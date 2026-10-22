Окупается ли ИИ в бухгалтерии: как считать в часах и рублях вместе со временем на проверку

Я внедрял цифровую трансформацию в десятках крупнейших корпораций мира и в сотнях компаний малого и среднего бизнеса. Вопрос «окупится ли» там всегда звучит первым.
В корпорациях планку ставят жестко. Помню разговор, который был много лет назад, еще в корпоративной жизни. Мы принесли систему предиктивной аналитики со сроком окупаемости полтора года директору по инвестициям одного из крупнейших животноводческих предприятий. Он выслушал и объяснил: у них свинарники окупаются за год, проекты дольше они не рассматривают.
ИИ в бухгалтерии такую планку проходит не всегда. Поэтому вместо теории поделюсь реальными примерами и отзывами ребят, с которыми мы работали.
Начну с самого честного отзыва. Собственник одной компании пересказал мне слова своего коммерческого директора после двух-трех недель работы с ИИ: «Мы делаем внедрение ИИ ради внедрения ИИ. Без четких измеримых метрик… где деньги?» Собственник ответить не смог. Среди его знакомых есть те, кто внедрял ИИ и получил эффект, и те, кто не получил. Он признался: «И вот здесь мои аргументы закончились».
Нужен ли ИИ, если все уже настроено в 1С
Недавно мы работали с одним из крупнейших агрохолдингов России. Там нам сказали прямо: ИИ, чтобы сверять товарные накладные и акты выполненных работ с договорами, не нужен. Все это давно настроено в 1С.
И они правы. Если учетная система делает операцию по кнопке, нейросеть в этой цепочке лишняя. Экономить там нечего.
Другое дело, если в 1С это не настроено, а повторяющихся задач много. Тогда ИИ нужен без вариантов. Вопрос только в том, сколько времени съест проверка.
Что забывают посчитать
Обычно экономию считают просто. Сколько часов операция занимала раньше, сколько занимает теперь. Разницу умножают на ставку и несут директору.
В этот расчет почти никогда не попадает проверка. А она никуда не девается.
Сначала про само время. В одной сети салонов сотрудница радовалась: нейросеть разобрала файл за 18 секунд, а у нее ушел бы час. Только файл уже был отформатирован. Следующий пришлось сначала делить на части, и вышло 15 минут. Скорость ИИ еще не время человека.
Теперь про проверку. Здесь все упирается в один вопрос: готовы вы отдать операцию ИИ или нет. Должность бухгалтера подразумевает здоровое недоверие. Отвечает за цифру тот, кто ее подписывает, а нейросеть ничего не подписывает. Поэтому проверка все равно остается за главным бухгалтером.
Нейросеть давно не рисует шесть пальцев, но доверия к ней пока немного. По опросам, недоверие к качеству ответов остается одной из главных причин, почему бизнес не пользуется ИИ регулярно. Код ТН ВЭД нейросеть подберет. Но кто оплатит простой на таможне, если код окажется неверным.
Отсюда простое правило. Считать нужно не сэкономленные часы, а всю разницу: сколько операция занимала раньше и сколько занимает теперь вместе с проверкой, подпиской и временем, чтобы научить нейросеть. Проверку считать по ставке того, кто проверяет. Сверку готовит бухгалтер, а смотрит главбух, чей час дороже. Если вдвое, один час его проверки съедает два сэкономленных часа бухгалтера. А к выигрышу прибавить цену ошибок, которые раньше просто не замечали.
Если главбух не доверяет и перепроверяет все подряд, внедрение легко выходит дороже ручной работы. Поэтому главная цифра в окупаемости ИИ в бухгалтерии одна: время на проверку. Его и надо записывать первым.
Где ИИ окупается
Окупается то, что повторяется каждый месяц и где ошибка стоит денег: сверки, комплекты закрывающих документов, регулярные отчеты из одних и тех же выгрузок. Разовая задача окупается редко: время, потраченное на то, чтобы научить нейросеть, отбить не на чем.
Справляется ли нейросеть с актами сверки? Да. Анализирует ли движение денег, прибыли и убытки? Тоже да. При одном условии: все данные заполнены.
В компании, которая поставляет инженерное оборудование, расхождение в акте сверки искали два дня. Потом акт вместе с выпиской загрузили в нейросеть. Ответ пришел сразу: по такому-то счету отгрузка была неполной, контрагент должен 50 тысяч. Контрагенту тут же написали.
Эти 50 тысяч я бы в окупаемость не ставил, пока контрагент не подтвердил долг. А два дня поиска поставил бы. Кстати, акт и выписку перед загрузкой лучше обезличить: названия и реквизиты нейросети для поиска не нужны.
Работает ИИ и на уровне всей учетной системы. С одной из корпораций мы недавно подключили нейросеть к их 1С через MCP. Это способ дать ИИ доступ к данным учетной системы. Когда отдел стратегического планирования увидел аналитику, мне сказали: у них сопоставить все это между реестрами заняло бы дни, а скорее недели.
И еще пример. В компанию, которая ведет бухгалтерию на аутсорсе, пришел запрос на документацию по трансфертному ценообразованию для налоговой. Раньше такую документацию готовили внешние консультанты, примерно за полтора миллиона рублей. В этот раз ее сделали с помощью ИИ за несколько часов.
Здесь никакая проверка разницу не съест. Но главное даже не экономия. У компании появилась аналитика, которой не всегда дождешься не только от бухгалтера, но и от финансового менеджера. На ее основе они теперь помогают клиентам принимать стратегические решения.
Окупается и мелочь, если она повторяется. Сотрудница инжиниринговой компании жаловалась на правки в оформлении документов: «У меня это секунд 30 занимало. Но документов-то много. Тут 30, там 30. Вот тебе и день потерян».
Куда деваются сэкономленные часы
Многие ждут от ИИ сокращения ставок. По данным обследований, сокращение штата после внедрения ИИ отмечала лишь примерно каждая десятая компания.
Эффект обычно в другом. Месяц закрывается раньше, перед отчетностью меньше авралов, до сверок, на которые раньше не хватало рук, наконец доходит очередь.
Но только если кто-то заранее решил, куда пойдут освободившиеся часы. Иначе через квартал все по-прежнему заняты, а подписка исправно списывается.
С чего начать
Выберите одну операцию, которая повторяется каждый месяц.Проверьте, не умеет ли ее уже 1С.
Два закрытия подряд записывайте, сколько часов она занимает и кто ее делает.
Еще одно-два закрытия ведите ИИ параллельно с ручной работой. Отдельно записывайте время проверки и того, кто проверял.
Если с учетом проверки экономии нет, остановитесь. Это тоже результат. Если есть, заранее решите, куда пойдут освободившиеся часы.
Тот коммерческий директор спрашивал, где деньги. Ответ скучнее, чем хотелось бы: в часах проверки, которые никто не считает, и в дополнительных возможностях роста. Нейросеть сверяет за минуты, и если мы научились ей доверять, то сможем сделать больше той же командой. Увольнять не нужно. Обгонять конкурентов тем же ресурсом? Да.