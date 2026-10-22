Сдаете билет в последний момент? С 1 декабря это станет роскошью

Основание — приказ ФАС от 3 августа 2026 г. № 616/26.
Как вырастет сбор: простая шкала
Размер удержания зависит от срока до отправления — считают только от стоимости проезда (без сервисов и белья):
За 45+ суток: 1 %
За 30–44 суток: 3 %
За 10–29 суток: 5 %
За 9 суток и меньше: 10 %
Пример
Билет стоит 5 000 рублей (проезд без сервисов).
Срок возврата
Сбор
К возврату
45+ суток
50 ₽ (1 %)
4 950 ₽
30–44 суток
150 ₽ (3 %)
4 850 ₽
10–29 суток
250 ₽ (5 %)
4 750 ₽
≤ 9 суток
500 ₽ (10 %)
4 500 ₽
Раньше при любом сроке удержали бы всего 3,7 рубля — теперь разница особенно ощутима, если сдаете билет впритык.
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Важные нюансы
Правило даты покупки. Новые правила работают только для билетов, купленных с 1 декабря 2026 года. Если билет куплен до 30 ноября 2026 включительно, сбор останется прежним — 3,7 рубля.
Невозвратные билеты. Возврат возможен не всегда; отдельно регулируются сервисы и постельное белье.
Международные направления. Для СНГ и Абхазии — та же шкала. Для Китая, Монголии, КНДР — фиксированный сбор 5 швейцарских франков.
Электронные билеты. Если бланк проездного документа уже распечатан в кассе, возврат делают только в кассе.
Электронная регистрация. Возврат возможен не позднее чем за 1 час до отправления с начальной станции.
Что сделать прямо сейчас
Проверьте дату покупки билета. От нее зависит, по какой схеме рассчитают возврат.
Планируйте возврат заранее. Чем раньше сдаете, тем меньше теряете.
Разделяйте стоимость проезда и сервисы. У них могут быть разные правила возврата.
Сохраняйте подтверждения. Чек, билет и документ о возврате пригодятся, если возникнет спор.
Коротко о главном
С 1 декабря 2026 года сбор за возврат билета зависит от срока — максимум 10 %.
Правило применяется к билетам, купленным с этой даты.
Сбор считают только от стоимости проезда, сервисы и белье — отдельно.
Для международных направлений есть исключения.
Теперь сдать билет в последний момент действительно станет заметно дороже — лучше учитывать это еще на этапе покупки.
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