КУБ дня. Про ответ на требование ФНС по выводу средств ИП

Наша подписчица спрашивает:

«Помогите ответить налоговой на требование. ИП с сотрудниками зарплату платит наличными. Но выводил личные средства (свою выручку) с расчетного счета через зарплатный проект. Налоговая прислала требование, что сумма в 6-НДФЛ за полугодие расходится с суммой снятой через зарплатный проект банка и просит доначислить налоги на разницу. Мог ли ИП выводить так средства и как правильно ответить ИФНС?».

Комментаторы отметили, что претензии ИФНС необоснованны. Они посоветовали дать пояснения о том, что эти суммы — доход ИП, который он получает за свою деятельность.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, стоит ли ИП проводить доход через зарплатный проект?