День рождения клерка
Купить подписку
Туристический налог
Читать 1 мин
Что изменится в туристическом налоге: поправки в НК-2027

Что изменится в туристическом налоге: поправки в НК-2027

Туристический налог будут начислять не в день оплаты, а в день выезда гостей. Минимальный налог может быть меньше 100 рублей.

181 просмотр6 открытий
Автор

Что случилось

В Госдуму внесен законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК. Разберем, что изменится в туристическом налоге.

Минимальный налог

Сейчас минимальный налог составляет 100 рублей за каждые сутки проживания.

По новым правилам региональные и муниципальные власти будут самостоятельно определять его размер в пределах от 0 до 100 рублей.

Кроме того, региональные власти смогут дифференцировать минимальный налог, то есть устанавливать разную его величину в зависимости от:

  • Сезонности (например, по кварталам или месяцам).

  • Типа средства размещения (гостиница, санаторий, база отдыха, кемпинг).

  • Категории (звездности) средства размещения.

На курсе профессиональной переподготовки «Профессия Главный бухгалтер» научитесь вести учет компании целиком: проводить операции в 1С, закрывать периоды, готовить отчетность, находить и исправлять ошибки, отвечать на требования ФНС. 

Практические задачи можно отрабатывать в симуляторе 1С, а отдельный модуль посвящен применению искусственного интеллекта в работе бухгалтера. После обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с внесением сведений в ФИС ФРДО.

Цена со скидкой 13%: 65 000 ₽ вместо 75 000 ₽.

Записаться

Дата начисления налога

Сейчас туристический налог начисляют в момент расчета с клиентами (то есть кассовым методом).

По новым правилам момент определения налоговой базы – это дата выезда всех гостей из номера.

То есть, когда гости бронируют отель, доплачивают при заселении, налог исчисляться не будет. И только после выезда гостей гостиница начисляет налог.

Длительное проживание

Для услуг проживания, которые длятся более 90 календарных дней и приходятся на несколько отчетных кварталов, вводится специальный порядок.

Налог нужно будет исчислять на последний день каждого квартала исходя из количества дней проживания в этом конкретном квартале.

Окончательный расчет производится не позднее даты выезда гостей.

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка