Сдаете билет в последний момент? С 1 декабря это станет роскошью

Правило даты покупки. Новые правила работают только для билетов, купленных с 1 декабря 2026 года. Если билет куплен до 30 ноября 2026 включительно, сбор останется прежним — 3,7 рубля.

Невозвратные билеты. Возврат возможен не всегда; отдельно регулируются сервисы и постельное белье.

Международные направления. Для СНГ и Абхазии — та же шкала. Для Китая, Монголии, КНДР — фиксированный сбор 5 швейцарских франков.

Электронные билеты. Если бланк проездного документа уже распечатан в кассе, возврат делают только в кассе.