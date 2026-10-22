Организация применяет 5% НДС с 2026 года: когда можно перейти на ставку 22%

Когда можно перейти на другую ставку НДС
Если первой декларацией со ставкой 5% был документ за первый квартал, то досрочно отказаться можно до истечения 4 квартала 2026 года.
Если декларацию за 4 квартал сдать со ставкой 5%, то пониженную ставку придется применять все 12 кварталов подряд — до 4 кв. 2028 включительно.
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Как действует правило перехода
По п. 9 ст. 164 НК общий срок применения ставки 5% (7%) — не менее 12 последовательных кварталов. С 1 января действует правило, по которому впервые работающие на НДС вправе отказаться от пониженной ставки в течение четырех последовательных кварталов, начиная с квартала первой декларации с этой ставкой.
Минфин в письме от 30.06.2026 № 03-07-11/55970 подтверждает, что отказ возможен именно в пределах четырех кварталов с квартала первой декларации по спецставке, без права продлить это окно.
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