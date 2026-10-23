Что изменится в туристическом налоге: поправки в НК-2027

Дата начисления налога

Сейчас туристический налог начисляют в момент расчета с клиентами (то есть кассовым методом).

По новым правилам момент определения налоговой базы – это дата выезда всех гостей из номера.

То есть, когда гости бронируют отель, доплачивают при заселении, налог исчисляться не будет. И только после выезда гостей гостиница начисляет налог.