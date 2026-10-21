Толлинг: как вести бухучет в 2026 году — коротко, по делу и с примерами

У заказчика (давальца): проводки и логика

Сырье не списывают, а переводят на субсчет 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону».

Пример

Заказчик передал сырье на 400 000 руб., услуги переработчика — 30 000 руб. (без НДС).

Операция Проводка Сумма Сырье передано в переработку Дт 10-7 — Кт 10-1 400 000 ₽ Сырье списано в затраты после отчета переработчика Дт 20 — Кт 10-7 400 000 ₽ Услуги переработчика включены в себестоимость Дт 20 — Кт 60 30 000 ₽ Оприходована готовая продукция Дт 43 — Кт 20 430 000 ₽

Возвратные отходы. Если переработчик вернул обрезки и т. п., их ставят на учет и уменьшают затраты: Дт 10-6 — Кт 20.

НДС. Заказчик принимает НДС с вознаграждения переработчика к вычету (если реализация готовой продукции облагается НДС).