но и новых контрольных процедур. В УП нужно закрепить не «мы все делаем правильно», а конкретные шаги проверки:
Контроль выручки: сверка даты отгрузки с датой перехода контроля, проверка корректности корректировки выручки на скидки и бонусы, контроль расчета степени готовности по длительным договорам.
Контроль расходов: проверка отнесения расходов к нужным видам деятельности, исключение управленческих расходов из себестоимости, контроль оценки при неденежных расчетах.
Межведомственные сверки: регулярные согласования между бухгалтерией, отделом продаж и закупками по ключевым договорам (длительные, бартер, отсрочки).
Документооборот: четкое распределение ролей — кто формирует первичку, кто проверяет, кто утверждает, сроки и форматы согласований.
Мониторинг изменений: назначение ответственного за отслеживание новых разъяснений Минфина и аудиторских стандартов.
Практический лайфхак: создайте ежемесячный чек‑лист для бухгалтера на 5–7 пунктов, который закрывает основные риски из таблицы.
Например: «Проверить, что управленческие расходы не попали в себестоимость», «Убедиться, что скидки учтены как корректировка выручки», «Проверить расчет степени готовности по долгосрочным договорам».
План внедрения: от анализа до утверждения
Чтобы переход прошел без авралов, действуйте поэтапно:
Проанализируйте портфель договоров. Выделите типы сделок: длительные договоры, бартер, отсрочки, бонусы. Для каждого типа определите, какой метод учета по ФСБУ будет применяться.
Выберите способ перехода. Решите, будете ли применять ретроспективный пересчет, перспективный переход (доступен при упрощенном учете) или переход с корректировкой нераспределенной прибыли на 1 января 2027 года.
Подготовьте проект УП. Используйте таблицу и примеры выше, чтобы сформулировать четкие, однозначные пункты. Избегайте общих фраз — фиксируйте конкретные решения.
Настройте учетную систему. Проверьте, что проводки и аналитика соответствуют новым правилам. Добавьте субконто для раздельного учета расходов и аналитики по видам деятельности.
Обучите команду. Подготовьте краткие памятки для бухгалтеров с примерами: как учитывать скидку, как отражать бартер, как признавать доход по мере готовности.
Протестируйте. Проведите тестовые проводки по типовым операциям и сверьте результат с ожидаемым. Это поможет выявить ошибки до начала отчетного периода.
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Вроде статья неплохая, но ощущение, что писал ИИ, Елена ЧурсиноваРедактор-эксперт, точно писали Вы? Синхронизация - любимый термин некоторых ИИ
Никогда не понимала смысл этого решения (наверное где-то глубоко спрятана некая мысль)
уточните пожалуйста, раньше создавался???