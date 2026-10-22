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КУБ дня. Про продажу физлицам по цене ниже рыночной

Организация собирается продать автомобили по цене, которая в разы ниже рыночной.

3 открытия
КУБ дня. Про продажу физлицам по цене ниже рыночной
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Наша подписчица спрашивает:

«Здравствуйте, коллеги. На ООО 2 автомобиля, рыночная стоимость примерно 2 и 1,5 млн. Авто хотят передать физикам по цене ниже рыночной в 2—3 раза. Оба физика не имеют отношения к ООО, не сотрудники, не родственники. Может ли ФНС предъявить претензии к цене?».

Комментаторы обратили внимание на то, что занижение цены обязательно привлечет внимание ФНС и посоветовали обратиться к оценщику.

Скриншот комментариев из КУБа
Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, что поможет снизить риск претензий от ФНС?

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