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Бухгалтерский учет
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Толлинг: как вести бухучет в 2026 году — коротко, по делу и с примерами

Толлинг: как вести бухучет в 2026 году — коротко, по делу и с примерами

Толлинг (переработка давальческого сырья) требует особого учета: сырье остается собственностью заказчика, а переработчик лишь оказывает услугу.

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Что важно знать сразу

  • Право собственности не переходит. Заказчик владеет и сырьем, и готовой продукцией. Это база для учета.

  • НДС облагаются только услуги переработчика. Передача сырья НДС не облагается. Налоговая база по услугам переработчика определяется как стоимость обработки (п. 5 ст. 154 НК)

  • В 2026 году ключевой нюанс — ставка НДС 22%. Если переработчик выставляет счет-фактуру, применяйте новую ставку.

У заказчика (давальца): проводки и логика

Сырье не списывают, а переводят на субсчет 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону».

Пример

Заказчик передал сырье на 400 000 руб., услуги переработчика — 30 000 руб. (без НДС).

Операция

Проводка

Сумма

Сырье передано в переработку

Дт 10-7 — Кт 10-1

400 000 ₽

Сырье списано в затраты после отчета переработчика

Дт 20 — Кт 10-7

400 000 ₽

Услуги переработчика включены в себестоимость

Дт 20 — Кт 60

30 000 ₽

Оприходована готовая продукция

Дт 43 — Кт 20

430 000 ₽

Возвратные отходы. Если переработчик вернул обрезки и т. п., их ставят на учет и уменьшают затраты: Дт 10-6 — Кт 20.

НДС. Заказчик принимает НДС с вознаграждения переработчика к вычету (если реализация готовой продукции облагается НДС).

У переработчика: проводки и логика

Сырье учитывают на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку».

Пример

Переработчик получил сырье на 1 000 000 руб., собственные затраты — 50 000 руб., вознаграждение — 30 000 руб. (без НДС), НДС — 22%.

Операция

Проводка

Сумма

Получено давальческое сырье

Дт 003

1 000 000 ₽

Учтены собственные затраты на переработку

Дт 20 — Кт 70, 02, 10

50 000 ₽

Списано сырье при передаче результата

Кт 003

1 000 000 ₽

Признана выручка за услуги

Дт 62 — Кт 90-1

36 600 ₽ (30 000 + 22% НДС)

Начислен НДС

Дт 90-3 — Кт 68

6 600 ₽

Списана себестоимость услуг

Дт 90-2 — Кт 20

50 000 ₽

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Остатки и отходы: частые ситуации

  • Неиспользованное сырье возвращают. Оформляют возвратную накладную (например, М-15) с пометкой «Возврат давальческого сырья».

  • Излишки переходят переработчику. Это признают неденежной оплатой — отражают по правилам расчетов неденежными средствами.

  • Возвратные отходы возвращают заказчику. Их стоимость уменьшает затраты заказчика.

Документы: без них нельзя

Минимальный комплект:

  • Накладная на передачу сырья (М-15 или своя форма) с пометкой «в переработку на давальческой основе».

  • Отчет переработчика о расходовании материалов (обязателен по ст. 713 ГК).

  • Акт сдачи-приемки услуг и накладная на готовую продукцию (например, МХ-18).

  • Счет-фактура на вознаграждение переработчика (с НДС 22%).

Нюансы 2026 года: на что обратить внимание

  • Ставка НДС 22% — применяйте к вознаграждению переработчика. Проверьте, чтобы в договорах и спецификациях ставки были согласованы.

  • Учетная политика. Включите в нее правила учета давальческих операций: субсчета, порядок учета отходов, шаблоны документов.

  • Настройка учетной системы. Если работаете в 1С или другой программе, проверьте шаблоны и настройки для операций с давальческим сырьем — возможно, потребуется обновление.

  • Налоговые риски. Налоговики смотрят на деловую цель, взаимозависимость сторон и рыночность цен. Держите отчет переработчика, калькуляцию и обоснование выбора контрагента.

Чек‑лист для быстрой проверки

  • Сырье у заказчика переведено на 10-7, а не списано.

  • У переработчика сырье стоит на 003.

  • Есть отчет о расходовании сырья и акт услуг.

  • НДС по услугам переработчика правильно начислен (22%) и принят к вычету.

  • Возвратные отходы и остатки учтены и оформлены.

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