КУБ дня. Про продажу физлицам по цене ниже рыночной

Организация собирается продать автомобили по цене, которая в разы ниже рыночной.

Наша подписчица спрашивает:

«Здравствуйте, коллеги. На ООО 2 автомобиля, рыночная стоимость примерно 2 и 1,5 млн. Авто хотят передать физикам по цене ниже рыночной в 2—3 раза. Оба физика не имеют отношения к ООО, не сотрудники, не родственники. Может ли ФНС предъявить претензии к цене?».

Комментаторы обратили внимание на то, что занижение цены обязательно привлечет внимание ФНС и посоветовали обратиться к оценщику.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, что поможет снизить риск претензий от ФНС?