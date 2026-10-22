Окупается ли ИИ в бухгалтерии: как считать в часах и рублях вместе со временем на проверку

Я внедрял цифровую трансформацию в десятках крупнейших корпораций мира и в сотнях компаний малого и среднего бизнеса. Вопрос «окупится ли» там всегда звучит первым.

В корпорациях планку ставят жестко. Помню разговор, который был много лет назад, еще в корпоративной жизни. Мы принесли систему предиктивной аналитики со сроком окупаемости полтора года директору по инвестициям одного из крупнейших животноводческих предприятий. Он выслушал и объяснил: у них свинарники окупаются за год, проекты дольше они не рассматривают.

ИИ в бухгалтерии такую планку проходит не всегда. Поэтому вместо теории поделюсь реальными примерами и отзывами ребят, с которыми мы работали.

Начну с самого честного отзыва. Собственник одной компании пересказал мне слова своего коммерческого директора после двух-трех недель работы с ИИ: «Мы делаем внедрение ИИ ради внедрения ИИ. Без четких измеримых метрик… где деньги?» Собственник ответить не смог. Среди его знакомых есть те, кто внедрял ИИ и получил эффект, и те, кто не получил. Он признался: «И вот здесь мои аргументы закончились».