Организация применяет 5% НДС с 2026 года: когда можно перейти на ставку 22%

Когда можно перейти на другую ставку НДС

Если первой декларацией со ставкой 5% был документ за первый квартал, то досрочно отказаться можно до истечения 4 квартала 2026 года.

Если декларацию за 4 квартал сдать со ставкой 5%, то пониженную ставку придется применять все 12 кварталов подряд — до 4 кв. 2028 включительно.