Что изменится в туристическом налоге: поправки в НК-2027

Что случилось
В Госдуму внесен законопроект № 617-9 с масштабными поправками в НК. Разберем, что изменится в туристическом налоге.
Минимальный налог
Сейчас минимальный налог составляет 100 рублей за каждые сутки проживания.
По новым правилам региональные и муниципальные власти будут самостоятельно определять его размер в пределах от 0 до 100 рублей.
Кроме того, региональные власти смогут дифференцировать минимальный налог, то есть устанавливать разную его величину в зависимости от:
Сезонности (например, по кварталам или месяцам).
Типа средства размещения (гостиница, санаторий, база отдыха, кемпинг).
Категории (звездности) средства размещения.
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Дата начисления налога
Сейчас туристический налог начисляют в момент расчета с клиентами (то есть кассовым методом).
По новым правилам момент определения налоговой базы – это дата выезда всех гостей из номера.
То есть, когда гости бронируют отель, доплачивают при заселении, налог исчисляться не будет. И только после выезда гостей гостиница начисляет налог.
Длительное проживание
Для услуг проживания, которые длятся более 90 календарных дней и приходятся на несколько отчетных кварталов, вводится специальный порядок.
Налог нужно будет исчислять на последний день каждого квартала исходя из количества дней проживания в этом конкретном квартале.
Окончательный расчет производится не позднее даты выезда гостей.