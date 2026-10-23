КУБ дня. Про переход ИП с НПД на УСН

Cамозанятый открыл ИП и подал уведомление на УСН. Однако в личном кабинете он так и остался на НПД.

Наша подписчица спрашивает:

«Уважаемые бухгалтера, подскажите, можно ли как-то выйти из ситуации с меньшими уплатами налогов. ИП был на НПД с 10.01.2026, в феврале зарегистрировал ИП и подал заявление на УСН (это все отражено в ЛК). С августа начал деятельность (пельменная по франшизе). УСН несмотря на то, что он подавал уведомление, я так понимаю у него нет? Если он снимется с НПД, то нужно будет сдать прибыль и НДС? Или все же если снятся сейчас с НПД, он чудом окажется на УСН?».

Комментаторы советуют обратиться в ФНС, чтобы разобраться, почему так произошло. Как отмечают бухгалтеры, такие ситуации — не редкость.

Скриншот комментариев из КУБа

А как вы считаете, что лучше сделать ИП?