Антифрод 3.0, наличный USDT и атака на ЦОД VK: российский IT-дайджест #61

Wildberries раскритиковала «Антифрод 3.0»

Wildberries возражает против третьего пакета антимошеннических мер Минцифры: спорный пункт — запрет упрощенной идентификации электронных кошельков, которую прошли около 17 млн владельцев «WB Кошелька». Месячный лимит — до 200 тысяч рублей, остаток до 100 тысяч; частные сервисы дают около 20 процентов подтверждений. Компанию не устраивают трехлетнее хранение данных о входах и передача номеров иностранных исполнителей в государственную систему.

В Минцифры пообещали проработать идентификацию платежных средств с Центробанком, поправки вступят в силу с 1 марта 2028 года.