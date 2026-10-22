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Бухгалтерский учет
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Сдаете билет в последний момент? С 1 декабря это станет роскошью

Сдаете билет в последний момент? С 1 декабря это станет роскошью

С 1 декабря 2026 года меняется система сборов за возврат железнодорожных билетов: вместо фиксированных 3,7 рубля вводят прогрессивную шкалу — до 10 % от стоимости проезда.

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Как вырастет сбор: простая шкала

Размер удержания зависит от срока до отправления — считают только от стоимости проезда (без сервисов и белья):

  • За 45+ суток: 1 %

  • За 30–44 суток: 3 %

  • За 10–29 суток: 5 %

  • За 9 суток и меньше: 10 %

Пример

Билет стоит 5 000 рублей (проезд без сервисов).

Срок возврата

Сбор

К возврату

45+ суток

50 ₽ (1 %)

4 950 ₽

30–44 суток

150 ₽ (3 %)

4 850 ₽

10–29 суток

250 ₽ (5 %)

4 750 ₽

≤ 9 суток

500 ₽ (10 %)

4 500 ₽

Раньше при любом сроке удержали бы всего 3,7 рубля — теперь разница особенно ощутима, если сдаете билет впритык.

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Важные нюансы

  • Правило даты покупки. Новые правила работают только для билетов, купленных с 1 декабря 2026 года. Если билет куплен до 30 ноября 2026 включительно, сбор останется прежним — 3,7 рубля.

  • Невозвратные билеты. Возврат возможен не всегда; отдельно регулируются сервисы и постельное белье.

  • Международные направления. Для СНГ и Абхазии — та же шкала. Для Китая, Монголии, КНДР — фиксированный сбор 5 швейцарских франков.

  • Электронные билеты. Если бланк проездного документа уже распечатан в кассе, возврат делают только в кассе.

  • Электронная регистрация. Возврат возможен не позднее чем за 1 час до отправления с начальной станции.

Что сделать прямо сейчас

  • Проверьте дату покупки билета. От нее зависит, по какой схеме рассчитают возврат.

  • Планируйте возврат заранее. Чем раньше сдаете, тем меньше теряете.

  • Разделяйте стоимость проезда и сервисы. У них могут быть разные правила возврата.

  • Сохраняйте подтверждения. Чек, билет и документ о возврате пригодятся, если возникнет спор.

Коротко о главном

  • С 1 декабря 2026 года сбор за возврат билета зависит от срока — максимум 10 %.

  • Правило применяется к билетам, купленным с этой даты.

  • Сбор считают только от стоимости проезда, сервисы и белье — отдельно.

  • Для международных направлений есть исключения.

Теперь сдать билет в последний момент действительно станет заметно дороже — лучше учитывать это еще на этапе покупки.

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