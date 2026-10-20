Антифрод 3.0, наличный USDT и атака на ЦОД VK: российский IT-дайджест #61

Главные темы: бизнес раскритиковал третий пакет антимошеннических мер Минцифры, ЦБ и банки пресекают наличный арбитраж USDT, ФАС признала рекламу «5G режима» МегаФона недостоверной, а хакеры украли ключи клиентов FirstVDS через панель виртуализации.
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Wildberries раскритиковала «Антифрод 3.0»
Wildberries возражает против третьего пакета антимошеннических мер Минцифры: спорный пункт — запрет упрощенной идентификации электронных кошельков, которую прошли около 17 млн владельцев «WB Кошелька». Месячный лимит — до 200 тысяч рублей, остаток до 100 тысяч; частные сервисы дают около 20 процентов подтверждений. Компанию не устраивают трехлетнее хранение данных о входах и передача номеров иностранных исполнителей в государственную систему.
В Минцифры пообещали проработать идентификацию платежных средств с Центробанком, поправки вступят в силу с 1 марта 2028 года.
ЦБ и банки пресекают схему продажи криптовалюты за наличные
Центробанк и банки пресекают арбитраж на стейблкоинах USDT: токены берут на биржах стран СНГ, а затем продают за наличные внутри России, зарабатывая около двух процентов за цикл. Кредитные организации блокируют переводы на зарубежные площадки при регулярном внесении наличных, а регулятор усматривает в подобных цепочках угрозу легализации преступных доходов.
При наличии бумаг о происхождении денег схема формально легальна, однако конвертация токенов в зарубежные наличные способна попасть под признаки незаконной валютной операции с крупными штрафами.
ИИ-ассистент «Ингосстраха» ускорил согласование услуг по ДМС
«Ингосстрах» запустил ИИ-ассистента для специалистов, согласующих услуги по ДМС. Сервис создан на собственной платформе страховщика, находит нужные положения в базе знаний по клиническим рекомендациям Минздрава России, где в рубрикаторе более 700 документов, и готовит обоснование для решения. По оценке компании, поиск информации ускорился вдвое, а итоговый вердикт по-прежнему остается за врачом.
Проект вошел в программу ИИ-трансформации департамента медицинского страхования.
ФАС признала рекламу «5G режима» МегаФона недостоверной
ФАС признала недостоверной рекламную кампанию «5G режима» МегаФона: ролик транслировался на федеральных телеканалах в апреле и мае 2026 года, тогда как коммерческого запуска сети пятого поколения в России не было. Служба изучает вопрос о привлечении оператора к административной ответственности.
Дело было возбуждено в августе, а в МегаФоне заявили об удивлении решением: компания настаивает, что предлагала абонентам скорость, сопоставимую с 5G, и определится с дальнейшими шагами, когда получит мотивировочную часть.
Минцифры и малые операторы договорились о рабочей группе
Встреча авторов законопроекта о реформе лицензирования связи с операторским сообществом состоялась 16 октября в Минцифры с 16 до 19 часов: стороны договорились о рабочей группе и о новой встрече 23 октября, а от операторов ждут от пяти до восьми предложений. Расчеты АСТО показывают, что у 873 компаний годовая выручка ниже 10 млн рублей при медианной рентабельности 4,8 процента, у 1099 — от 10 до 50 млн рублей при 6,5 процента.
Муниципальная лицензия стоит 10 млн рублей, требует не менее 25 млн собственных средств, а запуск с СОРМ обойдется примерно в 70 млн рублей.
Telegram вырос до 114 млн пользователей в России
Аудитория WhatsApp на Android, по данным Digital Budget, прибавила 1,7 процента в июле и 4,4 процента в августе — впервые за год сервис показал рост после затяжного падения. За год мессенджер потерял 30 процентов пользователей. Telegram за тот же период увеличил аудиторию на 26 процентов, до 114 млн человек в России.
Эксперты объясняют разворот пределом падения WhatsApp: пользователи отыскали обходные пути и отчасти вернулись к привычной манере общения, а Telegram сохраняют как ежедневный источник информации.
Хакеры украли ключи клиентов FirstVDS через панель виртуализации
Доступ к части инфраструктуры FirstVDS злоумышленники получили 17 октября, использовав уязвимость в системе виртуализации VMmanager 6. Программа подключала диски клиентских серверов только для чтения и копировала пароли, SSH- и API-ключи, токены, криптокошельки, конфигурационные файлы и историю команд, а собранное уходило на сервер атакующих.
Компания закрыла внешний доступ к панели управления и заблокировала адрес этого сервера. Вендор выпустил промежуточный патч, затем еще одно исправление, однако уязвимость устранена не полностью, панель пока недоступна.
Фишинг занял почти 60 процентов обращений по вредоносным доменам
За девять месяцев 2026 года фишинг занял 59,8 процента обращений к регистраторам: сообщений о нем прибавилось на 17 процентов — 29,6 тысячи против 25,3 тысячи годом ранее. В зонах .ru и .рф набралось более 49,5 тысячи обращений по вредоносным доменам, что на 32 процента больше. Заблокировано 98 процентов доменов, в среднем на это уходило 5,8 часа.
Обращений по вредоносному ПО — 13,5 тысячи против более чем 7 тысяч, доля выросла с 19,1 процента до 27,3 процента. По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ.
БПЛА атаковали дата-центр VK в Ленинградской области
18 октября под атаку беспилотников попал ЦОД VK в Ленинградской области. В компании сообщили, что сервисы доступны в обычном режиме, а подробности о повреждениях не раскрыли. Netblocks зафиксировал, что доступность сетевых сервисов AS VK держалась на уровне 56 процентов от обычного, пользователи жаловались, что сайт не загружается и сообщения не отправляются. Над регионом сбили 126 дронов, горел Петербургский нефтяной терминал, пострадал логистический центр Ozon.
До этого в октябре беспилотники атаковали несколько ЦОД Яндекса, 14 октября — ЦОД Сбера в Балаково.
Нейросетями пользуются 55 процентов россиян
В сентябре 2026 года нейросетями в России пользовались 55 процентов жителей старше 12 лет — за год охват вырос более чем вдвое, с 26 процентов осенью 2025 года, сообщили в Mediascope. Лидером стала «Алиса AI» с 59 млн человек — 48 процентов населения. У DeepSeek 13 млн пользователей, у GigaChat — 6 млн. Ежедневно к нейросетям обращаются 12 процентов россиян, а на ИИ-сервисы уходит 1,3 процента времени в интернете.
В методику не вошли чат-боты мессенджеров и ответы ИИ в поисковиках.