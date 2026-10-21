Толлинг: как вести бухучет в 2026 году — коротко, по делу и с примерами

Что важно знать сразу
Право собственности не переходит. Заказчик владеет и сырьем, и готовой продукцией. Это база для учета.
НДС облагаются только услуги переработчика. Передача сырья НДС не облагается. Налоговая база по услугам переработчика определяется как стоимость обработки (п. 5 ст. 154 НК)
В 2026 году ключевой нюанс — ставка НДС 22%. Если переработчик выставляет счет-фактуру, применяйте новую ставку.
У заказчика (давальца): проводки и логика
Сырье не списывают, а переводят на субсчет 10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону».
Пример
Заказчик передал сырье на 400 000 руб., услуги переработчика — 30 000 руб. (без НДС).
Операция
Проводка
Сумма
Сырье передано в переработку
Дт 10-7 — Кт 10-1
400 000 ₽
Сырье списано в затраты после отчета переработчика
Дт 20 — Кт 10-7
400 000 ₽
Услуги переработчика включены в себестоимость
Дт 20 — Кт 60
30 000 ₽
Оприходована готовая продукция
Дт 43 — Кт 20
430 000 ₽
Возвратные отходы. Если переработчик вернул обрезки и т. п., их ставят на учет и уменьшают затраты: Дт 10-6 — Кт 20.
НДС. Заказчик принимает НДС с вознаграждения переработчика к вычету (если реализация готовой продукции облагается НДС).
У переработчика: проводки и логика
Сырье учитывают на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку».
Пример
Переработчик получил сырье на 1 000 000 руб., собственные затраты — 50 000 руб., вознаграждение — 30 000 руб. (без НДС), НДС — 22%.
Операция
Проводка
Сумма
Получено давальческое сырье
Дт 003
1 000 000 ₽
Учтены собственные затраты на переработку
Дт 20 — Кт 70, 02, 10
50 000 ₽
Списано сырье при передаче результата
Кт 003
1 000 000 ₽
Признана выручка за услуги
Дт 62 — Кт 90-1
36 600 ₽ (30 000 + 22% НДС)
Начислен НДС
Дт 90-3 — Кт 68
6 600 ₽
Списана себестоимость услуг
Дт 90-2 — Кт 20
50 000 ₽
Вести учет реализации и возвратов в торговле научим на курсе повышения квалификации «Главный бухгалтер в торговле» . На нем вы узнаете, как работать с ЭДО и онлайн-кассами, проводить инвентаризацию, проводить операции в 1С, составлять отчетность и рассчитывать налоги. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации, которое внесем в ФИС ФРДО.
Цена
курса
со скидкой 49%: 12 711 руб. вместо
24 900 руб. Срок акции
ограничен.
Остатки и отходы: частые ситуации
Неиспользованное сырье возвращают. Оформляют возвратную накладную (например, М-15) с пометкой «Возврат давальческого сырья».
Излишки переходят переработчику. Это признают неденежной оплатой — отражают по правилам расчетов неденежными средствами.
Возвратные отходы возвращают заказчику. Их стоимость уменьшает затраты заказчика.
Документы: без них нельзя
Минимальный комплект:
Накладная на передачу сырья (М-15 или своя форма) с пометкой «в переработку на давальческой основе».
Отчет переработчика о расходовании материалов (обязателен по ст. 713 ГК).
Акт сдачи-приемки услуг и накладная на готовую продукцию (например, МХ-18).
Счет-фактура на вознаграждение переработчика (с НДС 22%).
Нюансы 2026 года: на что обратить внимание
Ставка НДС 22% — применяйте к вознаграждению переработчика. Проверьте, чтобы в договорах и спецификациях ставки были согласованы.
Учетная политика. Включите в нее правила учета давальческих операций: субсчета, порядок учета отходов, шаблоны документов.
Настройка учетной системы. Если работаете в 1С или другой программе, проверьте шаблоны и настройки для операций с давальческим сырьем — возможно, потребуется обновление.
Налоговые риски. Налоговики смотрят на деловую цель, взаимозависимость сторон и рыночность цен. Держите отчет переработчика, калькуляцию и обоснование выбора контрагента.
Чек‑лист для быстрой проверки
Сырье у заказчика переведено на 10-7, а не списано.
У переработчика сырье стоит на 003.
Есть отчет о расходовании сырья и акт услуг.
НДС по услугам переработчика правильно начислен (22%) и принят к вычету.
Возвратные отходы и остатки учтены и оформлены.
В нашей базе консультаций уже более 1000 ответов экспертов по вопросам бухгалтерского учета